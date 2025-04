TikTok Shop è arrivato in Italia, e con lui cambia il gioco. TikTok non è più solo un social network: è un fenomeno culturale dove i creator trasformano momenti in movimenti e tendenze in transazioni. Con TikTok Shop, questa dinamica si evolve ulteriormente: il potere dei creator viene incanalato in un’esperienza d’acquisto nativa, integrata e altamente performante.

I numeri parlano chiaro: gli utenti trascorrono in media 95 minuti al giorno sull’app, il 71% dichiara di prestare attenzione agli annunci, e il 92% intraprende un’azione dopo aver visto un video su TikTok. Una base attiva, ricettiva e reattiva come poche.

L’introduzione della componente Seller e degli Shop segna un punto di svolta: TikTok non solo intrattiene, ma vende. E lo fa in modo fluido, senza soluzione di continuità, all’interno della stessa piattaforma. Addio frizioni da click esterni: qui nasce lo Shopperainment, la fusione perfetta tra intrattenimento e shopping.

Il segreto del successo: aver abbandonato il classico funnel, e averne riscritto le regole

Il tradizionale funnel di marketing è ormai superato, come ha teorizzato recentemente Boston Consulting. I consumatori di oggi non seguono più un percorso lineare e prevedibile, ma interagiscono con i brand attraverso una rete complessa e dinamica di touchpoint. Sono quattro i comportamenti principali che guidano il processo decisionale:

Streaming : il consumo incessante di contenuti personalizzati.

: il consumo incessante di contenuti personalizzati. Scrolling : la scoperta di prodotti senza una reale intenzione di acquisto immediata.

: la scoperta di prodotti senza una reale intenzione di acquisto immediata. Ricerca : basata sull’intenzione, supportata da strumenti avanzati come l’AI e la ricerca multimodale.

: basata sull’intenzione, supportata da strumenti avanzati come l’AI e la ricerca multimodale. Shopping: transazioni fluide e non lineari.

Mentre colossi come Google e Amazon hanno acquisito una miriade di piattaforme per cercare di rispondere a queste esigenze, nessuno di loro è riuscito a costruire un’ecosistema unico che soddisfi tutte le necessità del consumatore moderno. Ed è qui che TikTok entra in scena come un vero e proprio game changer. Sebbene sia un competitor diretto di Amazon e Instagram Shopping, TikTok ha trovato la sua killer application nell’esperienza immersiva e coinvolgente basata su video brevi, combinata con una shopping experience senza soluzione di continuità. In un’unica app, TikTok riesce a rispondere a tutte le esigenze di consumo, scoperta e acquisto, e questo lo rende irresistibile per i brand.

Per riuscire a emergere in questo nuovo panorama, i brand devono adattare le loro strategie di marketing, rispondendo ai nuovi comportamenti dei consumatori con esperienze personalizzate, fluide e senza interruzioni su ogni touchpoint. Solo sfruttando appieno le potenzialità dell’AI e integrando funzionalità di acquisto in ogni interazione, sarà possibile vincere questa nuova sfida.

Come Funziona TikTok Shop?

TikTok Shop è la risposta del social network al futuro dello shopping online, e lo fa con un’esperienza integrata che permette di vendere prodotti direttamente attraverso diversi formati nativi:

Live Shopping : acquisti in tempo reale durante le dirette streaming, dove gli utenti possono comprare mentre guardano il contenuto.

: acquisti in tempo reale durante le dirette streaming, dove gli utenti possono comprare mentre guardano il contenuto. Video Shoppable : video interattivi con tag cliccabili che permettono di acquistare prodotti direttamente dal contenuto.

: video interattivi con tag cliccabili che permettono di acquistare prodotti direttamente dal contenuto. Vetrina Prodotti: una sezione dedicata ai prodotti all’interno del profilo dell’azienda o del creator, rendendo ancora più facile scoprire e acquistare. Questa funzionalità è già attiva in paesi come Stati Uniti, Regno Unito e alcune regioni del Sud-est asiatico, e ha recentemente fatto il suo debutto anche in Italia.

Il bello di TikTok Shop è la fluidità dell’esperienza: dall’inizio alla fine, non c’è bisogno di uscire dall’app. Basta un clic sull’overlay del prodotto per arrivare direttamente alla scheda prodotto e aggiungerlo al carrello. Con TikTok, passare dal video all’acquisto è questione di tre clic!

E se pensiamo alla portata globale della piattaforma, capiamo subito perché TikTok Shop è un’opportunità da non sottovalutare. Con una base di oltre 159 milioni di utenti in Europa, TikTok sta puntando a diventare un gigante del social commerce, con l’obiettivo di raggiungere un GMV (Gross Merchandise Value) di 30 miliardi di dollari entro il 2025. L’espansione in Italia è solo l’inizio di una crescita globale che potrebbe trasformare radicalmente il modo in cui facciamo acquisti online.

Innovazione nel paradigma e tratti distintivi

TikTok Shop sta cambiando il gioco, non solo nel modo in cui facciamo acquisti, ma anche nel modo in cui i brand possono scoprire trend emergenti e costruire una fedeltà autentica tra i consumatori.

Un esempio lampante di questa forza è l’hashtag #TikTokMadeMeBuyIt, che ha raggiunto una cifra impressionante di oltre 72 miliardi di visualizzazioni. Questo fenomeno dimostra chiaramente come TikTok non sia solo un social network, ma una vera e propria fonte di ispirazione per gli acquisti. I prodotti che vengono virali sotto questo hashtag spaziano dai gadget di bellezza agli oggetti per la casa, e spesso vedono una crescita esponenziale delle vendite dopo aver raggiunto la viralità sulla piattaforma.

Per quanto riguarda la loyalty, TikTok Shop ha un dato che parla chiaro: ben l’81,3% delle vendite proviene da clienti ripetuti. Questo dato, aggiornato a febbraio 2024, segna un importante aumento rispetto al 64% di novembre 2023. Questi numeri sono la prova di come TikTok Shop stia creando un’esperienza di shopping che non solo attira, ma fidelizza gli utenti, portandoli a tornare continuamente.

A cosa è dovuto questo incredibile tasso di acquisti ripetuti? Ecco i fattori che lo spiegano:

Un’esperienza d’acquisto a ciclo chiuso : TikTok ha creato un flusso d’acquisto che rimane all’interno dell’app , dalla scoperta del prodotto fino al checkout. Questo elimina tutte le frizioni che solitamente causano l’abbandono del carrello, rendendo l’esperienza rapida, facile e senza interruzioni.

: TikTok ha creato un flusso d’acquisto che rimane , dalla scoperta del prodotto fino al checkout. Questo elimina tutte le frizioni che solitamente causano l’abbandono del carrello, rendendo l’esperienza rapida, facile e senza interruzioni. La forza della comunità : TikTok è il regno della prova sociale , dove le raccomandazioni degli influencer e i contenuti generati dagli utenti giocano un ruolo fondamentale nel costruire la fiducia . Gli utenti si sentono rassicurati dalle opinioni dei pari, il che favorisce acquisti ripetuti.

: TikTok è il regno della , dove le raccomandazioni degli influencer e i contenuti generati dagli utenti giocano un ruolo fondamentale nel . Gli utenti si sentono rassicurati dalle opinioni dei pari, il che favorisce acquisti ripetuti. Contenuti personalizzati : L’algoritmo di TikTok assicura che ogni utente venga continuamente esposto a prodotti che rispecchiano i suoi gusti e interessi. Questa personalizzazione mirata mantiene gli utenti coinvolti e pronti a fare acquisti , aumentando ulteriormente la fidelizzazione.

: L’algoritmo di TikTok assicura che ogni utente venga che rispecchiano i suoi gusti e interessi. Questa mantiene gli utenti coinvolti e , aumentando ulteriormente la fidelizzazione. Esperienza personalizzata : TikTok Shop offre un’esperienza che va oltre la semplice transazione. Con contenuti interattivi e prodotti proposti in base alle preferenze individuali, la piattaforma rende ogni acquisto un’esperienza unica e significativa , aumentando la probabilità che gli utenti tornino per nuovi acquisti.

: TikTok Shop offre un’esperienza che va oltre la semplice transazione. Con contenuti interattivi e prodotti proposti in base alle preferenze individuali, la piattaforma rende ogni acquisto , aumentando la probabilità che gli utenti tornino per nuovi acquisti. Interazione diretta: La piattaforma favorisce una comunicazione diretta e immediata tra venditori e consumatori, abbattendo le barriere tradizionali del commercio online. Questo dialogo aperto crea un ambiente di fiducia reciproca, stimolando il coinvolgimento e l’affinità con il brand, e rendendo l’esperienza complessiva ancora più interattiva e umana.

Perché TikTok Shop è strategico per i brand

TikTok Shop non è solo un’opportunità per entrare nel mercato del social commerce, è un’opportunità d’oro per costruire relazioni autentiche e durature con i consumatori. Le tendenze comportamentali degli utenti stanno mettendo in luce come il social commerce stia rivoluzionando l’esperienza di acquisto, ed è proprio qui che i brand possono fare la differenza. Con strumenti potenti come gli eventi di shopping live e gli shopping video, le aziende non solo catturano l’attenzione degli utenti, ma creano esperienze immersive che guidano sia gli acquisti iniziali che quelli ripetuti. Inoltre, il programma di affiliazione e il potere degli influencer su TikTok rappresentano un modo autentico per raggiungere utenti altamente coinvolti, aumentando così le possibilità di conversione.

Non si tratta più solo di generare vendite una tantum, ma di costruire una community di clienti fedeli in un ambiente dinamico e creativo. Con il prolungato tempo di coinvolgimento giornaliero degli utenti, alti tassi di attenzione sugli annunci e un comportamento d’acquisto ripetuto, TikTok Shop è diventato il terreno ideale per le aziende che vogliono ottenere un ritorno sugli investimenti significativo nel social commerce.

Le previsioni parlano chiaro: il social commerce in Europa crescerà del 25% entro il 2026, con TikTok Shop che si posiziona come uno dei principali attori. In Italia, la piattaforma ha già il potenziale per diventare un punto di riferimento per i brand che vogliono raggiungere i target più giovani attraverso strategie innovative basate su contenuti video e interazioni dirette, come sta accadendo già in UK. In soli dodici mesi, TikTok Shop ha registrato l’1,4% delle vendite digitali del mondo Fashion, consolidandosi come un attore imprescindibile, soprattutto per alcune categorie merceologiche.

Come TikTok Shop ha influenzato il mercato eCommerce italiano

L’arrivo di TikTok Shop in Italia (e in Francia e Germania) il 31 marzo 2025 segna una nuova era nel digital commerce, offrendo nuove opportunità anche ai brand italiani. Tra i primi ad aver abbracciato TikTok Shop ci sono Nivea, Veralab, Goovi e Nabla Cosmetics, che hanno scelto la piattaforma per promuovere i loro prodotti nel settore beauty—una delle categorie più amate su TikTok, insieme al Fashion. E non solo i grandi brand: anche emergenti come BiSilver, GiglioTigrato, ShaftJeans e New Martina, oltre al merchandising di Treccani Emporium, hanno adottato il modello di discovery e-commerce di TikTok Shop, raggiungendo i 22,8 milioni di utenti italiani. Per il lancio, hanno sfruttato video interattivi e live shopping, creando esperienze che uniscono intrattenimento e acquisto.

Un caso che ha fatto scuola è quello di Lidl nel Regno Unito, dove il brand ha affrontato il mondo delle digital sales per la prima volta, creando un bundle di prodotti ad hoc per la piattaforma, che è andato sold out in soli 30 minuti durante una live. Un segno che TikTok Shop è molto più di una semplice piattaforma: è un canale di engagement puro.

Secondo i dati dell’Osservatorio Omnichannel Search in Italy, il 22% degli italiani online utilizza TikTok per cercare prodotti, con picchi del 47% tra gli under 30 e 71% tra le ragazze sotto i 24 anni—superando perfino Google in questa fascia. Un dato che evidenzia quanto il social commerce stia prendendo piede in Italia, con TikTok che sta diventando il punto di riferimento per orientarsi all’acquisto. E non solo per la Gen Z e la Gen Alpha: la penetrazione di TikTok è ormai simile a quella di social più maturi come Facebook e Instagram.

Proiezioni di Crescita in Italia

Con oltre un miliardo di utenti attivi (e previsto di superare i 1,8 miliardi entro la fine del 2024), TikTok Shop è pronto a dominare il mercato del social commerce, che si stima raggiunga i 2,9 trilioni di dollari entro il 2026. Il successo dei prodotti virali, dei creator che ispirano fiducia e delle live shopping è ormai parte del DNA di TikTok Shop, che sta conquistando non solo l’Italia ma il mondo intero. Nel febbraio 2024, TikTok Shop ha raggiunto un impressionante 68,1% del GMV globale del social commerce.

A livello globale, i tassi di crescita sono impressionanti: negli Stati Uniti, dove TikTok Shop è stato lanciato a settembre 2023, il GMV ha già superato i 853 milioni di dollari, rappresentando il 7,7% della quota globale. Anche il Regno Unito ha visto risultati straordinari con 603 milioni di dollari di GMV, rendendolo il banco di prova per le strategie e-commerce di TikTok nei mercati occidentali.

Mercato in crescita : Il social commerce in Europa sta per vivere una forte espansione, con TikTok Shop in prima linea.

: Il social commerce in Europa sta per vivere una forte espansione, con TikTok Shop in prima linea. Successo in UK e US: Già nei principali mercati, TikTok Shop ha dato prova del suo potenziale, con un aumento delle vendite e una crescente adozione tra i consumatori.

Rischi di Affrontare TikTok Shop con Leggerezza

TikTok Shop è un’opportunità per le piccole e medie imprese italiane di entrare nel mondo del social commerce, ma quali sono i rischi di affrontarlo senza la giusta strategia? Seppure la tecnologia di caricamento prodotti sia facile e rapida, per sfruttare davvero il potenziale della piattaforma è necessario un approccio ben studiato. Non basta premere un tasto: bisogna sapere cosa vendere, a chi vendere e come comunicare al meglio con il pubblico.

Aspetti Fondamentali per il Successo

Conoscenza dell’audience : Comprendere a fondo il proprio pubblico è essenziale per creare contenuti che risuonino davvero e che aumentino le conversioni.

: Comprendere a fondo il proprio pubblico è essenziale per creare contenuti che risuonino davvero e che aumentino le conversioni. Selezione dell’offerta : TikTok non è il canale giusto per tutti i prodotti o per ogni tipo di pricing. Studiare il prodotto e il pubblico è la chiave per trovare il giusto fit e presentare il prodotto migliore .

: TikTok non è il canale giusto per tutti i prodotti o per ogni tipo di pricing. Studiare il prodotto e il pubblico è la chiave per trovare il giusto fit e . Selezione dei creators: Collaborare con i creator giusti può potenziare la visibilità e l’engagement. Il 49% degli utenti si affida alle raccomandazioni degli influencer per decidere cosa acquistare. Ma attenzione: non tutti i creator sono adatti a tutti i brand. Serve una strategia consapevole per massimizzare l’impatto di questa partnership.

TikTok Shop ridefinirà il futuro del retail online. Bisogna esser pronti a una vera e propria rivoluzione.