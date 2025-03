Perché la più grande acquisizione nella storia di Google è la startup della cybersecurity Wiz

Il 18 marzo 2025, Google ha annunciato un accordo definitivo per acquisire Wiz, una startup israeliana di cybersecurity, per 32 miliardi di dollari in contanti, nella sua più grande acquisizione di sempre. L’operazione punta a rafforzare l’offerta di sicurezza di Google Cloud e a rispondere alle crescenti sfide nel panorama della cybersecurity. Wiz, lo ricordiamo, è una piattaforma di sicurezza cloud con sede a New York che, nel 2022, era diventata il più grande unicorno al mondo, cioè una startup con valutazione sopra il miliardo di dollari, nel campo, appunto, della sicurezza informatica.

Ci sono diverse motivazioni che spiegano questa acquisizione. Vediamole insieme.

Perché Google compra Wiz: la sfida contro i nuovi rischi

Innanzitutto, il contesto attuale della cybersecurity è caratterizzato da un’accelerazione dei rischi e da una crescente gravità delle violazioni. Allo stesso tempo, le implementazioni IT sono sempre più multicloud o ibride, introducendo complesse sfide di gestione. Inoltre, l’integrazione profonda di software e piattaforme AI nei prodotti e nelle operazioni comporta nuovi ed evoluti rischi per aziende, governi e organizzazioni del settore pubblico.

Le soluzioni di cybersecurity tradizionali faticano a tenere il passo con questo scenario in evoluzione. Le organizzazioni con ambienti IT moderni necessitano di una soluzione che si estenda su più cloud, ambienti ibridi e on-premise, che protegga dalle minacce dirette e indirette ai modelli di AI, che utilizzi l’AI per estendere le difese e che integri pienamente lo sviluppo e le operazioni software nel portafoglio di sicurezza.

Perché Google compra Wiz: la necessità di una piattaforma cloud integrata

Google Cloud offre già diverse soluzioni di sicurezza, tra cui Google Threat Intelligence, Google Security Operations e Mandiant Consulting. Tuttavia, Wiz è diversa dai servizi offerti da Google, in quanto fornisce una piattaforma di sicurezza cloud integrata che si connette a tutti i principali cloud e ambienti di codice per prevenire gli incidenti in primo luogo.

La piattaforma di Wiz scansiona rapidamente l’ambiente del cliente, costruendo un grafico completo di codice, risorse cloud, servizi e applicazioni, insieme alle loro connessioni. Identifica potenziali percorsi di attacco, assegna priorità ai rischi più critici in base al loro impatto e consente agli sviluppatori aziendali di proteggere le applicazioni prima del deployment. Wiz facilita anche la collaborazione tra i team di sicurezza e gli sviluppatori per risolvere i rischi nel codice o rilevare e bloccare gli attacchi in corso. In sintesi, Wiz offre la capacità di proteggersi in modo completo.

La combinazione di Wiz e Google Cloud si basa su una visione condivisa di migliorare la sicurezza rendendola più facile e veloce per le organizzazioni di tutte le dimensioni, end-to-end e su tutti i principali cloud. Google Cloud è leader nell’infrastruttura cloud, con una profonda competenza in AI e una comprovata esperienza di innovazione nella sicurezza. Integrare queste capacità con Wiz renderà le loro soluzioni migliori e più scalabili, proteggendo più organizzazioni più rapidamente.

La cybersecurity multicloud

L’acquisizione mira a promuovere l’adozione della cybersecurity multicloud, l’uso del multicloud, la concorrenza e la crescita nel cloud computing. Wiz è già un partner importante di Google Cloud e, unendo le forze, si ritiene di poter aiutare i clienti a creare una base più solida per la sicurezza cloud con un portafoglio che risolve i requisiti futuri, tra cui:

Piattaforma di sicurezza unificata : una piattaforma di nuova generazione che combina la Cloud Security Platform di Wiz con Google Security Operations, proteggendo le applicazioni cloud-native in ogni fase di sviluppo, il codice, i sistemi CI/CD e l’infrastruttura.

: una piattaforma di nuova generazione che combina la Cloud Security Platform di Wiz con Google Security Operations, proteggendo le applicazioni cloud-native in ogni fase di sviluppo, il codice, i sistemi CI/CD e l’infrastruttura. Threat Intelligence precisa : visibilità sui propri sistemi attraverso gli occhi degli avversari.

: visibilità sui propri sistemi attraverso gli occhi degli avversari. Nuova protezione dalle minacce : protezione contro le minacce emergenti con l’adozione dell’AI, comprese le minacce dirette e indirette ai modelli.

: protezione contro le minacce emergenti con l’adozione dell’AI, comprese le minacce dirette e indirette ai modelli. Professionisti della cybersecurity : Agenti AI alimentati dall’intelligenza artificiale per estendere i team di sicurezza.

: alimentati dall’intelligenza artificiale per estendere i team di sicurezza. Mandiant : integrazione dell’esperienza di Mandiant per la risposta agli incidenti, la preparazione strategica, l’assicurazione tecnica e la difesa gestita.

: integrazione dell’esperienza di Mandiant per la risposta agli incidenti, la preparazione strategica, l’assicurazione tecnica e la difesa gestita. Difesa misurabile: capacità di misurare l’efficacia della difesa informatica testando e convalidando proattivamente la forza dei controlli di sicurezza.

Il valore per i clienti e i partner di Google Cloud si traduce in una migliore sicurezza per i sistemi aziendali e nella riduzione dei costi per mantenere una solida postura di sicurezza in ambienti on-premise e multicloud. I prodotti di Wiz continueranno a funzionare e saranno disponibili su tutti i principali cloud, inclusi AWS, Azure e Oracle Cloud.

Inoltre, l’acquisizione consentirà a Wiz di innovare ancora più velocemente, sfruttando le risorse e l’esperienza AI di Google Cloud. L’unione mira a creare la migliore piattaforma di sicurezza al mondo, proteggendo il futuro del cloud e dell’AI.