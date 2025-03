Bending Spoons acquisisce komoot, piattaforma tedesca per gli amanti dell’avventura

Bending Spoons, società tecnologica italiana attiva nel mercato delle applicazioni per dispositivi mobili, ha acquisito komoot, piattaforma tedesca di pianificazione di percorsi. Al momento non è stato comunicato l’importo dell’operazione.

Cosa fa Komoot

Komoot è una piattaforma digitale in forte espansione per gli amanti dell’avventura e gli appassionati di outdoor in tutto il mondo. È guidata da un unico obiettivo: aiutare le persone a esplorare di più la natura, ovunque e in qualunque modo desiderino.

Le app mobili e la piattaforma di komoot offrono strumenti avanzati per la pianificazione degli itinerari e la navigazione. Allo stesso tempo, un feed ricco di contenuti, con storie e avventure uniche, ispira la sua community di oltre 45 milioni di utenti a esplorare e condividere le proprie esperienze e raccomandazioni per attività outdoor.

Le dichiarazioni

Markus Hallermann, CEO e co-fondatore di komoot, ha dichiarato oggi in merito all’acquisizione: “Da 17 anni lavoriamo per rendere le avventure outdoor accessibili a tutti. Partendo da umili inizi nelle nostre stanze da studenti, abbiamo costruito komoot da zero e l’abbiamo fatta crescere fino ad avere 45 milioni di utenti, diventando la principale piattaforma del suo genere in Europa. Komoot ispira milioni di persone a esplorare gli spazi aperti, migliorando il benessere fisico e mentale, e continua a crescere in tutto il mondo. Tuttavia, ciò che ci ha portato fin qui non basta per fare il passo successivo. Far scalare un’azienda richiede una mentalità e delle abilità diverse rispetto a quelle necessarie per fondarla. Ecco perché riteniamo che Bending Spoons, con le sue competenze uniche nell’innovazione e nella crescita delle piattaforme, sia il partner ideale per guidare komoot verso il futuro.”

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha detto: “Siamo profondamente colpiti dai risultati ottenuti da komoot negli ultimi diciassette anni e guardiamo con entusiasmo al suo potenziale di crescita futura. Grazie alle competenze e alla piattaforma tecnologica di Bending Spoons, siamo certi di poter accompagnare komoot in un percorso di crescita e consolidamento per molti anni a venire.”

Advisor e investitori

Gli investitori che hanno sostenuto il percorso di komoot sono: KRW Schindler, Outdoor Secondary, MBG Beteiligungsges. Berlin-Brandenburg e LP Capital (Liquid Partners). Perella Weinberg Partners ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo di komoot, mentre Osborne Clarke si è occupato della consulenza legale.

Bending Spoons si è avvalsa del supporto di Freshfields in qualità di advisor legale. La due diligence finanziaria e fiscale è stata condotta da EY Advisory S.p.A. JP Morgan e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di advisor finanziari.