A ottobre 2023 il governo italiano ha fatto marcia indietro sulla carne coltivata. Il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha preparato il ritiro della notifica a Bruxelles del disegno di legge con cui si voleva vietare la produzione e l’importazione della carne coltivata in laboratorio. Il passo indietro sarebbe dovuto al timore di una potenziale bocciatura in Commissione Europea.

La bozza del disegno di legge era stata presentata a marzo 2023. Obiettivo: vietare la cosiddetta carne sintetica (in realtà il termine appropriato è “cultivated meat“, carne coltivata, ma viene anche definita carne artificiale o “clean meat”), cioè quella prodotta a partire da colture cellulari o tessuti di animali vertebrati. Tra i motivi della scelta dell’esecutivo c’erano gli eventuali, ancora non meglio individuati, “rischi per la salute” e la “necessità di tutelare il patrimonio alimentare nazionale”.

I favorevoli alla carne coltivata in laboratorio sostengono invece che aiuterebbe, tra le altre cose, a ridurre il forte impatto ambientale degli allevamenti di animali da macello e sarebbe quindi una scelta di sostenibilità, oltre che, per alcuni, una decisione personale di natura etica.

In realtà, mentre in Italia infuriava il dibattito, da alcuni anni nel resto del mondo stanno nascendo e si stanno affermando aziende innovative che producono “carne non carne”. Tra i pionieri c’è Beyond Meat, fondata nel 2009 a Los Angeles da Ethan Brown e diventata uno dei marchi di riferimento per vegetariani e vegani con i suoi hamburger vegetali. Nel 2019, dopo la partenza negli Usa e in Svezia, Burger King ha lanciato anche in Italia i suoi panini a base di proteine vegetali che ricordano il gusto della carne ma non ne contengono. In questo caso, però, non si tratta propriamente di carne coltivata, che, come abbiamo detto, si basa sul prelievo di cellule animali e sulla loro coltivazione in laboratorio. La carne di Beyond Meat e Burger King è di origine vegetale. Ma il loro successo dimostra che c’è un mercato per questo genere di alimenti alternativi. E sul mercato si stanno lanciando le aziende dei Paesi a più alto tasso di innovazione: Stati Uniti, Israele, Corea del Sud. Ma sono scesi in campo anche la Cina e il Sudafrica. Vediamo un elenco di startup e società innovative che stanno già producendo carne coltivata o sono collegate in qualche modo alla sua produzione o a quella dei cibi sintetici.

1 . Animal Alternative Technologies – È una startup B2B nata all’Università di Cambridge che vuole fornire sistemi di produzione di carne coltivata scalabili e completi per affrontare le sfide globali della sostenibilità.

2 . Biftek – Situata a New Castle, nel Delaware, produce un integratore naturale e basato su microorganismi per la coltura di cellule staminali che poi diventeranno carne coltivata, allo scopo di ridurre i costi del processo.

3 . California Cultured – Azienda alimentare che crea cacao sostenibile coltivato in laboratorio: è meno amaro e richiede meno zucchero.

4 . Clever Carnivore – Startup di Chicago fondata nel 2021 che sviluppa carne coltivata ricavata da cellule animali.

5 . Edge Foods – Startup di New York, lavora alla creazione di nuove biotecnologie per produrre carne sintetica.

6 . Eggmented Reality – Questa società israeliana offre ingredienti proteici coltivati in laboratorio preparati utilizzando la tecnologia di fermentazione.

7 . Mzansi Meat – È una startup del Sudafrica, la prima del continente che si occupa di carne coltivata, e sviluppa in particolare carne di manzo sintetica.

8 . Omeat – Costituita nel 2018 a Los Angeles, è già un big del settore: sviluppa un approccio scalabile e sostenibile alla produzione di carne coltivata.

9 . ProFuse Technology – La tecnologia dell’israeliana ProFuse vuole rivoluzionare la produzione di “cultivated meat” riducendo i costi di produzione fino al 40% in meno.

10 . Steakholder Foods – È un’azienda alimentare deep-tech costituita in Israele che sviluppa carni coltivate complesse utilizzando tecnologie avanzate di stampa 3D. In pratica consente di stampare nella forma di una vera bistecca (o altro pezzo di carne) la carne coltivata in laboratorio.

11. Tender Food – È un’azienda di carne vegetale e coltivata di Boston, specializzata nella creazione di carni alternative, che vuole garantire a questo tipo di alimento lo stesso sapore della carne non sintetica.

12. TissenBioFarm – Azienda di tecnologia alimentare della Corea del Sud in grado di produrre in serie carne coltivata con consistenza e marmorizzazione reali.

13. UPSIDE Foods – Pioniera del settore, Upside Foods è un’azienda di tecnologia alimentare con sede a Berkeley, in California, impegnata a sviluppare carne coltivata sostenibile. L’azienda è stata fondata nel 2015 da Uma Valeti, cardiologo e professore all’Università del Minnesota, Nicholas Genovese e Will Clem.

14. Jimi Bio – Società di ricerca e sviluppo di carne coltivata in cellule nata in Cina.

(Articolo inizialmente publicato il 18 aprile 2023 e aggiornato il 17/10/2023)

