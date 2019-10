Al via la seconda edizione di Bic Open Challenge, dedicata alle pmi di tutta Italia che si sfideranno per risolvere un problema tecnologico posto da TechnoAlpin, azienda altoatesina che produce generatori di neve. Il bando scade il 18 novembre

Seconda edizione per Bic Open Challenge, l’iniziativa promossa da Trentino Sviluppo per stimolare collaborazioni tra grandi gruppi industriali e piccole medie imprese innovative nell’ottica dell’Open Innovation. L’idea di partenza è semplice: un’azienda medio-grande insediata in uno dei sei Business Innovation Centre (BIC) presenti sul territorio provinciale pone un problema tecnologico irrisolto e lancia una sfida alle imprese di tutta Italia in grado di dirimerlo.

La sfida: risolvere un problema tecnologico di TechnoAlpin

La sfida viene lanciata da TechnoAlpin, azienda altoatesina con sede presso il Business Innovation Centre di Trento, che in quasi trent’anni di attività ha prodotto oltre 35 mila generatori di neve, con 2.200 clienti e 12 filiali nel mondo. Insediata nel Polo Tecnologico di Trento, chiederà il supporto per il cloud dei propri generatori di neve sparsi sulle piste da sci di tutto il mondo.

Il premio

In palio un premio del valore complessivo di 50 mila euro: 40 mila euro in denaro, dei quali 20 mila messi a disposizione da TechnoAlpin, 20 mila da Trentino Sviluppo e 10 mila euro in servizi quali temporary manager, utilizzo dei laboratori ProM Facility, ecc.

La prima edizione di Bic Open Challenge del 2018 è stata vinta dall’azienda genovese Swhard, premiata dalla giuria per il suo progetto di piattaforma IoT per migliorare il dialogo tra macchinari automatizzati della Eurotech, insediata al BIC di Pergine. Swhard ha poi scelto di aprire una sede in Trentino.

La Bic Open Challenge del 2018 è stata premiata allo Smau di Padova come modello di eccellenza.

Il bando della Bic Open Challenge 2019 è aperto fino alle ore 12.00 di lunedì 18 novembre ed è scaricabile dal sito ufficiale.