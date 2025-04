Parchi scientifici e tecnologici: a Bolzano il summit internazionale

Dal 7 al 9 maggio 2025, esperti ed esperte da tutta Europa ripensano il ruolo locale e globale dei parchi scientifici e delle aree di innovazione al NOI Techpark di Bolzano.

Parchi Scientifici: il summit

Il summit europeo dell’innovazione fa tappa nella città dell’Alto Adige: IASP, l’Associazione Internazionale dei Parchi Scientifici e delle Aree di Innovazione che riunisce 350 membri e più di 115 mila aziende da 80 Paesi, porta dal 7 al 9 maggio al NOI Techpark di Bolzano la conferenza 2025 della divisione europea. Il tema scelto “How to generate local impact with European relevance” vedrà leader e rappresentanti dei parchi scientifici e dei distretti di innovazione di tutta Europa confrontarsi sulle strategie da attivare per generare trasformazioni territoriali coerenti con le grandi sfide europee e globali.

L’evento vedrà la partecipazione di delegazioni da tutta Europa che saranno impegnate in conferenze plenarie, tavole rotonde, workshop tematici, visite ai laboratori del NOI, tour culturali e momenti di networking. Si affronteranno temi quali la collaborazione con le università, la valorizzazione dei talenti, le attività di incubazione e accelerazione e la costruzione di ecosistemi innovativi resilienti. Secondo l’ultima edizione del IASP Global Survey (2024), infatti, i fattori considerati più importanti per il successo di un ecosistema dell’innovazione sono proprio: i collegamenti con l’università (61,1%), la presenza di capitale umano altamente formato (58,7%) e l’attivazione di programmi e attività per le imprese (57,9%).

Cos’è NOI Techpark

NOI Techpark è stato scelto come location deputata a ospitare il summit, dopo una selezione con altri parchi europei, proprio perché considerato un esempio di innovazione sostenibile e all’avanguardia.

NOI Techpark Südtirol/Alto Adige è infatti il parco scientifico e tecnologico della Provincia autonoma di Bolzano che ospita 3 Istituti di ricerca (Fraunhofer Italia, Eurac Research, e Centro di Sperimentazione Laimburg), e 4 Facoltà della Libera Università di Bolzano. Con le sue 110 aziende e startup, e i suoi 70 laboratori scientifici nei settori Green, Food & Health, Digital, Automotive & Automation, ospita una community di oltre 2.400 startupper, imprenditori, ricercatori, innovatori e studenti.

Inaugurato a Bolzano nell’ottobre 2017 è frutto di un intervento di riqualificazione urbana. La struttura è gestita da NOI Spa, società In-House della Provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta di un polo dedicato all’innovazione sostenibile, con un forte orientamento verso le tecnologie alpine, l’energia rinnovabile, la mobilità sostenibile e il food-tech. Il parco punta a integrare le peculiarità del territorio alpino con le tecnologie più avanzate, supportando sia startup sia imprese consolidate nella sperimentazione di soluzioni a basso impatto ambientale.

Summit dei parchi scientifici: il calendario

Mercoledì 7 maggio si svolgeranno in parallelo due workshop tematici sui temi principali della conferenza: strategie di innovazione dei parchi europei e di comunicazione. La giornata si concluderà con il meet-up del gruppo “Women in IASP” pensato per favorire la connessione tra le professioniste che fanno parte dell’ecosistema dei parchi scientifici e delle aree di innovazione. Un’occasione per consolidare la community, condividere iniziative future e promuovere la leadership femminile nell’ambito dell’innovazione internazionale.

Giovedì 8 maggio le attività prenderanno avvio con l’introduzione di Ebba Lund, CEO di IASP, seguita dagli interventi di Ulrich Stofner, CEO di NOI Techpark e di Vincent Mauroit, Director of Innovation & Tech Transfer al NOI. A seguire: i focus tematici sul green tech, con il contribuito di Wolfram Sparber, responsabile dell’Istituto per le Energie Rinnovabili di Eurac Research, e sul food & health con Marco Gobbetti, Chief Scientist al NOI Techpark, e i tour guidati ai laboratori. Il pomeriggio ospiterà un workshop interattivo in cui i parchi scientifici e tecnologici e le aree dell’innovazione si confronteranno su come generare impatto, tenendo insieme dimensione locale e globale.

Venerdì 9 maggio, giornata di chiusura della Conferenza sarà dedicata alla manifattura intelligente e sostenibile, una delle sfide più rilevanti per l’industria europea. A condurre i lavori sarà Salvatore Majorana, Vicepresidente di IASP e Direttore di Kilometro Rosso, con gli interventi di Erwin Rauch dell’Università di Bolzano e Diego De Biasio, CEO di Technoport. Si parlerà inoltre di tecnologie digitali, pilastro trasversale per la trasformazione di imprese, pubbliche amministrazioni e territori, con Patrick Ohnewein, Head of Tech Transfer Digital al NOI Techpark e Agnes Roos, del TEHNOPOL di Tallinn. Al termine delle sessioni plenarie, riprenderanno i tour guidati ai laboratori del NOI. Infine, nel pomeriggio, per chi lo desidera, sono previste visite guidate alla scoperta diBolzano, tra arte e storia, patrimonio enologico e bellezze naturalistiche.

“Siamo orgogliosi di ospitare al NOI la Conferenza Europea di IASP 2025. È un riconoscimento al lavoro che portiamo avanti ogni giorno per connettere ricerca, impresa e territorio in chiave sostenibile e multilivello. Oggi più che mai, i parchi tecnologici e i distretti dell’innovazione sono chiamati a generare impatto reale nei contesti locali, valorizzando le competenze e le specificità di ogni ecosistema. Questo evento sarà l’occasione per confrontarci con realtà europee d’eccellenza e costruire insieme nuove visioni di futuro” dichiara Ulrich Stofner, CEO di NOI Techpark.

“In un’epoca in cui le sfide sono sempre più interconnesse, anche l’innovazione deve esserlo. Come IASP, crediamo che le soluzioni più rilevanti per l’Europa nascano proprio a livello locale, nei territori dove ricerca, impresa e comunità si incontrano. Questa conferenza rappresenta una piattaforma nata per costruire alleanze, condividere visioni e ispirare una nuova generazione di aree di innovazione in tutta Europa, a partire dall’esempio positivo del NOI Techpark di Bolzano” dichiara Ebba Lund, CEO di IASP.

Per consultare il programma completo della conferenza e iscriversi, è possibile visitare il sito ufficiale: iaspbolzano.noi.bz.it.