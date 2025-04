MIP, la finanziaria di Angelo Moratti che investe anche in startup, entra in Ifis

La MIP di Angelo Moratti si unisce a Banca Ifigest per dare vita a un player nel settore degli investimenti con focus nella energy transition.

Il Consiglio di amministrazione di Milano Investment Partners (MIP), società di gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) specializzata in Venture Capital, e quello di Soprarno SGR, hanno deliberato l’acquisizione di MIP da parte della società di gestione del risparmio di Banca Ifigest, presentando istanza a Banca d’Italia. A cedere il 100% della società sarà Angel Capital Management (ACM), la holding di investimento fondata e presieduta da Angelo Moratti.

Il Consiglio di amministrazione di Banca Ifigest ha a sua volta deliberato di procedere a un aumento di capitale dedicato all’operazione di acquisizione di MIP.

Dall’unione delle due società nascerà L&B Capital SGR, che unirà il track-record di MIP negli investimenti alternativi con quello di Soprarno SGR nella gestione di fondi UCITS, per dare vita a un player leader nel mercato italiano con asset in gestione complessivi stimati per circa 2 miliardi di euro.

Contestualmente Angelo Moratti entrerà nel capitale di Banca Ifigest, diventandone uno dei principali azionisti privati, e assumerà la carica di Presidente di L&B Capital SGR.

Come è nata e cosa fa MIP

MIP, Milano Investment Partners SGR (MIP SGR), è una Società di gestione specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) con focus sui settori tech e consumer lifestyle. Nata a Milano nel 2017, con oltre 20 società in portafoglio distribuite tra i diversi Fondi, gestisce diversi fondi di investimento, differenziati per fasi di crescita delle aziende in portafoglio e ambito geografico.

Banca Ifigest acquisisce MIP: le ragioni

Il principale obiettivo è rafforzare il posizionamento di mercato della SGR di emanazione bancaria affiancando all’ampia offerta e consolidata expertise di Soprarno negli investimenti liquidi, il forte track record di MIP negli asset illiquidi, in particolare nelle asset class del private equity e del venture capital. La Sgr di Banca Ifigest, a seguito dell’integrazione con L&B Partners dello scorso luglio, ha infatti lanciato la prima iniziativa di private equity nel luglio 2024, con il lancio del Fondo dedicato alla transizione energetica, IRR (Italian Renewable Resources), di cui Angelo Moratti è stato seed investor.

A testimonianza dell’interesse crescente degli investitori verso soluzioni di investimento alternative, il Fondo ha già raccolto 240 milioni di euro da investitori privati e family office, con un target di raccolta di 280 milioni di euro entro fine anno.

Un ulteriore punto di forza di L&B Capital SGR sarà il primario network di relazioni a livello internazionale di Angelo Moratti, che rappresenta una risorsa strategica unica nel posizionamento del gruppo bancario. La combinazione di competenze diversificate e di figure di primo piano nel panorama degli investimenti va anche a rafforzare la gamma di prodotti a disposizione della divisione di private banking, focus storico di Banca Ifigest, consentendo al gruppo di offrire ai propri clienti soluzioni ancora più mirate, innovative e in linea con le esigenze di una clientela sempre più sofisticata.

Le dichiarazioni

Angelo Moratti, Fondatore e Presidente di ACM e MIP: “Sono estremamente felice di unirmi alla squadra di Banca Ifigest con la quale condivido l’obiettivo di essere sempre più attivi nel mercato della transizione energetica, e di poter collaborare con Flavio Di Terlizzi, CIO di Soprarno SGR, e il suo fondo IRR che già ha destato così tanto interesse da parte degli investitori. Questa operazione con questo eccellente gruppo bancario è una straordinaria opportunità di crescita e di innovazione, l’unione delle nostre competenze contribuirà a creare una realtà solida e dinamica, in grado di rispondere alle sfide del mercato”.

Gianni Bizzarri, Presidente di Banca Ifigest: “Con l’ingresso di Angelo Moratti nel capitale della banca e la nascita di L&B Capital SGR siamo pronti a intraprendere un nuovo capitolo della nostra lunga storia. Questa operazione rafforza la nostra posizione di leadership nel private banking e apre nuove opportunità di crescita nei settori chiave, come gli investimenti alternativi e la green transition, oltre alle operazioni di finanza straordinaria. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai clienti soluzioni innovative e personalizzate, con un focus costante sulla sostenibilità e sull’evoluzione del panorama finanziario”.

Gianluca Gorlani, Amministratore Delegato di MIP: “Questa unione di know-how ed esperienza segna un’evoluzione naturale del percorso di MIP, dove innovazione e visione strategica sono sempre state la cifra distintiva del gruppo. Con la nascita di L&B Capital SGR e l’ingresso in una piattaforma bancaria, MIP si istituzionalizza creando le condizioni per il lancio di nuove iniziative ed investimenti nel mondo degli investimenti alternativi e della transizione ecologica. Le nostre competenze combinate ci permetteranno di cogliere le più interessanti opportunità puntando a nuovi ambiziosi traguardi”.

Il perfezionamento dell’intera operazione è soggetto alle autorizzazioni di Banca d’Italia.