Digital360, nuovo CDA: entra il CEO Arioli, Rangone confermato presidente

Nuovo Consiglio di Amministrazione per Digital360: alla presidenza rimane Andrea Rangone, mentre fa il suo ingresso nel CDA il nuovo CEO dell’azienda, Massimo Arioli.

La nuova composizione, si legge in un comunicato, riflette l’evoluzione del Gruppo, con l’unione di imprenditori e top manager provenienti dal mondo dell’innovazione, che rafforza la struttura organizzativa per sostenere la crescita e l’espansione internazionale.

Chi sono i membri del CDA di Digital360

Andrea Rangone

Alla presidenza rimane Andrea Rangone, co-fondatore di DIGITAL360, professore ordinario di Entrepreneurship e Digital Business al Politecnico di Milano e membro del Comitato Scientifico degli Osservatori Digital Innovation della School of Management che ha co-fondato nel 1999. Rangone è autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali nelle aree strategia, innovazione digitale e entrepreneurship; ha fondato e finanziato diverse startup in ambito digitale.

Massimo Arioli

Entra nel CdA il nuovo Chief Executive Officer di DIGITAL360 Massimo Arioli. Laureato in Economia Politica all’Università Bocconi e MBA alla University of Chicago Booth, Arioli ha ricoperto ruoli di responsabilità in finanza, IT, HR, e General Management per aziende di vari settori e in diversi paesi nel mondo; ha guidato numerosi CdA e seguito operazioni di M&A internazionali; ha partecipato al lancio di due startup in ristorazione e turismo.

Raffaello Balocco e Gabriele Faggioli

Confermati nel CdA i co-fondatori di DIGITAL360 Raffaello Balocco e Gabriele Faggioli. Raffaello Balocco è Professore Associato in Digital Business Innovation presso il Politecnico di Milano; è stato Direttore di numerosi Master (MBA, Executive MBA, ecc.) e delegato alla comunicazione della School of Management del Politecnico; è co-fondatore e membro del comitato scientifico degli Osservatori Digital Innovation. Gabriele Faggioli, legale esperto in diritto delle tecnologie avanzate, è AD di Partners4innovation. È professore a contratto in contrattualistica informatica all’Università di Pavia, Adjunct Professor al GSOM Politecnico di Milano, Senior Advisor degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano (in particolare è Direttore Scientifico dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection). È presidente del Clusit e membro del Gruppo di esperti sui contratti di cloud computing della Commissione Europea.

Andrea Cardamone

Nuovo ingresso invece per Andrea Cardamone. Nel settore bancario da oltre 20 anni, tutt’ora Strategic Advisor di rilevanti soggetti pubblici e privati e membro del board di Hype. Cardamone ha iniziato la carriera in DHL per poi operare in Ferrovie dello Stato come General Manager di Omnia Express e Logistic, è stato Founder e CEO di WeBank e di Banca Widiba, due tra le banche più innovative del mercato italiano. Già membro dei CDA di SIA SpA e di CDP Venture Capital SGR SpA oltre che di prestigiose fondazioni come Fondazione Feltrinelli e Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa.

Fabio Troiani

Entra nel CdA poi Fabio Troiani. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Roma, con un MBA in Finanza presso l’Università di Pittsburgh, Troiani ha lavorato in consulenza aziendale per grandi progetti di innovazione tecnologica, ricoprendo ruoli di rilievo in Deloitte. Nel 2003 ha co-fondato BIP, guidandola come CEO fino al 2021. Oggi è investitore, membro del Board italiano di Endeavor e senior advisor di Three Hills Capital Partners.

Adriano Vivaldi

Nuova nomina anche quella di Adriano Vivaldi, che ha iniziato il suo percorso lavorativo nel 1982 nel Gruppo Beretta Armi. Dal 1988 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel Gruppo Aquafil, diventando CFO nel 1998 e Consigliere Delegato nel 2003 fino al 2021. Attualmente si occupa di consulenze ad imprese nell’ambito della Direzione Aziendale.

“Sono contento ed orgoglioso di accogliere nel nuovo CdA di DIGITAL360 Massimo, Andrea, Fabio e Adriano, che si affiancano ai soci storici Gabriele e Raffaello – commenta Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 –. Sono manager e imprenditori di grandissima esperienza, con la nostra stessa passione per l’innovazione, che daranno un contributo importante alla nuova fase di crescita del Gruppo”.

Digital360: la missione, i dati i ricavi

DIGITAL360, Società Benefit di cui anche EconomyUp fa parte, grazie al connubio tra persone e tecnologia avanzata accompagna imprese, organizzazioni e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell’attuazione dell’innovazione digitale. Pioniera nei servizi Martech e Consultech, aggrega attorno al suo network di portali la più grande community di manager, imprenditori e professionisti interessati alla trasformazione digitale in Italia, penisola iberica e America Latina in lingua spagnola.



Nata nel 2012 dalla ricerca universitaria, DIGITAL360 è cresciuta ad un tasso annuo medio (CAGR) superiore al 40%, superando i 115 milioni di euro di ricavi nel 2023, grazie a un importante sviluppo organico e una chiara strategia di M&A. Opera in 8 Paesi con oltre 1.200 collaboratori. Nell’ottobre del 2023 è uscita dal mercato EGM di Borsa Italiana in cui era quotata dal giugno del 2017 (dopo una crescita del titolo pari al 365%), grazie al supporto del fondo di investimenti Three Hills Capital Partners. Con l’ingresso nell’azionariato di THCP, DIGITAL360 ha avviato una nuova fase di consolidamento e crescita, grazie sia alle importanti risorse finanziarie che alle competenze e relazioni messe a disposizione dal fondo.