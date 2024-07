Protom: così un gruppo napoletano usa l’AI per innovare la smart mobility

Protom, azienda napoletana guidata da Fabio De Felice, sta investendo cinque milioni di euro nella digitalizzazione dei processi produttivi nel settore della smart mobility, grazie all’implementazione di strumenti di intelligenza artificiale. L’iniziativa, avviata nel 2023 e attualmente in fase sperimentale, prevede l’utilizzo dell’IA lungo l’intera filiera produttiva, dalla fornitura delle materie prime fino alla consegna ai clienti.

Cosa fa Protom

Protom è tra le aziende che si occupano di progettazione e sviluppo di soluzioni innovative per PMI, multinazionali e Pubblica Amministrazione. Fondata nel 1995 a Napoli come società di Management Consulting, oggi è riconosciuta a livello internazionale per l’offerta di servizi avanzati ad alto contenuto tecnologico.

I mercati a cui Protom si rivolge sono tanti e diversificati: dalla Pubblica Amministrazione locale a quella centrale, dalle PMI alle multinazionali, dalle aziende di servizi a quelle del manifatturiero ed in particolare a quello industriale dell’Aerospace, del Railway e dell’Automotive.

In termini geografici, pur mantenendo forti radici nel territorio campano che l’ha vista nascere, Protom è oggi una realtà che opera a livello internazionale, con l’apertura di diverse sedi all’estero nel corso degli anni: dal 2011 è presente in Francia con una sede a Tolosa, mentre nel 2016 una sede commerciale è stata aperta nel Regno Unito. Del 2017, infine, la scelta di aggredire i mercati sudamericani con l’apertura di una ulteriore sede operativa situata in Brasile, a Rio de Janeiro.

Protom ha una consolidata presenza in CleanSky 2, il programma di ricerca dell’Unione Europea sviluppato nell’ambito di Horizon 2020. L’azienda si è aggiudicata ad oggi sette progetti innovativi, nei quali lavora direttamente con colossi industriali quali Airbus, Airbus Helicopters, Rolls Royce solo per citarne alcuni.

Cos’è il progetto LogIn di Protom

Il progetto di Protom denominato LogIn è volto a efficientare i processi logistici e migliorare il controllo qualità nella produzione di sistemi elettromeccanici per la smart mobility, inclusi i sistemi di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda sta implementando queste innovazioni nel suo stabilimento situato in provincia di Napoli.

Computer vision per il monitoraggio in tempo reale

“LogIn rappresenta una vera rivoluzione nel modo in cui gestiamo la produzione,” afferma Fabio Sorrentino, Business Unit Digital Transformation Manager. “Grazie all’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, quali la computer vision, siamo in grado di monitorare e migliorare fasi critiche del processo produttivo in tempo reale. Questo non solo aumenta l’efficienza, ma riduce significativamente gli errori. Abbiamo già apprezzato un incremento nella qualità dei nostri prodotti e una riduzione dei costi operativi. Vogliamo ora portare questo valore aggiunto ai nostri clienti. LogIn non è solo un passo avanti, ma un salto verso il futuro dell’industria manifatturiera”.

Due laboratori all’avanguardia

Protom, con oltre 25 anni di esperienza nel settore dell’innovazione, opera in diversi ambiti: sviluppo delle conoscenze, trasformazione digitale, ingegneria avanzata e smart manufacturing. I suoi due laboratori attivi nella ricerca e sviluppo e nell’innovazione permettono all’azienda di creare sia innovazioni di prodotto e di processo per i suoi clienti, sia prodotti innovativi destinati direttamente al mercato. Tra i clienti di Protom figurano nomi di spicco come ABB E-MOB, Enersys, Leonardo, Atr, Hitachi Rail, Accenture e NTT Data.