Aprono le candidature per la terza edizione di LightSpeed Accelerator, programma per sostenere la crescita di startup attive nell’ambito del LegalTech lanciato dal gruppo europeo Lefebvre Sarrut e seguito per il mercato italiano da Giuffrè Francis Lefebvre, società attiva nell’editoria professionale legale, fiscale e del lavoro.

“La vocazione all’innovazione ci spinge sempre a spostare in avanti i confini del possibile nella ricerca di soluzioni sempre più efficaci per i nostri clienti” commenta Stefano Garisto, Amministratore Delegato di Giuffrè Francis Lefebvre. “L’interazione con realtà dinamiche come le startup ci aiuta a mantenere la massima apertura verso soluzioni inedite offrendo in cambio tutto il nostro expertise di azienda che è con successo sul mercato da quasi un secolo. Siamo orgogliosi di far parte di un Gruppo editoriale internazionale in grado di realizzare progetti su così larga scala e dal forte impatto su settori cruciali per una società più efficiente e sostenibile”.

Le startup di tutta Europa hanno tempo fino al 28 novembre per presentare le loro candidature: ecco come funziona il programma.

Che cos’è Giuffrè Francis Lefebvre

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL) è leader in Italia nell’offerta di soluzioni e servizi editoriali tradizionali e digitali, portali specialistici, piattaforme integrate, software e formazione accreditata in aula e online per le aree professionali legale, fiscale, lavoro e per le imprese.

La società è nata nel 2018 dalla fusione tra la storica casa editrice Giuffrè, fondata a Milano nel 1931 e da sempre tra i principali player del mercato editoriale professionale legale, e Memento Francis Lefebvre, da 30 anni specializzata nella produzione di volumi e supporti digitali per i professionisti fiscali e del lavoro, con più di 50 mila clienti solo in Italia.

Giuffrè Francis Lefebvre è parte del gruppo Lefebvre Sarrut, attivo nella conoscenza legale, fiscale e normativa a livello europeo. Con società in Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Belgio, Lussemburgo e Regno Unito, nel 2022 Lefebvre Sarrut ha generato un fatturato di 542 milioni di euro e conta 2.400 dipendenti

LightSpeed Accelerator, come funziona il programma

Il programma di accelerazione LightSpeed durerà sei mesi e vedrà le startup selezionate affiancate da team provenienti dalle società del Gruppo Lefebvre Sarrut che le assisteranno con tutoraggio e workshop nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, dal proof of concept alla partnership commerciale.

Le startup di tutta Europa che desiderano partecipare hanno tempo fino al 28 novembre per presentare le loro candidature. Il processo di preselezione culminerà nella selezione della giuria dall’11 al 12 dicembre.

Il kick off del programma avrà luogo il 15 e il 16 gennaio a Milano nella nuova sede di Giuffrè Francis Lefebvre in via Monterosa 91, sempre più luogo fulcro delle iniziative del Gruppo dedicate all’innovazione, tra le quali recentemente l’Hackaton by LightSpeed, una gara aperta a studenti e professionisti per lo sviluppo di progetti di IA generativa al servizio del settore legale.

LightSpeed Accelerator, i temi dell’edizione 2023

Quest’anno il bando si concentra su tre priorità:

– Soluzioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Di fronte a una regolamentazione sempre più rigorosa, tra cui la nuova direttiva UE sulla rendicontazione della sostenibilità aziendale (CSRD), le aziende si rivolgono alla tecnologia per semplificare i processi di verifica e attuazione della conformità. Questo contesto offre grandi opportunità per le startup che studiano progetti ESG.

– Intelligenza artificiale generativa. L’intelligenza artificiale generativa sta già manifestando il suo enorme potenziale per il settore legale e fiscale. Lefebvre Sarrut è alla ricerca di startup che sfruttino l’IA generativa per migliorare l’accesso alla conoscenza specialistica per le aziende e i loro consulenti.

– Soluzioni legali per il mercato aziendale (risorse umane, compliance, ecc) La legislazione pervade in modo sempre più capillare molti ambiti aziendali, coinvolgendo nuove categorie di professionisti. Lefebvre Sarrut è alla ricerca di soluzioni che aiutino le aziende a fronteggiare e a conformarsi a un panorama legale in costante evoluzione.