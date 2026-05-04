C’è un mercato che cresce in silenzio, lontano dai titoli sui sondaggi e dalle dichiarazioni dei leader: quello degli strumenti di AI applicati alla comunicazione politica.
AI TRANSFORMATION
AI nella comunicazione politica: la tecnologia che cambia le campagne elettorali
mLa politica è diventata un sistema di dati, modelli e messaggi automatizzati. Dall’uso dei voter file al microtargeting fino agli LLM che generano contenuti su scala, ecco il nuovo mercato della political tech, già lavoro per le elezioni di mid-term
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