Europa, ecco le 19 startup e scaleup che valgono di più

Anche in Europa le startup e le scaleup possono arrivare a valere miliardi di dollari. Certamente le imprese tecnologiche europee sono ancora lontane dalle valutazioni raggiunte da alcune aziende negli Stati Uniti (ChatGPT OpenAI, per esempio, è stata recentemente valutata 157 miliardi). Tuttavia l’Europa sta cominciando a farsi valere. Anche se negli ultimi due anni molte meno aziende hanno raggiunto lo status di unicorno rispetto agli anni d’oro del 2021 e 2022, ad oggi ci sono oltre 150 startup europee valutate almeno un miliardo di dollari. Non sono poche. Ma quali sono? E dove sono?

Startup Europa, le più valutate: quasi la metà sono fintech

Sifted ha stilato un elenco delle prime 19 startup e scaleup più valutate in Europa. Hanno sede in Regno Unito, Germania e Francia, ma anche in Svezia, Estonia, Lituania, Finlandia e Paesi Bassi.

Quasi la metà delle aziende nella lista sono fintech, e in testa c’è la neobank britannica Revolut, che quest’anno ha aumentato la sua valutazione a 43 miliardi di sterline. E, nonostante l’hype, solo una società di intelligenza artificiale è entrata nella classifica: la francese Mistral AI con una valutazione di 5,8 miliardi di euro.

Nella lista delle prime 19 non rientra l’Italia, che comunque ha unicorni come Scalapay, Satispay, Bending Spoons.

Ecco l’elenco completo e la valutazione per ciascuna startup.

Startup Europa: le 19 più valutate

1. Revolut

Londra, Regno Unito – Valutazione più recente: €43 miliardi

La neobanca britannica Revolut ha aumentato la sua valutazione a €43 miliardi quest’anno in una vendita di azioni ai dipendenti. Lanciata nel 2015, Revolut è partita come un’app finanziaria per viaggi e da allora si è evoluta in una superapp che copre il banking aziendale, conti bancari per bambini, assicurazioni di viaggio, risparmi e trading di azioni.

2. Rapyd Sede

Londra, Regno Unito. Valutazione più recente: €14,5 miliardi

La fintech con sede a Londra Rapyd fornisce strumenti per le aziende di tutto il mondo per impostare sistemi che integrano diversi tipi di pagamenti, come carte di credito e debito, bonifici bancari, portafogli elettronici e altri metodi di pagamento locali. Ha raccolto oltre €700 milioni dal lancio nel 2016, da investitori globali come General Catalyst, Tiger Global e BlackRock.

3. Klarna

Stoccolma, Svezia – Valutazione più recente: €14 miliardi

Il gigante svedese del ‘compra ora, paga dopo’ Klarna è stato fondato nel 2005 e ha attirato €4 miliardi di finanziamenti da investitori come Sequoia Capital, Atomico, Mubadala, SoftBank, Northzone e BlackRock. Dai documenti aziendali pubblicati da uno degli azionisti della società a ottobre la valutazione sarebbe di €14 miliardi (Klarna ha rifiutato di commentare). L’azienda ha recentemente annunciato di aver depositato richiesta di IPO negli Stati Uniti.

4. Celonis

Monaco, Germania – Valutazione più recente: €12,5 miliardi

La società tedesca Celonis fornisce strumenti software per aiutare le organizzazioni a individuare inefficienze e ottimizzare i loro processi aziendali. Ha raccolto quasi €1 miliardo, inclusi €575 milioni in debito, dall’Autorità per gli investimenti del Qatar, portando la sua valutazione a €12,5 miliardi.

5. Checkout.com

Londra, Regno Unito – Valutazione più recente: €9 miliardi

La fintech britannica Checkout.com è stata valutata €38 miliardi quando ha raccolto oltre €900 milioni nel finanziamento di Serie D nel 2022, ma ha ridotto la sua valutazione interna a €9 miliardi nel 2023. Considerata il maggiore rivale europeo della gigante statunitense dei pagamenti Stripe, Checkout.com ha raccolto fino ad oggi €1,7 miliardi da investitori globali come Tiger Global, DST Global e Coatue Management.

6. Octopus Energy

Londra, Regno Unito – Valutazione più recente: €8,6 miliardi

Con 6,8 milioni di famiglie servite, Octopus Energy è il maggiore fornitore di elettricità nel Regno Unito. Dalla sua nascita otto anni fa, ha raccolto oltre €2 miliardi da investitori come il fondo pensione canadese CPP Investment e il fondo per il clima Generation Investment Management, fondato da Al Gore. Recentemente, Octopus Energy ha annunciato che la sua valutazione è aumentata a €8,6 miliardi dopo che gli investitori hanno incrementato le loro partecipazioni nell’azienda.

7. N26

Sede centrale: Berlino, Germania – Valutazione più recente: €8,6 miliardi

La neobanca tedesca N26 ha riportato una valutazione di €8,6 miliardi quando ha raccolto €867 milioni nella Serie E nel 2021. Quell’anno, i regolatori tedeschi hanno deciso di limitare il numero di clienti della compagnia dopo che non ha applicato efficaci controlli anti-riciclaggio.

8. Personio



Sede centrale: Monaco di Baviera, Germania – Valutazione più recente: €8,1 miliardi

Personio, con sede a Monaco di Baviera, è una piattaforma HR per le PMI. È stata lanciata nel 2015 e da allora ha acquisito 12 mila clienti in 70 paesi in tutto il mondo. Ha recentemente raccolto un’estensione di €192 milioni alla sua Serie E nel 2022, portando il finanziamento totale per il round a €452 milioni, e la valutazione della compagnia a €8,1 miliardi. Personio è sostenuta da investitori come Accel, Index Ventures, Lightspeed Venture Partners e Northzone.

9. Bolt

Sede centrale: Tallinn, Estonia – Valutazione più recente: €7,4 miliardi

Importante concorrente di Uber, Bolt offre una varietà di servizi di mobilità, tra cui ride hailing, consegna di cibo, e-bike ed e-scooter. È presente in 45 paesi in tutto il mondo e ha raccolto €628 milioni nella Serie F con una valutazione di €7,4 miliardi nel 2022. Quest’anno, Bolt ha ottenuto una linea di credito di €220 milioni, parte del suo piano per prepararsi all’IPO.

10. Blockchain.com



Sede centrale: Londra, Regno Unito – Valutazione più recente: €6,7 miliardi

Lanciata nel 2011, Blockchain.com è una piattaforma che consente agli utenti di acquistare, vendere e conservare criptovalute. Nel 2022, ha raccolto un importo non divulgato nella Serie D guidata da Lightspeed Venture Partners, che ha valutato la compagnia a €13,4 miliardi; un anno dopo, ha raccolto una Serie E di €105 milioni che si dice abbia dimezzato la sua valutazione a €6,7 miliardi.

11. Mistral AI



Parigi, Francia – Valutazione più recente: €5,8 miliardi

Lanciata solo un anno e mezzo fa, Mistral con sede a Parigi è rapidamente salita alla ribalta come una delle migliori scommesse europee per competere contro le aziende statunitensi di intelligenza artificiale generativa come OpenAI. La startup, che costruisce modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), ha raccolto oltre €1 miliardo fino ad oggi; il suo ultimo round, una Serie B di €600 milioni, l’ha valutata a €5,8 miliardi, rendendola l’azienda di intelligenza artificiale con la più alta valutazione in Europa.

12. Doctolib

Levallois-Perret, Francia – Valutazione più recente: €5,8 miliardi

La healthtech francese Doctolib è una piattaforma online che consente ai pazienti di prenotare appuntamenti con i medici e funziona anche come strumento di gestione dei pazienti per i professionisti. È diventata una parte fondamentale dell’infrastruttura sanitaria della Francia ed è presente anche in Italia e Germania. Ha raccolto €500 milioni nel 2022 con una valutazione di €5,8 miliardi.

13. Monzo



Londra, Regno Unito – Valutazione più recente: €5,7 miliardi

La neobanca britannica Monzo ha raggiunto una valutazione di €5,7 miliardi quest’anno con una vendita di azioni da parte dei dipendenti. La fintech ha iniziato fornendo come prodotto un conto corrente di base e da allora si è espansa in azioni e obbligazioni, BNPL e attualmente sta introducendo un prodotto pensionistico. Ha riportato profitti per la prima volta quest’estate.

14. Back Market



Parigi, Francia – Valutazione più recente: €5,5 miliardi

Back Market è una piattaforma online per comprare e vendere dispositivi elettronici ricondizionati come telefoni e laptop. L’azienda francese è stata lanciata 10 anni fa ed è ora presente in 18 paesi tra Nord America, Europa e Asia; ha recentemente annunciato che era sulla buona strada per essere redditizia in Europa quest’anno. Ha raccolto un round di €490 milioni nel 2022 a una valutazione di €5,5 miliardi.

15. Contentsquare

Parigi, Francia – Valutazione più recente: €5,4 miliardi

Contentsquare ha costruito una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che fornisce alle aziende analisi sul comportamento degli utenti su siti web e applicazioni mobili, per aiutarli a migliorare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei clienti. Ha raccolto oltre €1,3 miliardi fino ad oggi, incluso un round di Serie F di €600 milioni nel 2022 che ha valutato l’azienda a €5,4 miliardi.

16. Vinted

Vilnius, Lituania – Valutazione più recente: €5 miliardi

Vinted è il più grande marketplace di moda di seconda mano in Europa, che consente agli utenti di acquistare, vendere e scambiare abbigliamento e accessori usati. Lanciata 15 anni fa, l’azienda è ora redditizia; quest’anno, ha chiuso una vendita di azioni secondarie di €340 milioni a una valutazione di €5 miliardi.

17. Trade Republic



Berlino, Germania – Valutazione più recente: €5 miliardi

La fintech tedesca Trade Republic ha ottenuto una valutazione di €5 miliardi nel 2022, in un’estensione di €250 milioni alla sua Serie C che si è aggiunta ad altri €865 milioni raccolti nella prima parte del round. L’azienda, sostenuta da Sequoia, fornisce prodotti di trading e risparmio, incluso il trading senza commissioni per gli investitori al dettaglio.

18 – Relex Solutions

Helsinki, Finlandia – Valutazione più recente: €5 miliardi

La compagnia finlandese Relex Solutions fornisce software per ottimizzare le catene di approvvigionamento nel retail e ridurre gli sprechi. Ha raccolto il round più grande mai visto in Finlandia nel 2022, quando ha ottenuto un round di €500 milioni guidato da Blackstone e ha raggiunto una valutazione di €5 miliardi.

19. Mambu

Amsterdam, Paesi Bassi – Valutazione più recente: €4,9 miliardi

La startup sostenuta da Tiger Global Mambu, che fornisce una piattaforma bancaria cloud per fintech e banche, è stata valutata €4,9 miliardi quando ha raccolto una Serie E di €235 milioni nel 2021. Nel 2023, la compagnia ha visto un cambiamento nella dirigenza quando il cofondatore ed ex CEO Eugene Danilkis ha lasciato l’azienda.