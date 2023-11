La Regione Lombardia ha il più alto numero di startup in Italia. E ha stanziato 72 milioni per sostenere quelle esistenti e farne nascere di nuove. Otto le iniziative, dalla competizione con le università al venture capital, dal microcredito a un nuovo incubatore in Bovisa

Startup e Regione Lombardia, una relazione definita dai numeri. Anche quest’anno la Lombardia si conferma saldamente in testa alla classifica delle Regioni con ecosistema di maggior favore per l’innovazione. In Lombardia, infatti, sono attive quasi 4.000 startup innovative.

Regione Lombardia, il pacchetto economico a favore delle startup

Per sostenere le startup esistenti e promuoverne la nascita di nuove, Regione Lombardia ha presentato un vero e proprio pacchetto economico, stanziando 72 milioni di euro per 8 diverse iniziative.

Vediamo nel dettaglio quali.

Start Cup Lombardia

è la competizione organizzata dalle Università (Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Bocconi e Università degli Studi di Milano), dagli Incubatori universitari lombardi e da MUSA s.c.a.r.l. e promossa da Regione Lombardia al fine di favorire la nascita di nuove imprese ad alto potenziale di business, legate da rapporti di collaborazione con le università e gli Incubatori universitari lombardi. La finale 2023 della competizione si è svolta lo scorso 26 ottobre 2023 presso Palazzo Lombardia ed ha visto l’assegnazione di 4 premi di euro 25.000 cad.; 1 premio menzione speciale “Sostenibilità” di euro 25.000; 1 premio menzione speciale “Social Impact” di euro 25.000 e 6 premi “Menzione Speciale”. La dotazione annuale è di 150 mila euro.

Il Premio Nazionale per l’innovazione

(PNI) è la business plan competition più importante d’Italia, in cui si sfidano i progetti innovativi che hanno superato la selezione delle Start Cup regionali collegate alle Università italiane e agli Enti di Ricerca Pubblici associati a PNICube. Per il 2023 l’evento si terrà a Milano, presso Regione Lombardia, nelle giornate del 30 novembre e 1° dicembre 2023 e coinvolgerà oltre 600 partecipanti che arriveranno da tutta Italia per confrontarsi sulle idee innovative.

Bando Nuova Impresa 2023

è il bando per sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale. Dal 2021 ha contributo alla nascita di oltre 1.500 nuove realtà imprenditoriali, di cui 1/3 costituite da under 35, ed ha una dotazione di 5 milioni di euro.

Skydeck Europe Milano

è il programma di accelerazione internazionale che intende supportare il percorso di crescita e sviluppo, anche internazionale, di imprese innovative locali (cd. “startup”); sviluppare programmi di rafforzamento imprenditoriale di startup attirando talenti, iniziative e investimenti anche dall’estero; rafforzare il miglio di supporto all’innovazione (death valley) che compete la validazione tecnologica e la scalabilità delle soluzioni; integrare le migliori esperienze internazionali a beneficio della catena del valore dell’innovazione anche a supporto del sistema Paese.

Ad oggi si sono candidate oltre 2500 startup provenienti da tutto il mondo, con una provenienza maggiore dagli Stati Uniti. Ha una dotazione di 1,5 milioni di euro.

Programma ESA BIC Milano

Lanciato nel 2023, il programma è finalizzato a sostenere l’avvio di un ESA BIC – Business Incubation Centre a Milano, all’interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del Politecnico, assicurando un cofinanziamento volto a coprire la quota di risorse necessaria per concedere i contributi alle start up incubate non coperta interamente dal contributo assegnato da ESA. Ha una dotazione di 375 mila euro per il triennio 2023-2025.

Fondo “Lombardia Venture”

È il fondo che intende sostenere l’accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start-up e scale-up deep tech, e che sottoscriverà, per il tramite di fondi paralleli, quote di Fondi di Venture Capital destinati a investimenti a favore delle start up lombarde. Si è conclusa la fase di selezione dei fondi di Venture Capital ed è in corso la fase di strutturazione dei Fondi Paralleli.

I primi 3 fondi in graduatoria sono 360 Capital Italia, fondo con una dimensione target pari a 60 milioni di euro, un focus su start up operanti nei settori deep tech, B2B software e B2C software; United Ventures III, fondo di venture capital con una dimensione target pari a 150 milioni di euro, con un focus su start up operanti nei settori dei sistemi intelligenti complessi, climate tech, digitalizzazione sostenibile; Indaco Ventures I, fondo di venture capital con una dimensione pari a 134 milioni di euro, con un focus su start up operanti nei settori delle life science, cleantech, elettronica, digitale.

Il Fondo “Lombardia Venture” ha una dotazione di 40 milioni di euro.

Sostegno all’Equity Crowdfunding per StartCup Lombardia

è l’iniziativa che ha carattere attualmente sperimentale, è finalizzata ad agevolare la raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up finaliste e semifinaliste della competition “StartCup Lombardia” mediante canali alternativi e diffusi, quali l’equity crowdfunding.

Microcredito per le startup

è l’iniziativa di Regione Lombardia volta ad agevolare la promozione dello start-up di impresa, con il coinvolgimento diretto dei soggetti abilitati al microcredito di cui all’art. 111 del D.Lgs. n. 385.

