Da Telco a TechCo: la nuova sfida strategica per il futuro dell’Italia

Nel contesto di una trasformazione digitale che impone un’accelerazione senza precedenti, le Telco si trovano oggi di fronte a una svolta decisiva: non possono più limitarsi a fornire infrastrutture di rete, ma devono evolversi in TechCo, veri e propri abilitatori tecnologici al servizio di imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini. Questa transizione impone il ripensamento dell’intero modello di business, che deve includere soluzioni digitali, servizi cloud, intelligenza artificiale e piattaforme integrate. L’obiettivo è duplice: valorizzare gli asset infrastrutturali già esistenti e generare nuovo valore attraverso l’innovazione, contribuendo in modo significativo alla competitività del Paese nel contesto europeo e globale.

Da TelCo a TechCo: un summit per delineare la nuova frontiera delle telecomunicazioni

A questo scenario è dedicata l’edizione 2025 di Telco per l’Italia, intitolata significativamente “Oltre le reti: da TelCo a TechCo per costruire il futuro dell’Italia”. L’appuntamento, promosso da CorCom-Nextwork360 e previsto per l’11 giugno a partire dalle ore 9:30 in live streaming, si pone come piattaforma di confronto tra i principali attori del settore: rappresentanti del Governo e delle istituzioni, associazioni di categoria, sindacati, e i big player delle telecomunicazioni e del digitale. Obiettivo: elaborare strategie condivise, esplorare le potenzialità delle nuove tecnologie e definire politiche industriali capaci di sostenere l’evoluzione del settore. Saranno protagonisti i temi dell’innovazione, della regolazione, degli investimenti, della sostenibilità e della governance tecnologica.

Verso un ecosistema digitale inclusivo e sostenibile

La transizione da Telco a TechCo non riguarda solo l’evoluzione tecnologica, ma anche la capacità del settore di contribuire alla coesione sociale, alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo del capitale umano. Investire in nuove competenze, promuovere partnership pubblico-private, favorire modelli di lavoro flessibili e inclusivi: sono tutte azioni necessarie per creare un ecosistema digitale maturo e resiliente. È questo il futuro che Telco per l’Italia vuole contribuire a costruire, stimolando un dialogo costruttivo tra gli attori coinvolti e offrendo una visione concreta delle sfide e delle opportunità che ci attendono. 👉 Iscriviti subito cliccando qui: le adesioni stanno procedendo a ritmo serrato. Ti aspettiamo per progettare insieme la nuova frontiera delle telecomunicazioni!