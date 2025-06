Alessandro Bocca: chi è il nuovo Country Manager di myPOS per l’Italia

Alessandro Bocca è il nuovo Country Manager di myPOS, fintech innovativa impegnata nel supporto delle piccole e medie imprese in tutta Europa. Il suo obiettivo, ora, è di guidare le PMI, i merchant e gli imprenditori locali in un percorso di trasformazione digitale di successo. Questa scelta strategica sottolinea l’impegno di myPOS nell’espandere la propria presenza e rafforzare le operazioni sul mercato italiano.

Bocca guiderà un team di esperti e, in qualità di Country Manager, sarà responsabile della supervisione delle operazioni di myPOS, dello sviluppo del business e della costruzione di relazioni con merchant, partner e stakeholder locali.

myPOS è una società di servizi di pagamento europeo, che offre terminali di pagamento mobili e pagamenti online, con sede a Londra, Regno Unito.

Chi è Alessandro Bocca: la carriera

Nel corso della sua carriera, Bocca ha maturato una grande esperienza nel settore fintech e dei pagamenti, avendo ricoperto ruoli di leadership in aziende di rilievo come Sella Group, Axerve e, più recentemente, Fabrick. Ha iniziato la sua esperienza nel 2008 entrando in Sella Group, dove ha ricoperto ruoli nello sviluppo del business e nel product management. Nel 2012 ha assunto la responsabilità dei servizi di acquiring online, ampliando nel 2015 il suo ambito anche all’acquiring in-store. In questo periodo, ha avuto un ruolo chiave nella definizione e implementazione delle strategie di sviluppo prodotto e crescita del business.

Nel 2017, Bocca è diventato Head of the Payment Acceptance business line di Axerve S.p.A., azienda focalizzata sullo sviluppo di piattaforme tecnologiche per l’accettazione dei pagamenti, dove è stato poi nominato CEO nel 2019. In questo ruolo, ha guidato la trasformazione dell’azienda da realtà puramente tecnologica a intermediario finanziario. Dopo la fusione per incorporazione di Axerve in Fabrick, dal 2024 ha ricoperto il ruolo di Chief Business Officer di Fabrick, con l’obiettivo di guidare lo sviluppo dell’offerta di prodotti e la crescita della clientela in tutta Europa.

Le dichiarazioni di Bocca

“Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte di myPOS in un momento così entusiasmante”, ha dichiarato Alessandro Bocca, nuovo Country Manager di myPOS Italia. “Il mercato italiano sta evolvendo rapidamente, con le piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni di pagamento flessibili, sicure e innovative. Non vedo l’ora di lavorare con il talentuoso team di myPOS per offrire un valore eccezionale ai nostri clienti e partner in tutta Italia. Sono certo che continueremo la nostra missione di rendere i pagamenti digitali più semplici e accessibili nel nostro Paese. Insieme continueremo a innovare, fissare nuovi standard e sostenere la crescita delle imprese italiane”.

myPOS, una fintech internazionale

myPOs è una realtà in costante evoluzione. Nel 2024 ha registrato un aumento del 30% nel volume totale delle transazioni, raggiungendo quasi 14 miliardi di euro, e una crescita del 42% nella base clienti, arrivando a 250.000 esercenti attivi in Europa. Un’espansione accompagnata da nuovi riconoscimenti internazionali, tra cui il Business Awards UK 2025 per la Migliore Soluzione B2B Tech e il premio di Best Point of Sale Solution assegnato da Fintech Breakthrough.