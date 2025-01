Jet HR, come funziona la piattaforma per le risorse umane di una startup

Nel panorama delle startup italiane, Jet HR si propone come innovatrice nel settore delle risorse umane, offrendo un prodotto che vuole semplificare la gestione del personale. Fondata a Milano nel dicembre 2022 da Marco Ogliengo e Francesco Scalambrino, questa realtà ha rapidamente attirato l’attenzione del mercato e degli investitori, raccogliendo finora in totale 16,7 milioni di euro. Un finanziamento che le ha permesso di sviluppare una piattaforma che integra diverse funzionalità di gestione HR in un unico sistema, e che può risultare particolarmente interessante per le piccole e medie imprese. Ora i founder puntano massicciamente sulla ricerca, perché, dice a EconomyUp Scalambrino, “stiamo costruendo l’azienda pensando già a come dovrà essere tra un anno”.

Cos’è Jet HR, come è nata, chi sono i founder

Jet HR è nata con l’obiettivo di semplificare la burocrazia legata alla gestione delle risorse umane. In soli sei mesi, la startup ha attratto investimenti per 4,7 milioni di euro, un record per il round pre-seed in Italia. Questo l’ha portata a costruire un team di 13 talenti per sviluppare la propria soluzione tecnologica.

A settembre 2024 ha ricevuto ha ricevuto un nuovo seed round da 12 milioni di euro, portando così la raccolta complessiva a 16,7 milioni di euro. Lead investor è stata la società di Venture Capital internazionale Picus Capital.

“Avevamo già delle competenze nel settore e siamo stati bravi e fortunati ad attrarre tanto capitale fin dall’inizio” racconta il cofounder Scalambrino. “Io e Marco avevamo già esperienza nel mondo HR tech per grandi aziende internazionali. Dopo aver visto crescere all’estero il concetto di all-in-one, abbiamo deciso di portare questa innovazione anche in Italia”.

Quando dice “all-in-one”, lo startupper fa riferimento al fatto che, attraverso un’unica piattaforma, Jet HR permette di assumere, gestire automaticamente le attività amministrative e pagare gli stipendi in modo semplice e immediato.

Gli investitori del pre-seed

Lead investor del round pre-seed sono stati l’Italian Founders Fund e Exor Ventures, affiancati da altri nomi quali Luca Ascani (founder di Lambda Alpha), Dario Brignone e Alberto Dalmasso (co-founder di Satispay), Max Ciociola (founder di Musixmatch), Luca Ferrari (founder di Bending Spoons), Luca Foresti (CEO Santagostino), Diego Piacentini (founder di View Different), Matteo Pichi (founder di Poke House), Giorgio Tinacci (founder di Casavo). A questi si affiancano altri angel investor che hanno ricoperto ruoli chiave in aziende tecnologiche internazionali, come David Clarke (già CTO Workday) e Joe Zadeh (già VP Product Airbnb). Hanno partecipato inoltre: 2100 Ventures, B Heroes, Club degli Investitori, Ithaca Investments, Proximity Capital, PranaVentures, Plug & Play Tech Center, FG2 Capital, LVenture Group.

Gli investitori del secondo round

Forte dell’esperienza maturata come investitore in altre realtà operanti nel medesimo segmento, e già diventate unicorno, Picus Capital ha portato a Jet HR sia capitali che know how e networking.

Come funziona la piattaforma Jet HR

La piattaforma di Jet HR è un ERP, cioè un gestionale, progettato per integrare tutti gli aspetti della gestione del personale. “Esistono già molte piattaforme sul mercato che risolvono aspetti specifici come i rimborsi spese o la gestione delle ferie” spiega Scalambrino. “Ma noi ne offriamo una sola che integra tutti questi verticali, rendendola ideale per le piccole e medie imprese, indicativamente dai 5 ai 500 dipendenti“.

La piattaforma proprietaria di Jet HR automatizza infatti l’elaborazione del payroll, che include la gestione delle buste paga, e supporta datori di lavoro e manager durante le diverse fasi della gestione del personale. L’interfaccia permette di accedere a schede anagrafiche del personale, simulare i costi del lavoro, inviare contratti e formalizzare autonomamente le assunzioni.

Il gestionale funge da unico interlocutore per la gestione amministrativa, offrendo servizi come il noleggio e la consegna di PC per i collaboratori, la prenotazione di visite mediche, la partecipazione a corsi di sicurezza e altri adempimenti obbligatori.

In cosa differisce dalle altre piattaforme

Tra le altre cose, Jet HR punta a distinguersi grazie alla sua capacità di adattarsi alle specificità del mercato italiano. “Spesso le soluzioni estere non sono adatte al nostro mercato a causa delle normative italiane,” osserva Scalambrino. “I software stranieri faticano a gestire la complessità delle normative locali, come i permessi e le malattie, che sono regolamentati in modo molto particolare in Italia”.

Chi sono i clienti

“I clienti della piattaforma sono prevalentemente piccole e medie imprese nei settori dei servizi, della consulenza, ma anche agenzie di marketing, e stanno cominciando ad arrivare aziende della ristorazione e dell’hospitality” precisa il cofounder.

La tecnologia di Jet HR e la scommessa sull’R&S

La tecnologia alla base di Jet HR è costruita per essere scalabile e versatile. “La barriera all’ingresso per creare un software così complesso è alta” spiega Scalambrino. “Abbiamo bisogno di ingegneri altamente qualificati e di un capitale significativo per sviluppare una soluzione che non sia solo un ‘progetto da garage’, ma una piattaforma completa e integrata”. Per questo la startup ha scelto di scommettere con convinzione nell’R&S. “Abbiamo deciso di investire massicciamente nella ricerca e sviluppo per rendere la piattaforma più robusta e pronta per espandersi con le esigenze future, piuttosto che puntare subito alla profittabilità”. Così una startup innovativa punta a tenere il passo con il futuro. (Luciana Maci)