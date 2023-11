Qomodo, 34,5 milioni di round pre-seed per una nuova fintech italiana

Qomodo è un nuovo prodotto di incasso, che offre agli esercenti tante soluzioni di pagamento: dal POS tradizionale nella versione SmartPOS, a prodotti innovativi come il Buy Now Pay Later, il Pay-by-Link o il Tap-to-Phone. La fintech nasce grazie a un round pre-seed da 34,5 milioni sotto forma di equity e linea di credito

Con un round da 34,5 milioni di euro guidato da Fasanara Capital e sostenuto da investitori nazionali e internazionali, nasce in Italia Qomodo, una nuova fintech italiana che porta negli store fisici una suite di soluzioni per i pagamenti smart, compresa la formula Buy Now Pay Later, per le spese essenziali, spesso impreviste e irrinunciabili.

Ideata e fondata da Gianluca Cocco e Gaetano De Maio, due imprenditori che vantano exit nell’ambito tech in Italia e all’estero tra il 2018 e il 2022, nell’arco di pochi mesi Qomodo – riferisce un comunicato aziendale – ha ottenuto la fiducia del lead investor Fasanara Capital con una raccolta pari a €34,5 milioni (sotto forma di equity e linea di credito), che costituisce uno dei pre-seed più importanti in Italia in ambito tech ad oggi.

Al round hanno partecipato anche i fondi Exor Ventures, Proximity Capital, Ithaca Investment, Lumen Ventures, The Techshop, Primo Ventures – oltre agli internazionali Notion Capital, Octopus Ventures e Plug and Play Tech Center. Mentre tra gli angels hanno aderito: Mark Ransford, Luca Ascani, Attilio Mazzilli, Simone Mancini (Scalapay), Benedetta Arese Lucini, Kai Hansen (Lieferando), Giorgio Tinacci (Casavo), Stiven Muccioli (BKN301), Freddy Kelly (Credit Kudos), Christer Holloman (Divido), Raffaele Terrone (Scalapay), LCA Ventures e Andrea Gennarini.

Come funziona Qomodo

Qomodo è una piattaforma di incasso che permette agli esercenti di monitorare le proprie performance di incasso con un’unica dashboard. I pagamenti gestiti sono:

“Paga con Qomodo”, la formula Buy Now Pay Later per il pagamento rateale senza interessi offerto da Qomodo: il cliente sceglie il piano rateale e riceve un’approvazione in circa 30 secondi, senza fornire buste paga o altri documenti cartacei;

“Qomodo POS”, ovvero uno smartPOS Android di ultima generazione – che accetta le tradizionali carte di credito/debito dei circuiti Mastercard, VISA, bancomat;

“Paga al volo”, ovvero la modalità “POS Digitale” che permette di incassare pagamenti da remoto effettuati attraverso carte con il sistema pay-by-link (ad esempio per vendite di prodotti o assistenza di servizi a distanza) oppure con il “Tap-to-phone”, una tecnologia che consente di trasformare gli smartphone Android in POS (chiamati “SoftPOS”) capaci di accettare pagamenti contactless.

Attraverso la dashboard principale di Qomodo, l’esercente potrà monitorare l’andamento giornaliero/settimanale/mensile degli incassi, verificare tipologia, scontrino medio e trend, pagamenti rateali richiesti e approvati, pagamenti ricevuti da Qomodo.

Infine, Qomodo mette a disposizione un call center attivo 7 su 7 e un team di account manager per seguire i propri esercenti nella fase di attivazione, fornire formazione e rispondere a eventuali dubbi o domande relative al funzionamento dei diversi prodotti.

Focus su “Paga con Qomodo” Buy Now Pay Later

Attraverso un link inviato via e-mail, sms o whatsapp, l’esercente inoltra la richiesta di pagamento a rate a tasso 0% al cliente finale. Quest’ultimo riceve una risposta in circa 30 secondi per l’approvazione della rateizzazione (i tassi di accettazione sono superiori al 90%). Qomodo provvede quindi a saldare l’intero importo all’esercente a fronte di una commissione tra le più convenienti, sempre trasparente e fissa. In questo modo, vengono smaterializzati i processi, eliminando la componente burocratica dei tradizionali finanziamenti con tassi di interesse, che richiedono la compilazione di moduli, la fornitura di buste paga e tempi di approvazione molto più lunghi.

Il mercato: alla ricerca di pagamenti “flessibili”

Con l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse, cresce anche il rischio di stress e di pagamenti insoluti che ha un impatto negativo sul rapporto tra gli esercenti e i loro clienti. Per questo, c’è grande necessità di forme di pagamento flessibili negli store fisici dei settori di attività che offrono servizi fondamentali, dall’importo di spesa medio-elevato, per il benessere e la salute di persone e animali (come cliniche dentistiche, palestre, centri benessere e di bellezza, cliniche veterinarie), la manutenzione della casa e dei mezzi di trasporto (come autoriparatori e officine meccaniche) fondamentali per vivere e lavorare.

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, il fenomeno dei pagamenti digitali continua a registrare un successo crescente: in Italia il valore del transato effettuato attraverso carta è passato dai €331 miliardi del 2021 ai €392 del 2022 e si stima che a fine 2023 possa chiudere tra i €425 e i €440 miliardi.

In particolare, per quanto riguarda il Buy Now Pay Later, i dati mostrano che si tratta di un mercato in forte espansione in Italia: nel 2022, il transato relativo è stato pari a €2.3 miliardi, con i negozi fisici che offrono grandi margini di crescita rispetto all’online, in cui questa formula si è rapidamente diffusa negli ultimi anni.

Il round: cosa hanno detto i protagonisti

Gianluca Cocco, CEO e co-fondatore di Qomodo, ha commentato così il round pre-seed: “Abbiamo sviluppato un nuovo prodotto di incasso, che offre agli esercenti tutte le soluzioni di pagamento necessarie oggi: dal POS tradizionale nella versione SmartPOS, a prodotti innovativi come il Buy Now Pay Later, il Pay-by-Link o il Tap-to-Phone. In questo modo portiamo innovazione in molti settori che spesso subiscono un eccessivo ritardo tecnologico e soffrono i meccanismi lenti e complessi della burocrazia. Qomodo intende portare i vantaggi dei pagamenti del mondo online negli store fisici, focalizzandosi sulle spese essenziali che impattano sulla qualità della vita delle persone. Motivati dai primi incoraggianti segnali di mercato, l’interesse suscitato in partner di rilievo internazionale e la fiducia accordataci dagli investitori, contiamo di crescere e convenzionare centinaia di nuovi esercenti al mese”.

Gaetano De Maio, COO e co-fondatore di Qomodo, aggiunge: “Attraverso una piattaforma semplice, trasparente e sicura, Qomodo permette agli esercenti di liberarsi dallo stress legato alla relazione con i clienti nella gestione dei pagamenti – oggi più che mai un aspetto molto delicato – consentendo loro di focalizzarsi totalmente sulla propria attività. Qomodo rappresenta la suite di strumenti in più per far crescere il proprio business, fidelizzando i propri clienti e conquistandone di nuovi. Allo stesso tempo, grazie alla soluzione Buy Now Pay Later senza interessi e costi, i consumatori possono soddisfare le proprie esigenze accedendo a servizi fino ad ora non disponibili, soprattutto nel mondo degli store fisici. Stiamo, di fatto, garantendo un passaggio facile e immediato al digitale, scenario ricco di opportunità per tanti operatori che non hanno ancora aperto all’innovazione in questa direzione”.

Francesco Filia, CEO di Fasanara Capital, dichiara: “Il Buy Now Pay Later ha rivoluzionato il mondo degli acquisti online nel corso degli ultimi anni. Qomodo porta questa tecnologia al servizio del retail fisico in settori fino ad oggi trascurati, aggiungendo ulteriori soluzioni di pagamento che migliorano l’esperienza di esercenti e consumatori. Crediamo molto nel team assemblato da Gianluca e Gaetano in un mercato agli albori che presenta opportunità di crescita significative”.

Antonio Assereto, CEO di Proximity Capital, dichiara: “Il settore dei pagamenti offre diverse opportunità, soprattutto nei verticali di mercato che oggi non trovano offerte adeguatamente personalizzate alle loro esigenze, in particolare nel contesto offline. Riteniamo che Gianluca e Gaetano, con il team che stanno costruendo, abbiano la visione, l’esperienza e le competenze necessarie per sviluppare una soluzione perfettamente calibrata sulle esigenze del settore, generando un impatto significativo e contribuendo in maniera determinante alla sua digitalizzazione”.

Davide Fioranelli, CEO di Lumen Ventures, dichiara: “Mentre molte aziende sottovalutano il potenziale dei prodotti fintech nei canali offline, Qomodo si distingue come un’opportunità eccezionale. Sono due i fattori chiave alla base di questo successo: la tecnologia di scoring proprietaria e il posizionamento come unico come software di incasso. Questo approccio innovativo sta trasformando l’esperienza di commercianti e consumatori nei negozi fisici, in particolare durante gli acquisti importanti. L’approccio lungimirante e la comprovata esperienza del team di Qomodo ne fanno un’interessante opportunità di investimento nello spazio fintech”.