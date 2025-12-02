AutomotiveUp BankingUp InsuranceUp RetailUp Innovazione Startup Smart Mobility Video Glossario Chi siamo Newsletter

LA PRESENTAZIONE

Nasce Qivalis, consorzio di banche UE che lancerà una stablecoin nel 2026: cosa c’è da sapere

Banca Sella, UniCredit, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, ING, KBC, Raiffeisen Bank International e SEB, alle quali si è aggiunta di recente BNP Paribas, formano Qivalis, consorzio pronto a lanciare una stablecoin in euro nella seconda metà del 2026. I dettagli

Pubblicato il 2 dic 2025
Luciana Maci

Qivalis team photo
Qivalis: da sinistra Floris Lugt, CFO; Sir Howard Davies, Presidente del Consiglio di Sorveglianza; Jan-Oliver Sell, CEO

Il nome c’è, la deadline anche: si chiamerà Qivalis ed è la joint venture di un consorzio di banche europee che lancerà una stablecoin in euro nella seconda metà del 2026. La notizia è stata data in una conference call il 2 dicembre 2025 da Amsterdam, dove la nuova entità avrà sede legale. Qivalis sta ora lavorando per ottenere dall’autorità di vigilanza olandese (DNB – Dutch Central Bank) e l’autorizzazione e la supervisione come Istituto di Moneta Elettronica (Electronic Money Institution, EMI). Ma sarà un rischio l’euro digitale? “Non credo” è stata la risposta a EconomyUp di Sir Howard Davies, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Qivalis. “I progetti vengono infatti considerati distinti per funzione e scopo: i banchieri centrali riconoscono che c’è spazio e bisogno sia della moneta digitale di banca commerciale (come questa stablecoin) sia della moneta digitale di banca centrale (come l’euro digitale). Per questo i due strumenti sono considerati e progettati come realtà nettamente distinte”.

Luciana Maci
