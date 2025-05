Regione Lazio all’Expo di Osaka, le startup protagoniste

C’è ampio spazio per le aziende e le startup laziali nello spazio espositivo del Lazio a Expo 2025 Osaka, che presenta le sue attività nell’arco di una settimana, dal 18 al 24 maggio, all’interno del Padiglione Italia. La Regione si rende così protagonista di uno degli eventi internazionali più prestigiosi dedicati all’innovazione, allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione globale. Sono presenti, infatti, le 35 aziende selezionate dall’avviso pubblico della Regione Lazio “Voucher Expo Osaka 2025”, insieme alle 19 che hanno vinto il bando della Camera di Commercio “Expo Osaka 2025”. Di queste, la maggior parte, ovvero 30, sono imprese del deep tech, soprattutto startup, mentre le rimanenti provengono dai settori della manifattura e dei servizi.

Ad Osaka sono rappresentati anche tutte le Università e i centri di ricerca del Lazio, incluso il Rome Technopole che coinvolge 10 atenei del territorio regionale.

Lazio Innova, società in house della Regione Lazio che opera come ente strumentale per il sostegno e la crescita di imprese e startup, sostiene a Expo Osaka l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, favorendo l’attrazione d’investimenti sul territorio e le opportunità di collaborazione tra il Giappone e il Lazio.

Regione Lazio all’Expo di Osaka, startup protagoniste

In tutto 54 imprese innovative vanno a Osaka e non solo per esporre: possono beneficiare, infatti, di occasioni di confronto con altre imprese e startup, partecipare a momenti di networking, tessere relazioni B2B e, possibilmente, aprire le porte di nuovi investimenti e mercati di sbocco. Sono elementi messi in evidenza anche dai rappresentanti della Regione Lazio che hanno presentato il programma della “Settimana di Protagonismo del Lazio” ad Expo 2025 Osaka: Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, Mario Vattani, commissario generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, e Simona Renata Baldassarre, assessore a Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio.

Lo spazio regionale a Osaka e le relative attività che si svolgeranno durante la “Settimana di Protagonismo del Lazio” sono sostenuti tramite risorse del PR FSE+ e del PR FESR Lazio 2021-2027.

Dalla grande storia a un brillante futuro: il Lazio fa innovazione

Il programma che la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma portano a Osaka intende mettere in luce il meglio del territorio sotto il titolo “Lazio, a great history, a bright future”. In un contesto globale che richiede sempre più connessioni tra territori, università, imprese e istituzioni, il Lazio si presenta a Expo Osaka con una visione integrata e aperta alla collaborazione internazionale. Il programma è disegnato per raccontare il Lazio che innova, che attrae investimenti e che promuove la propria identità culturale nel mondo.

Accanto alle eccellenze culturali, artistiche e naturali, la Regione valorizza i suoi settori strategici, inclusi quelli ad alto contenuto tecnologico come aerospazio e ricerca scientifica. Il Lazio si presenta, quindi, come hub di innovazione in particolare con il programma Copernicus, coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea e il contributo di Thales Alenia Space, e con il sistema COSMO-SkyMed, che conferma il ruolo strategico dell’Italia e della Regione Lazio nella gestione delle emergenze e nella salvaguardia del territorio.

A Expo Osaka il Lazio si espone agli occhi del mondo come un territorio ricco di storia, ma anche proteso verso il futuro, forte dei suoi ecosistemi produttivi e della competitività di imprese innovative e startup, in grado di attrarre investimenti e generare nuove opportunità.

Il Giappone partner strategico per il Lazio

Le imprese della Regione Lazio esportano in misura considerevole verso il Giappone: circa 384 milioni di euro totali nel 2024 (+5,4% in un anno), di cui 136 milioni attribuibili al settore farmaceutico, in forte crescita, 67 milioni al tessile e 27,5 milioni all’agroalimentare. Per la Regione Lazio il Giappone è il quinto maggior Paese extra-Ue per volumi esportati.

In generale, il Lazio è un campione nazionale di export: nell’ultimo rapporto trimestrale Istat il valore esportato dalla Regione verso il resto del mondo è di 31,5 miliardi di euro, +8% rispetto alla trimestrale precedente.

A sua volta, il Giappone è un campione di innovazione: l’ecosistema giapponese delle startup, secondo i dati del Tech Scaleup Japan report realizzato da Mind the Bridge con il supporto di Crunchbase (qui il link per il download), si compone di quasi 22.000 startup e 2.300 scaleup. Tra queste 86 hanno raccolto oltre 100 milioni e 2 oltre un miliardo (con altre 6 che hanno conseguito lo status di unicorn). Sono dati che posizionano l’ecosistema giapponese ai livelli di Francia e Germania (e che lo rendono 3-4 volte più grande di quello dell’Italia).

I numeri sono destinati a crescere: lo Startup Development Five-year Plan governativo, piano quinquennale di sostegno alle startup, prevede di investire dal 2023 al 2027 ben 10 trilioni di Yen in innovazione con l’obiettivo di avere per fine periodo 100.000 startup (4-5 volte i volumi attuali) e 100 unicorni (dieci volte di più). Target molto ambiziosi, ma che il Giappone è deciso a centrare.

(Contenuto editoriale sviluppato in collaborazione con Lazio Innova)