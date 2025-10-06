AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Blog Glossario Food Life Science Lavoro Chi siamo Newsletter

L’ANALISI

L’auto elettrica è davvero sostenibile? Sì. Ecco perché

Non possiamo pensare che la sostenibilità nasca soltanto dalla sostituzione di un’auto a combustione con una elettrica. Tuttavia non se ne possono minimizzare i benefici. E i dati dimostrano che l’elettrico abbatte davvero le emissioni, soprattutto se spinto nei segmenti giusti e accompagnato dalla crescita delle rinnovabili

Pubblicato il 6 ott 2025
Alessandro Abbotto

Professore ordinario di Chimica all’Università di Milano-Bicocca

Auto elettrica e sostenibilità

Quanto è davvero sostenibile l’auto elettrica? Se lo chiedeva in questa intervista a EconomyUp Jeff Speck, urbanista statunitense noto in tutto il mondo per il concetto di walkable city, la città a misura di pedone. Alessandro Abbotto, docente universitario esperto di mobilità elettrica, riflette sulla tesi di Speck e interviene sul tema, proponendo il suo punto di vista: non minimizzarne i benefici e rendersi conto che è realmente un mezzo efficace per abbattere le emissioni.

Alessandro Abbotto è professore ordinario di Chimica presso l’Università di Milano-Bicocca. Attualmente ricopre la carica di presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana ed è coordinatore nazionale dei Giochi e Campionati Internazionali della Chimica, iniziativa di eccellenza promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dalla Società Chimica Italiana, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. È stato insignito nel 2024 del titolo di Chemistry Europe Fellow, il più prestigioso riconoscimento conferito da Chemistry Europe, l’associazione che riunisce le società chimiche dei paesi europei. Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e detentore di diversi brevetti, ha recentemente pubblicato una serie di libri destinati al grande pubblico, tra cui: Idrogeno. Tutti i colori dell’energia (Edizioni Dedalo, 2021); La mobilità elettrica. Storia, tecnologia, futuro (Carocci Editore, 2022); La nuova chimica del XXI secolo. Rivoluzione verde e transizione ecologica (Edizioni Dedalo, 2023; con Vito Capriati); Il genio quotidiano. Raccolta di racconti di grandi scienziati chimici e delle loro scoperte (SCI-Edises, 2023); Perché l’auto elettrica (Scienza Express, 2024); Chimica Organica, con esercizi per i Giochi della Chimica (Scienza Express, 2025). Nel 2025 ha pubblicato il suo primo romanzo, Missione Becquerel (LFA Publisher, 2025). È stato nominato nel 2025 Socio dell’Accademia di Scienze e Lettere lombarda.

