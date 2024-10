Equity crowdfunding: 7 milioni a Radical Storage, startup romana per il deposito temporaneo dei bagagli

Ha chiuso un round serie A da 7 milioni di dollari Radical Storage, piattaforma online fondata a Roma nel 2017 da Alessandro Seina che consente ai viaggiatori di depositare temporaneamente i propri bagagli utilizzando gli spazi inutilizzati di esercizi commerciali in tutto il mondo. Parte del round è stato raccolto tramite una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. L’operazione, una delle poche nel settore traveltech europeo degli ultimi 2 anni, rappresenta un traguardo importante per la società, che ora si concentrerà sull’accelerazione della crescita iniziata nel 2021.

Cosa fa Radical Storage

Radical Storage è una piattaforma che opera nel settore del luggage storage e offre ai viaggiatori una soluzione per il deposito temporaneo dei loro bagagli. Con una rete di oltre 8.000 punti di deposito in più di 900 città e 70 paesi, Radical consente ai turisti di prenotare uno spazio di deposito presso esercizi commerciali, come bar, ristoranti o supermercati.

Il servizio è particolarmente vantaggioso per i turisti che hanno un lasso temporale di attesa tra l’orario di arrivo e quello di check-in presso la struttura ricettiva, oppure tra l’orario del check-out e quello della partenza. In altre parole, gli utenti possono utilizzare il servizio per prolungare la propria vacanza di qualche ora e muoversi senza l’incombenza dei bagagli.

Il servizio si sviluppa in quattro passaggi:

Locate: individua il deposito bagagli più comodo; Book: effettua la prenotazione online; Store: deposita i bagagli in pochi minuti; Pick-up: ritira i bagagli quando preferisci.

Indirettamente, Radical offre benefici anche ai propri partner commerciali locali, che hanno l’opportunità di creare così una seconda fonte di reddito (fino a 2/3k€ al mese) sfruttando gli spazi inutilizzati nei loro esercizi e ampliare la base clienti accogliendo i turisti nei propri negozi.

Nel 2023, l’azienda ha registrato 420mila ordini con un Gross Merchandise Value (valore dei servizi venduti) di circa 6,6 milioni di euro (+60% vs. 2022). La società ha mantenuto una traiettoria di crescita nel 2024. Negli ultimi mesi, la società ha inoltre stretto partnership strategiche con aziende come Ita Airways, Italo, Trenitalia e GLS Spagna.

Radical Storage: l‘operazione

A guidare l’operazione sono stati CDP Venture Capital, tramite il Fondo Digital Transition, finanziato dall’UE tramite il NextGeneration EU e finalizzato alla digitalizzazione delle filiere e delle PMI, Azimut, tramite il fondo Azimut Eltif Venture Capital – ALIcrowd III, e Opes Italia Sicaf, fondo di investimento impact. Hanno partecipato anche Finint Investments, insieme al socio attuale Vertis, tramite i fondi Vertis Venture 2 Scaleup e Vertis Venture 4 Scaleup Lazio.

Radical Storage è stata supportata da Growth Capital, una delle principali banche d’investimento tech nell’ecosistema del venture capital, che ha agito come unico advisor finanziario dell’operazione. Alma LED, Giovannelli e Associati e Squire Patton Boggs hanno partecipato come consulenti legali delle parti coinvolte.

Come verranno usati i nuovi fondi

I fondi raccolti verranno utilizzati per: accelerare la conversione di nuovi esercizi commerciali (chiamati “angels”), raggiungendo 30.000 punti entro il 2027; incrementare gli sforzi di marketing per aumentare l’acquisizione di utenti e rafforzare il brand; ottimizzare l’infrastruttura tecnologica, introducendo nuove funzionalità e migliorando la gestione dei flussi di dati; diversificare le operazioni attraverso il lancio di nuove linee di business che sfruttano le sinergie con la rete degli angels.

Deposito bagagli temporaneo: il contesto, i numeri

Con l’aumento della popolarità delle piattaforme di affitti a breve termine come Airbnb, i viaggiatori si trovano spesso a dover cercare soluzioni convenienti per il deposito bagagli prima del check-in o dopo il check-out. Si stima che circa 600 milioni di viaggi in Nord America e 400 milioni in Europa potrebbero beneficiare del servizio di deposito bagagli, generando un’opportunità di mercato superiore agli 8 miliardi di dollari. Solo in Italia, l’elevato flusso di turisti internazionali comporta un potenziale di mercato di 450 milioni di dollari, circa il 15% del totale europeo.

In questo contesto, Radical Storage collabora con esercizi commerciali (come bar e ristoranti) per offrire una soluzione completamente digitale che permette di depositare bagagli praticamente ovunque. L’azienda è destinata a rivoluzionare le opzioni di deposito tradizionali – spesso situate nelle stazioni ferroviarie – offrendo una copertura più ampia, semplificando il processo di prenotazione e fornendo servizi extra come la disponibilità 24/7 e la garanzia sui bagagli. Allo stesso tempo, Radical Storage consente ai suoi angels di accedere a una seconda fonte di reddito sfruttando gli spazi inutilizzati e di ampliare la propria clientela accogliendo i turisti.

Attualmente, Radical Storage può contare su una rete di oltre 9.000 angels distribuiti in più di 1.000 città e 70 paesi.

Il CEO di Radical Storage: “Viaggi più convenienti per milioni di persone”

“In Radical Storage – commenta Alessandro Seina, CEO e Co-founder di Radical Storage – crediamo nella creazione di soluzioni semplici e di impatto che rendano i viaggi più convenienti per milioni di persone in tutto il mondo. Questo finanziamento ci consentirà di rafforzare il nostro impegno verso i clienti, espandere la nostra rete e migliorare la nostra tecnologia per offrire ancora più flessibilità e accessibilità. Siamo entusiasti non solo di scalare le nostre operazioni a livello globale, ma anche di supportare le attività locali, aumentando il traffico nei negozi e creando nuove opportunità di guadagno. Siamo incredibilmente grati ai nostri investitori, sia vecchi che nuovi, che ci stanno dando lo slancio giusto per entrare in questa nuova fase di crescita,”

“Radical Storage ha costruito una piattaforma che risponde alle esigenze di un mercato in evoluzione, crescendo molto rapidamente nel tempo e sviluppando una rete globale con partner locali e gestendo milioni di bagagli in più di 1.000 città. La loro capacità di connettere domanda e offerta tramite un modello innovativo rappresenta un’ottima opportunità per la transizione digitale in un settore, come il traveltech, in rapida espansione. Siamo fiduciosi che con il supporto del Fondo Digital Transition il team accelererà ulteriormente l’espansione internazionale,” aggiunge Agostino Scornajenchi, CEO e Direttore Generale di CDP Venture Capital.

“Come Vertis, siamo estremamente orgogliosi di aver supportato Radical negli ultimi 4 anni, scommettendo sulla visione e capacità di esecuzione dei founder. Come partner e azionisti di lungo termine, siamo stati al fianco di Radical nelle fasi positive e critiche, compresi i momenti successivi alla pandemia di Covid-19. Fornendo le risorse finanziarie necessarie, abbiamo dimostrato la nostra fiducia nella loro capacità di scalare nonostante le difficoltà. Ora inizia la fase più entusiasmante, con un ambizioso piano di investimenti nei prossimi 18 mesi per stimolare la crescita internazionale,” commenta Amedeo Giurazza, Founder, CEO e Managing Partner di Vertis.

“Come Growth Capital, siamo orgogliosi di aver supportato Radical nel suo percorso di raccolta fondi, un’azienda che ha mostrato una crescita costante grazie a solide unit economics. Crediamo che questo round Serie A fornirà all’azienda le risorse finanziarie necessarie per accelerare la scalabilità internazionale e confermarsi leader globale nel proprio settore,” conclude Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital.