Mobilità elettrica: Daze diventa fornitore di Autotorino per la ricarica

Daze e Autotorino hanno firmato una partnership per valorizzare la mobilità elettrica e guardare a un futuro sostenibile. La startup bergamasca, produttrice di soluzioni di ricarica per auto elettriche, ha annunciato un’intesa con Autotorino, dealer auto italiano con 70 sedi in tutto il Paese e rappresentante di 9 gruppi automotive. Le due realtà, si legge in un comunicato, sono accomunate da una visione orientata all’innovazione e alla ricerca per offrire soluzioni di ricarica sempre più accessibili e integrate in risposta alle nuove esigenze di un mercato in evoluzione.

Daze e Autotorino: in cosa consiste l’accordo

Grazie all’accordo, Daze è oggi fornitore di soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica di Autotorino per tutti i clienti che acquistano auto elettriche, con il suo prodotto Dazebox, la stazione di ricarica smart. La distribuzione dei primi prodotti è iniziata a febbraio 2025, attraverso i punti vendita Autotorino, dove i clienti possono beneficiare di un servizio di ricarica avanzato e integrato nell’esperienza d’acquisto del veicolo elettrico.

Una collaborazione legata a Bergamo

L’incontro tra Autotorino e Daze si connette a Bergamo, città dove la startup emergente è nata e ha scelto di stabilire il quartier generale, nonché territorio a cui l’automotive dealer è legato da oltre 20 anni. La partnership è stata il risultato di un percorso iniziato a fine 2023 e consolidato durante il 2024, con l’ufficializzazione a inizio 2025 presso la sede di Autotorino a Cosio Valtellino.

Obiettivi della partnership: crescita condivisa e innovazione continua

Daze e Autotorino condividono una filosofia di crescita basata sulla valorizzazione del territorio e sulla creazione di valore per clienti e partner. Tra gli obiettivi della partnership, i due brand puntano a consolidare la collaborazione e rafforzare la presenza sul mercato della mobilità elettrica; offrire soluzioni avanzate ai clienti finali che acquistano veicoli elettrici nelle concessionarie Autotorino, dando loro la possibilità di accedere al mondo della mobilità sostenibile, grazie a un servizio di ricarica efficiente e immediatamente disponibile.

“Il nostro viaggio è cominciato in Italia e ci ha portato lontano. Abbiamo infatti scelto di partire dove gli altri si fermano, per ricaricare l’energia delle persone e cambiare la loro idea di movimento” – affermano Andrea Daminelli e Giacomo Zenoni, Co-Founder di Daze – “Siamo un gruppo di persone dinamiche, giovani, appassionate, che amano le sfide e non si fermano di fronte alle difficoltà. Abbiamo in mente un mondo in cui le persone si muovono e usano l’energia in modo diverso e vogliamo contribuire a costruirlo. Abbiamo trovato in Autotorino una visione comune alla nostra, un interesse reale per la mobilità elettrica e una visione orientata ad un futuro sostenibile.”

“Lo sviluppo di Autotorino si è realizzato in un mercato in continua evoluzione, con la missione di costruire una realtà competitiva grazie alla qualità dei servizi offerti.” – afferma Luca Genini Direttore Servizi Finanziari, Assicurativi e Mobility di Autotorino – “È per questo che collaborare con Daze significa per noi condividere i nostri valori con un partner che viaggia sulla nostra stessa lunghezza d’onda. Abbiamo unito le forze per meglio concentrarci su quanto di più importante c’è nella nostra missione: prestare attenzione alle esigenze di ciascun cliente, offrendo risposte su misura, sempre più evolute, flessibili e user-friendly, specie in un segmento in cui, per molti nuovi utenti, è proprio la semplicità a fare la differenza.”

Cosa fa Daze

Daze è una PMI innovativa nata come startup nel 2016 a Bergamo, dall’idea e dalla passione dei fondatori Andrea Daminelli e Giacomo Zenoni, ingegneri meccanici e giovani imprenditori con esperienze nel settore industriale e tecnologico. L’obiettivo che si sono prefissati è agevolare la transizione del mondo all’auto elettrica e all’uso di energia sostenibile più in generale, offrendo ai propri clienti prodotti di ricarica e sistemi di efficientamento energetico accessibili e semplici da utilizzare. Daze è presente in Italia e in Europa, con sedi a Bergamo, Parigi e Madrid, per un totale di 70 persone nel team.

Cosa fa Autotorino

Con 70 sedi e 2.900 collaboratori, Autotorino è il dealer auto italiano di riferimento nel settore, 28° per fatturato in Europa secondo la ICDP 2024 European Biggest Dealers’ Guide. Nel 2024 ha registrato oltre 73.000 vetture vendute (nuovo e usato) e un fatturato di 2,65 miliardi di euro. Oggi rappresenta 9 Gruppi Automotive ed opera attraverso una rete di concessionarie ufficiali che si articolasu 24 Province in 6 Regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lazio.