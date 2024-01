Digitalizzazione nell’Horeca: come funziona il chiosco tecnologico ed ecosostenibile di DTR Italy

Un chiosco tecnologico ed ecosostenibile: è con questa innovazione chiamata DTR IoT BAR che DTR Italy e Mara Paper Lab hanno ricevuto la menzione speciale Green dei Barawards 2023. Un esempio di digitalizzazione all’insegna della sostenibilità, nata per rispondere alle esigenze delle attività dell’ecosistema Horeca, acronimo di hotellerie-restaurant-café che si riferisce al settore dell’industria alberghiera.

DTR Italy è da anni punto di riferimento per esercenti, negozianti e rivenditori desiderosi di intraprendere un percorso di rinnovamento e digitalizzazione della propria attività.

Barawards è un contest promosso da Bargiornale, Ristoranti, Dolcegiornale e Hotel Domani. Il contest, dedicato a prodotti, servizi e attrezzatture innovative per il mondo del fuoricasa, ha voluto premiare, tra gli altri, il DTR IoT BAR, chiosco ecosostenibile e dotato della miglior tecnologia DTR, sviluppato in partnership con Mara Paper Lab, la nuova divisione di Mara Cartotecnica, azienda dalla decennale esperienza nella fornitura di rotoli in carta per la stampa di scontrini ed etichette.

Questo kit che permette di essere velocemente operativi e accogliere la propria clientela ovunque, dalle spiagge alle città, ha conquistato il podio risultando tra gli otto vincitori – ciascuno per la propria categoria – della IX edizione del premio.

DTR IoT BAR, l’idea per la digitalizzazione sostenibile dei chioschi

Il DTR IoT BAR è un’idea semplice quanto innovativa, già insignita del titolo “Progetto del mese” da parte di Bargiornale lo scorso settembre. Si tratta di un chiosco outdoor ecosostenibile, totalmente attrezzato e connesso a Internet, all’interno del quale gli avventori possono sedersi, trascorrere il tempo e consumare, mentre i titolari possono svolgere tutte le operazioni in modo efficiente e con il massimo supporto del digitale, dalla presa degli ordini alle modifiche del menù in tempo reale, dalla fidelizzazione del cliente all’emissione del conto e relativo pagamento.

La collaborazione con Mara Paper Lab si è rivelata essenziale per la riuscita del progetto. Il chiosco è infatti caratterizzato da allestimento, mobilio e sedute realizzati in cartone, con la garanzia della massima connettività ai servizi online destinati agli esercenti. Il materiale selezionato è stato appositamente progettato per adattarsi a diverse ambientazioni e consentire una riproduzione su larga scala senza alterare l’equilibrio dell’ambiente circostante.

Gina Mossini (DTR Italy) e Giulia Zanardi (Mara Paper Lab) esprimono la loro soddisfazione per la vittoria: “Siamo entusiaste nel ricevere questo prestigioso riconoscimento, nato dalla nostra collaborazione, che valorizza appieno l’obiettivo per cui è nato il DTR IoT BAR: facilitare un approccio sostenibile al business attraverso prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale. Miriamo a un futuro in cui la tecnologia soddisfi le necessità del comparto HORECA senza arrecare danno all’ecosistema in cui viviamo. Vogliamo riportare l’attenzione sulla centralità dell’uomo in sé, promuovendo il piacere della convivialità in un contesto inedito, sostenibile e replicabile”.

L’innovazione in DTR Italy: tutti gli strumenti

La soluzione messa a punto da DTR Italy e Mara Paper Lab spicca per il suo grado di innovazione sostenibile, per la capacità di cogliere le esigenze del nuovo mercato e per la scelta di allinearsi alle tendenze di un mondo sempre più digitalizzato, ma nel pieno rispetto della partecipazione attiva del consumatore e dell’ecosistema circostante.

All’interno del chiosco, il gestore dispone infatti di una serie di strumenti tecnologici avanzati e di recentissima realizzazione che semplificano e ottimizzano le attività quotidiane puntando ad abbattere consumi e sprechi di energia e materie prime:

MoitoIOT, il gestionale basato su cloud che rivoluziona l’esperienza in cassa in ottica digitale;

@OrderDelivery, il nuovo volto elettronico del vecchio menu cartaceo, aggiornabile e consultabile in modo facile e intuitivo, in grado di tagliare drasticamente i consumi di carta associati a ordini e comande;

DTR 4Value, il servizio che consente al titolare di creare carte prepagate e gift card totalmente virtuali e personalizzabili, ideale per fidelizzare efficacemente la clientela;

DTR Service, il portale cloud-native e a impatto zero che offre funzionalità avanzate per ottimizzare il governo dell’esercizio commerciale, migliorando la customer experience nel suo complesso.

Attraverso il DTR IoT BAR, l’azienda ribadisce il proprio impegno nel fornire prodotti e servizi accessibili a tutti, caratterizzati da immediatezza e semplicità d’uso, economicità, versatilità e compatibilità con gli strumenti hardware già presenti nel contesto operativo.