Location management: cos’è e come sta cambiando la tecnologia per gestire le sedi fisiche dei negozi

In un mondo sempre più connesso e mobile, la gestione dell’ubicazione è uun aspetto cruciale per le aziende che operano su scala nazionale e internazionale. Il location management si riferisce all’insieme delle strategie e delle pratiche adottate per gestire efficacemente le sedi fisiche di un’impresa, dalla selezione di nuove ubicazioni alla manutenzione di quelle esistenti.

Il termine “location” è entrato solo recentemente nella lingua italiana, assumendo prevalentemente un’accezione legata agli eventi e al cinema. Non è di questi che ci occuperemo, quanto, invece, di come il successo di un’azienda o di un’attività commerciale possa dipendere fortemente dalla scelta delle sue sedi, o location appunto. Una posizione strategica può aumentare la visibilità, l’accessibilità e la convenienza per i clienti; allo stesso tempo, può ridurre i costi operativi e logistici. L’integrazione di nuove tecnologie e l’attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza rafforzano ulteriormente la posizione dell’azienda nel mercato globale. Infine, una buona gestione delle sedi può contribuire al benessere dei dipendenti, influenzando positivamente la loro produttività. Ecco come la tecnologia sta cambiando la gestione delle location.

Digitalizzazione e automazione nel location management

L’avanzamento tecnologico ha cambiato radicalmente il location management, offrendo strumenti e soluzioni che possono trasformare i processi e la gestione delle sedi aziendali.

L’uso di sistemi GIS (Geographic Information Systems) e di analisi predittiva può aiutare a identificare le migliori location possibili, analizzando grandi quantità di dati, come, ad esempio, il flusso del traffico dei pedoni e dei veicoli. Queste tecnologie possono anche essere utilizzate per monitorare le prestazioni delle sedi esistenti e per pianificare espansioni o riduzioni; inoltre, possono anche aiutare a ottimizzare la rete di distribuzione e la logistica.

L’adozione di tecnologie digitali e dell’automazione, infatti, può migliorare significativamente l’efficienza nella gestione dei siti. L’Internet of Things (IoT), ad esempio, permette di collegare dispositivi e sensori all’interno delle strutture per monitorare in tempo reale vari parametri – come temperatura, illuminazione, sicurezza – permettendo di gestire in modo più efficiente le risorse e di ridurre gli sprechi.

Digitalizzazione e automazione

La digitalizzazione e l’automazione sono diventate componenti chiave nella gestione delle sedi aziendali. Ad esempio, sistemi di Building Management (BMS) integrati possono regolare automaticamente il riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata (HVAC) in base all’occupazione degli spazi, riducendo i costi energetici. La manutenzione predittiva, basata sull’analisi dei dati raccolti dai sensori, può identificare problemi potenziali nelle infrastrutture prima che diventino critici, evitando interruzioni e riducendo i tempi di inattività.

Software di gestione immobiliare

I software di gestione immobiliare (Property Management Software, PMS) consentono un controllo centralizzato delle operazioni legate alle sedi, dalla gestione dei contratti di locazione alla programmazione della manutenzione, fino al tracking delle spese. Questi software possono fornire dashboard intuitive e report analitici che aiutano i manager a prendere decisioni informate basate su dati concreti.

Realtà aumentata e virtuale

La realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) stanno trovando applicazione anche nel location management. Queste tecnologie possono essere utilizzate per creare tour virtuali delle proprietà, permettendo ai potenziali affittuari o acquirenti di esplorare gli spazi senza dover essere fisicamente presenti. Inoltre, la realtà aumentata può dare assistenza nel processo di manutenzione, fornendo agli addetti istruzioni visive e dettagliate sugli interventi da effettuare.

Intelligenza artificiale e machine learning nel location management

L’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (Machine learning, ML) stanno iniziando a svolgere un ruolo importante nel migliorare la gestione delle location nel retail. Queste tecnologie possono analizzare grandi volumi di dati per identificare tendenze, prevedere la domanda e ottimizzare le operazioni. L’AI può anche essere impiegata nel miglioramento dell’esperienza del cliente, per esempio attraverso chatbot che forniscono informazioni in tempo reale o assistenza personalizzata.

Analisi predittiva e Big data

L’AI – combinata con l’analisi predittiva e il Big data – può prevedere la domanda di spazi commerciali, ottimizzare la distribuzione delle risorse e migliorare la pianificazione strategica. Attraverso l’analisi di dati storici e tendenze di mercato, l’AI può aiutare i decision maker a identificare le migliori location per l’espansione o per ridurre il rischio di investimenti in aree meno redditizie.

Sui vantaggi offerti al settore del retail dall’analisi di grandi quantità di dati sono nate aziende come la startup Mytraffic, fondata nel 2016, che nel 2022 ha raccolto fondi per 30 mln di euro.“Definiamo la nostra strategia di network utilizzando dati aggiornati”, si può leggere sul sito di Mytraffic a firma di Mayeul Herbinet, European Development Director presso Häagen Dazs, storico produttore di gelato, dal 1992 presente anche in Italia.

Fonte: https://www.mytraffic.io/it/settore-retail

L’AI, inoltre, può essere utilizzata per ottimizzare le operazioni quotidiane all’interno delle sedi aziendali. Sistemi intelligenti di gestione degli edifici possono regolare automaticamente l’illuminazione, il riscaldamento e il raffreddamento in base all’utilizzo effettivo degli spazi, massimizzando il comfort e minimizzando i costi energetici. Allo stesso modo, robot dotati di AI possono essere impiegati per la pulizia e la manutenzione, riducendo il carico di lavoro del personale e migliorando l’efficienza.

Customer experience

Nel retail e nell’ospitalità, l’AI può trasformare l’esperienza del cliente attraverso sistemi personalizzati di raccomandazione, chatbot intelligenti per l’assistenza clienti e strumenti di analisi del comportamento dei consumatori. Questi sistemi permettono alle aziende di offrire un servizio su misura, migliorando la soddisfazione del cliente e incrementando la fedeltà.

Sviluppo sostenibile

Infine, l’AI può svolgere un ruolo chiave nello sviluppo sostenibile delle location aziendali. Sistemi intelligenti possono ottimizzare l’uso delle risorse naturali, ridurre l’impronta di carbonio e contribuire a realizzare obiettivi di sostenibilità. Questo non solo migliora l’immagine aziendale ma contribuisce anche a un futuro più verde e responsabile.

Sicurezza e cybersecurity

La sicurezza è un’altra area in cui la tecnologia sta svolgendo un ruolo sempre più importante. Sistemi di videosorveglianza avanzati, controlli di accesso basati su riconoscimento biometrico e reti di sensori possono fornire un livello di sicurezza elevato per le sedi aziendali, anche nel retail. Allo stesso tempo, la crescente interconnessione dei dispositivi implica una maggiore esposizione ai rischi informatici. Pertanto, le strategie di cybersecurity devono essere integrate nel location management per proteggere le infrastrutture critiche e i dati sensibili. Ciò include la formazione del personale, l’adozione di firewall avanzati, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDS/IPS), e protocolli di risposta agli incidenti.

Sistemi di sorveglianza dotati di riconoscimento facciale, analisi comportamentale e rilevamento di anomalie possono identificare minacce potenziali in tempo reale, consentendo un intervento rapido. Inoltre, può essere utilizzata l’AI per simulare scenari di emergenza e migliorare i piani di evacuazione e di risposta alle crisi.

Conclusioni

Il location management è un elemento chiave per il successo nel settore retail. Una gestione strategica delle location può portare a un aumento del traffico dei clienti, vendite migliorate e una maggiore lealtà del marchio. I rivenditori che utilizzano dati e tecnologie avanzate per informare le loro decisioni di gestione delle sedi sono meglio posizionati per prosperare in un ambiente commerciale in rapido cambiamento. Con l’attenzione giusta alla selezione della location, all’analisi di mercato, alla gestione delle sedi esistenti e alla sostenibilità, i retailer possono creare esperienze di shopping che soddisfano, e nei casi migliori superano, le aspettative dei clienti.