L’auto elettrica è davvero sostenibile? Sì. Ecco perché

Quanto è davvero sostenibile l’auto elettrica? Se lo chiedeva in questa intervista a EconomyUp Jeff Speck, urbanista statunitense noto in tutto il mondo per il concetto di walkable city, la città a misura di pedone. Alessandro Abbotto, docente universitario esperto di mobilità elettrica, riflette sulla tesi di Speck e interviene sul tema, proponendo il suo punto di vista: non minimizzarne i benefici e rendersi conto che è realmente un mezzo efficace per abbattere le emissioni.