Exit per Buddyfit, startup italiana di fitness online, acquisita da Oakley Capital: ora entra in Gymondo

Oakley Capital, importante investitore di private equity paneuropeo, ha annunciato che la sua società 7NXT, che possiede e gestisce Gymondo e 7Mind, le principali piattaforme online di fitness e mindfulness della regione DACH (Germania, Austria, Svizzera), sta acquisendo Buddyfit, piattaforma di fitness online attiva in Italia e Spagna. L’annuncio è avvenuto attraverso un comunicato nel quale non è specificato l’importo dell’operazione.

Come è nata e cosa fa Buddyfit

Fondata ad aprile 2019 a Genova da Giovanni Ciferri, Stefano Cortese e Stefano Manzoni, Buddyfit offre corsi di fitness online, sessioni di mindfulness, allenamenti dal vivo e piani nutrizionali a una base di abbonati di circa 100.000 persone. L’azienda è cresciuta rapidamente dalla sua costituzione. A maggio del 2019 ha raccolto il primo round di finanziamento pre-seed, ottenendo €600.000. Successivamente, nell’agosto del 2020, Buddyfit ha attirato ulteriori investimenti, raccogliendo €1.500.000 in un round di finanziamento seed. Il percorso di crescita è proseguito nel febbraio del 2021, quando Buddyfit ha raccolto €4.700.000 attraverso una nota convertibile. Infine, nel giugno del 2022, Buddyfit ha ottenuto un significativo finanziamento di €6.700.000 in un round di Serie A, guidato da Azimut Digitech Fund insieme ad altri due investitori. Questo ultimo round di finanziamento è stato il più elevato nella storia dell’azienda. Con questi fondi, Buddyfit ha potuto rafforzare la sua presenza in nuovi mercati, come la Spagna, e sviluppare ulteriormente la sua offerta di servizi. Ambasciatore del marchio è stato, tra gli altri, Zlatan Ibrahimović.

Nel 2024 è previsto un aggregato di fatturato da 50 milioni di euro.

QUI un’intervista al CEO Ciferri sulla storia di Buddyfit

Ho fondato una startup con Ibra. La storia di buddyfit con Giovanni Ciferri ep.40

Guarda questo video su YouTube

Oakley Capital e gli investimenti nel fitness: le ragioni dell’acquisizione di Buddyfit

Questa di Buddyfit è l’ultima acquisizione in ordine di tempo, ma da alcuni anni Oakley Capital sta puntando sul mercato del fitness. Nel 2020 ha investito nella tedesca Gymondo, collaborando con il fondatore e CEO Markan Karajica per accelerare la crescita dell’azienda nel mercato del fitness e del benessere online, aumentando organicamente la base di abbonati e attraverso fusioni e acquisizioni trasformative.

Nel 2023, 7NXT ha acquisito 7Mind, una delle principali piattaforme tedesche di benessere mentale, in una combinazione che ha reso Gymondo una piattaforma digitale per il fitness e il benessere mentale e fisico a 360 gradi, ampliando anche la base clienti dell’azienda per includere sia clienti B2C che B2B.

Con l’aggiunta di Buddyfit, Gymondo punta a diventare leader in Europa

L’aggiunta di Buddyfit posiziona Gymondo come una vera piattaforma europea nel mercato del fitness e del benessere, che si stima varrà oltre €3 miliardi nei mercati core di Germania, Italia e Spagna entro il 2027. L’acquisizione rafforza la base di abbonati delle società 7NXT a oltre 800.000 e estende la portata di mercato dell’azienda più in profondità in Europa, con il potenziale di sbloccare ulteriori opportunità nel mercato europeo, inclusa Francia e i paesi nordici.

I commenti

“Buddyfit – ha dichiarato il Fondatore & CEO di 7NXT, Markan Karajica – ha una presenza leader in Italia e Spagna con un impressionante track record di forte crescita e una comunità fedele. Ci aiuterà ad espandere il nostro business nei mercati chiave europei per Gymondo, integrando il nostro business pre-esistente nella regione DACH. Siamo impazienti di collaborare con il team di gestione di Buddyfit, con il continuo supporto del team di Oakley Capital”.



“Con questa acquisizione – ha affermato Giovanni Ciferri, Fondatore & CEO di Buddyfit – la nostra azienda completa la prima fase del suo piano di crescita strategica dopo quattro anni di forte espansione che ci hanno permesso di raggiungere la leadership in Italia e Spagna. Combinando la nostra esperienza con quella di Gymondo, ci poniamo in una posizione unica per costruire un unico grande player leader in Europa”.

QUI il post di Buddyfit, rilanciato da Giovanni Ciferri, su Linkedin

“Questo è un altro accordo trasformativo per Gymondo, che espande ulteriormente la sua portata in tutta Europa” ha concluso il Fondatore e Managing Partner di Oakley Capital, Peter Dubens. “Segue un anno di costante forte crescita degli abbonati ottenuta con prudenti costi di acquisizione clienti. La crescita organica, insieme alle fusioni e acquisizioni, aiuterà Gymondo a raggiungere il suo obiettivo strategico di diventare la principale piattaforma di fitness e benessere del continente, aiutando innumerevoli utenti a condurre una vita più sana”.