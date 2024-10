Brevetti +: come partecipare al bando del Ministero delle Imprese per PMI più competitive

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la nuova edizione 2024 dell’atteso bando Brevetti+.

Si tratta di una misura estremamente interessante che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale all’interno delle MPMI.

La misura finanzia pertanto l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Si tratta di una misura estremamente interessante che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale all'interno delle MPMI.

Un interessante strumento a supporto dell’innovazione

La misura Brevetti+ si affianca ad analoghe misure (Disegni+ e Marchi +) atte a sostenere l’innovazione tecnologica e valorizzare al massimo le nuove idee.

Nell specifico Brevetti+ intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle PMI, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo del mercato.

La dotazione finanziaria della misura Brevetti + è di 20 milioni di euro ed i progetti finanziati devono essere completati entro 18 mesi dalla data di ricezione dell’atto di concessione del contributo.

La valutazione delle domande è “a sportello” per cui i progetti devono essere rigorosamente presentati a partire dalle ore 12:00 del 29 ottobre 2024, fino alle ore 18.00 del medesimo giorno.

E’ previsto un finanziamento massimo a fondo perduto di 140.000 euro. Viene finanziato l’80% delle spese ammissibili che viene elevato al 100% per le imprese che al momento della presentazione della domanda risultavano contitolari con un Ente Pubblico di ricerca (Università, Enti di Ricerca e IRCCS).

Chi può presentare la richiesta di finanziamento

Analogamente a quanto previsto dai bandi degli anni precedenti, Brevetti + si rivolge a Micro, Piccole e Medie imprese ed anche imprese di nuova costituzione che risultino titolari di almeno uno dei seguenti requisiti:

brevetto nazionale per invenzione industriale concesso successivamente al 01/01/2023;

concesso successivamente al 01/01/2023; domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01/01/2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

depositata successivamente al 01/01/2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”; brevetto concesso dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e convalidato in Italia successivamente al 01/01/2023;

e convalidato in Italia successivamente al 01/01/2023; domanda di brevetto europeo o una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01/01/2022.

Come per la misura relativa agli anni passati le spese ammissibili per il progetto da presentare riguardano le seguenti categorie di servizi:

A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept): si fa riferimento a studi di fattibilità, progettazione produttiva, studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo, progettazione e realizzazione firmware, analisi e definizione dell’architettura software del sistema brevettato, test di produzione, certificazione di prodotto o di processo

B. Organizzazione e sviluppo: include l’organizzazione dei processi produttivi, analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati, definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.

C. Trasferimento tecnologico: predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto, contratto di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/universitàI.

Il progetto presentato deve prevedere costi per più categorie di servizi ed includere almeno un servizio ti tipo A. Il valore complessivo dei servizi di tipo B e C deve essere inferiori al 40% del totale del valore del progetto.

Cosa occorre tener presente per far finanziare i propri progetti

Gli aspetti essenziali di cui tener conto nella presentazione di un progetto per riuscire a farlo finanziare riguardano in primis la capacità di sottomettere la domanda all’immediata apertura del portale.

Infatti, in considerazione della disponibilità finanziaria, riceveranno il contributo non più di 200 progetti, pertanto, la tempestività nella presentazione della domanda diventa ovviamente il primo elemento da prendere in considerazione. Il rischio è infatti che la proposta non venga nemmeno valutata per esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso il progetto venga presentato nei temi adeguati, esso entra nella fase di valutazione in cui occorre superare i seguenti criteri:

verifica della sussistenza delle condizioni di accesso alla misura; credibilità della strategia per la valorizzazione economica del brevetto e per il conseguente accrescimento della competitività dell’impresa; funzionalità, coerenza, efficacia e adeguatezza dei servizi proposti rispetto al progetto di valorizzazione brevettuale presentato; coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti, in termini di idoneità, professionalità, competenza ed esperienza; congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto alla natura dei servizi ed al profilo dei fornitori.

L’iter di valutazione prevede un colloquio con l’impresa proponente per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione. A seguito dell’esito del colloquio potranno infine essere richieste al proponente eventuali informazioni integrative.

Un esame critico dell’idea progettuale in modo che soddisfi tutti i criteri di valutazione ed una attenta preparazione della risposta in modo da presentarla in tempo utile sono, come visto, elementi imprescindibili per questo tipo di bandi di finanziamento.

Un esame critico dell'idea progettuale in modo che soddisfi tutti i criteri di valutazione ed una attenta preparazione della risposta in modo da presentarla in tempo utile sono, come visto, elementi imprescindibili per questo tipo di bandi di finanziamento.

Scheda sintetica del bando Brevetti+ 2024

Scheda sintetica del bando Brevetti+ 2024

