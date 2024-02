Mytraffic, come funziona la scaleup del location management che valorizza i flussi di traffico

Prendete una delle strade più famose e più commerciali di Roma, via del Corso, con le arterie viarie adiacenti, in un giorno feriale qualsiasi: a chi verrebbe in mente che l’ingente e caotico traffico veicolare e il pressante afflusso di pedoni possano trasformarsi in un business? L’idea è venuta ad Hakim Saadaoui e Gautier Machelon, che nel 2016 hanno fondato la scaleup Mytraffic, che oggi offre una piattaforma as-a-service di analisi predittiva sul traffico. Dati che si rivelano di fondamentale utilità per chi desidera investire in attività commerciali o in immobili nelle città europee. Saadaoui e Machelon sono convinti che i commercianti al dettaglio sfrutteranno sempre più le informazioni sul traffico per migliorare le proprie prestazioni e che in un prossimo futuro gli asset commerciali saranno valutati in base al flusso di traffico.

Mytraffic, trasformare i dati grezzi in insights

Mytraffic è una società che fornisce analisi dati avanzate sul traffico e sulla mobilità per aiutare le aziende e gli enti pubblici a prendere decisioni basate su informazioni concrete. L’azienda utilizza una varietà di fonti di dati, tra cui sensori, telecamere e dati satellitari, per raccogliere informazioni dettagliate sui flussi di traffico, sui comportamenti degli utenti della strada e sui modelli di mobilità.

L’obiettivo di Mytraffic è di trasformare i dati grezzi in insights utili e facilmente comprensibili, che possono essere utilizzati per ottimizzare la gestione del traffico, la pianificazione urbana, lo sviluppo immobiliare e le strategie di marketing. Ad esempio, le aziende possono usare i dati forniti da Mytraffic per valutare la posizione migliore per aprire un nuovo punto vendita, mentre le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le informazioni per migliorare la viabilità o per pianificare nuove infrastrutture di trasporto.

Mytraffic ha sede a Parigi e uffici a Londra, Madrid, Berlino e Milano. Attualmente conta oltre 250 clienti in svariati settori merceologici, sparsi in mezza Europa (Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Belgio e Olanda) e 65 dipendenti.

Le tappe della crescita di Mytraffic

Mytraffic è una scaleup in forte crescita (+110%/anno); le tappe della sua crescita anno per anno si possono riassumere così: festeggia il suo primo cliente nel gennaio 2017; a dicembre 2018 i clienti erano 150. A marzo 2019 viene lanciata in Francia la piattaforma Mytraffic Analytics, a settembre anche in Italia e in Belgio. A dicembre dello stesso anno, Mytraffic riceve un finanziamento da 3 mln di euro, grazie al quale può lanciare la piattaforma in Germania, Inghilterra, Spagna e Paesi Bassi. A settembre 2021 riceve un altro finanziamento, da 10 milioni di euro e a gennaio 2022 traguarda i 100 dipendenti. Nel maggio 2022 viene lanciato “My Next Location”.

A novembre 2022 Mytraffic riceve un ulteriore finanziamento da 30 milioni di euro in un round di raccolta fondi di serie B con Axa Venture Partners, Alven e Kernel Investissements; l’investimento, che rivela la rapida crescita della startup, servirà a finanziare l’espansione europea.

A gennaio 2023 viene lanciato il flusso veicolare e ad aprile “Campaign manager”.

La fusione con Geoblink per la tecnologia geospaziale

A gennaio 2024 Mytraffic acquisisce Geoblink, piattaforma di location management, per rafforzare ulteriormente la propria posizione in Europa nell’analisi dei dati sulla localizzazione. Dalla sua fondazione, nel 2015 a Madrid, Geoblink, che è sostenuta da Nauta Capital ed Elaia Partners, si è affermata come società tecnologicamente e tecnicamente avanzata nel campo dell’analisi della localizzazione in Europa. Attualmente serve oltre 100 aziende del settore retail, real estate e beni di consumo. La fusione ha fra i suoi scopi primari quello di integrare la tecnologia geospaziale di ultima generazione di Geoblink con la piattaforma analitica di Mytraffic, in modo da creare una gamma completa di soluzioni per soddisfare meglio le esigenze e le aspettative del mercato.

Cos’è Mytraffic Analytics

Una delle caratteristiche distintive di Mytraffic è la sua piattaforma analitica, che combina dati in tempo reale e storici per fornire una visione completa delle tendenze della mobilità. Gli utenti della piattaforma possono accedere a diverse metriche, come il volume del traffico, la durata media dei viaggi e le zone di alta concentrazione di pedoni, per fare scelte informate.

La tecnologia dietro Mytraffic si avvale di algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per migliorare la precisione delle analisi e per riconoscere modelli complessi all’interno dei dati. Questo permette a Mytraffic di offrire previsioni affidabili e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti nel comportamento di mobilità.

In un mondo sempre più concentrato sulla sostenibilità e sull’efficienza, i servizi forniti da Mytraffic sono particolarmente rilevanti. Consentendo una migliore comprensione delle dinamiche di traffico e mobilità, Mytraffic aiuta a ridurre la congestione stradale, a migliorare la qualità dell’aria e a promuovere forme di mobilità più sostenibili.

L’area di bacino reale di una location determina in modo preciso dove vivono e lavorano i visitatori

Mytraffic Analytics, cosa può fare

Ecco quali sono le funzionalità chiave di Mytraffic Analytics.

Analisi del traffico: fornisce dati sul volume del traffico veicolare e pedonale, consentendo agli utenti di comprendere meglio il flusso di persone e veicoli in diverse aree e orari. Studi di accessibilità: la piattaforma può analizzare quanto facilmente le persone possono raggiungere una posizione, che sia per scopi commerciali, residenziali o di pianificazione urbana, aiutando a valutare l’impatto di infrastrutture esistenti o progettate. Benchmarking competitivo: le aziende possono utilizzare Mytraffic Analytics per confrontare la performance dei loro punti vendita con quella dei concorrenti, ottenendo insights sulla loro posizione nel mercato. Analisi delle zone di cattura: questa funzionalità permette di comprendere da dove provengono i clienti di un punto vendita o di un’area specifica, offrendo dati sulla provenienza geografica dei visitatori. Previsioni e trend di mobilità: può predire i cambiamenti nei pattern di traffico e mobilità, aiutando a pianificare per il futuro. Personalizzazione e integrazione: la piattaforma offre la possibilità di personalizzare gli studi in base alle esigenze specifiche del cliente e di integrare i dati con altre fonti o sistemi esistenti. Interfaccia utente intuitiva: Mytraffic Analytics è progettata per essere facile da usare, con dashboard interattivi e mappe che rendono i dati facilmente comprensibili e visualizzabili.

In conclusione, Mytraffic rappresenta un esempio di come l’analisi dei big data e le tecnologie avanzate possano avere un impatto significativo sul mondo reale, fornendo strumenti efficaci per il miglioramento della vita urbana e la crescita aziendale.

Video: Mytraffic Analytics Overview (youtube.com)

Come funziona il servizio My Next Location

My Next Location, servizio offerto da Mytraffic, fornisce un’analisi gratuita alle aziende che vogliono valutare il potenziale di una location. La piattaforma SaaS di Mytraffic utilizza dati affidabili, dinamici e tangibili sul traffico (pedonale/veicolare) per favorire la presa di decisioni più rapide e mirate. In particolare, vengono offerti insights sul traffico pedonale e veicolare su qualsiasi location in Europa, che aiutano le aziende a identificare i punti di forza e di debolezza di un indirizzo in base alle loro metriche. My Next Location è stato utilizzato da oltre 400 retailer, investitori immobiliari, società di ricerche di mercato ed enti locali.