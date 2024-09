Inglesina: così lo storico marchio delle carrozzine usa la realtà aumentata per coinvolgere i clienti

Anche una carrozzina per neonati come quella di Inglesina può servirsi della realtà aumentata per attirare i clienti.

Inglesina, un’azienda che combina design e funzionalità

La storia di Inglesina inizia nel 1963 quando Liviano Tomasi fonda l’azienda con la produzione del primo modello di carrozzina chiamato “Londra”. Questo si ispira alle tradizionali carrozzine inglesi della corte britannica, da cui deriva il nome “Inglesina”, sinonimo di stile senza tempo.

Fin dai suoi primi passi, Inglesina, che ha sede legale ad Altavilla Vicentina (VI), ha puntato su soluzioni che combinano design e funzionalità, con l’obiettivo di garantire il benessere dei bambini durante il loro percorso di scoperta del mondo. Questo impegno ha portato l’azienda a diventare un punto di riferimento nel settore delle carrozzine e dei passeggini, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Negli anni, Inglesina ha ampliato la sua gamma di prodotti, includendo sistemi modulari, seggiolini auto e accessori vari, sempre mantenendo un’attenzione alla qualità, alla sicurezza e al comfort. L’azienda ha continuato a innovare, integrando tecnologie avanzate e materiali di qualità nei suoi prodotti.

Inglesina e la sfida dell’Augmented Reality

Recentemente, Inglesina ha affrontato la sfida di rendere i suoi prodotti più tangibili e coinvolgenti anche online. Per farlo, ha implementato soluzioni di visualizzazione 3D e realtà aumentata (AR) che permettono ai clienti di esplorare i dettagli dei prodotti in modo più immersivo e realistico. Questo approccio innovativo ha migliorato l’esperienza di acquisto online, rendendo più semplice e immediato capire la qualità e le caratteristiche dei prodotti.

La soluzione di Zakeke: visualizzazione 3D Iper-Realistica

Ad accompagnarla in questo percorso di trasformazione digitale è stata Zakeke, startup innovativa di Milano nata per aiutare i brand a scalare, incrementare le conversioni e coinvolgere i clienti attraverso la customizzazione e la personalizzazione. Una realtà che, a fine marzo 2022, ha ottenuto 1,2 milioni di euro in un round di finanziamento sottoscritto dal Fondo Startup Relaunch gestito da CDP Venture Capital Sgr e dagli attuali partner. E a ottobre 2023 ha chiuso un round da 2 milioni.

Per soddisfare le esigenze dei clienti di Inglesina, Zakeke ha introdotto il suo Visualizzatore 3D & AR nelle specifiche pagine prodotto dell’eCommerce tramite iframe. Qualsiasi utente può navigare tra le immagini 2D o selezionare la visualizzazione 3D per ciascun componente del sistema di viaggio (navicella, navicella su stand up, seggiolino auto e passeggino) e ciascun modello di passeggino leggero, cliccando sull’icona corrispondente.

I modelli 3D sono stati generati attraverso diverse pipeline, tra cui la spedizione di prodotti fisici, l’analisi di file di design 3D, sui quali Zakeka ha modellato i tessuti da zero, e l’uso di un libro campionario per migliorare l’output della texture e fornire una qualità ultra-realistica.

I tre sistemi di viaggio Electa, Aptica e Aptica XT sono stati rispettivamente modellati in 6, 5 e 4 varianti di colore, mentre i passeggini leggeri Quid, Maior, Now e Sketch in 8 per il primo e 4 per gli altri due modelli.

In questo modo anche un prodotto ultra-tradizionale come Inglesina intende approcciare i nuovi clienti utilizzando la tecnologia digitale.