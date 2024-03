La guida autonoma è una tecnologia interessante per il futuro delle auto, ma non solo: può essere strumento prezioso per diversi ambiti d’applicazione. Un esempio è la sorveglianza e il monitoraggio aereo: grazie al programma SOLIDWORKS for Startups di Dassault Systèmes, la startup FloFleet l’ha utilizzata per equipaggiare i suoi dirigibili elettrici, un’alternativa sostenibile ai tradizionali droni, elicotteri e altri velivoli aerei a pilotaggio remoto.

Che cosa fa FloFeet

Flofleet Airships è una startup italiana nata nel 2021 a Milano. Trova le sue origini nella tesi di Andrea Cecchi sulle piattaforme stratosferiche, trasformatasi in un progetto all’interno del Politecnico di Milano. Il gruppo di lavoro ha sviluppato la prima partnership con TheFabLab e completato un dirigibile telecomandato di 5 metri. Il progetto Flofeet ha raggiunto la finale di StartCup Lombardia 2022 ed è stato coronato come uno dei vincitori del concorso Switch2Product di PoliHub.

Come funziona il dirigibile elettrico a guida autonoma

Il primo dirigibile progettato da FloFleet è stato studiato per percorrere rotte prestabilite con un’autonomia fino a 5.000 chilometri e un carico a partire da 8 chili – telecamere, termocamere, gravimetri, magnetometri e lidar – nell’ambito di attività di sorveglianza dell’ambiente, monitoraggio di infrastrutture critiche, analisi del sottosuolo, fotogrammetria, mappatura dei territori e topografia, sorvolo di aree colpite da disastri naturali e situazioni di emergenza.

L’innovativa soluzione di FloFleet consente di abbattere del 100% le emissioni di CO2 derivanti dall’utilizzo di aerei ed elicotteri in operazioni analoghe. Il progetto permette inoltre di ridurre notevolmente i costi operativi nelle attività di sorvolo e monitoraggio aereo.

Come FloFeet ha utilizzato la soluzione di Dassault Systèmes per la guida autonoma

La progettazione e la costruzione del primo prototipo di dirigibile elettrico a guida autonoma hanno posto notevoli sfide ingegneristiche, in particolare quando si è dovuto trovare il corretto equilibrio tra capacità di carico, autonomia e peso. Le soluzioni software di simulazione hanno permesso a FloFleet di modellare il dirigibile ed effettuare test e valutazioni in ambiente virtuale, riducendo significativamente tempi e costi di sviluppo.

Uno degli aspetti più importanti è stato definire volumi e superfici del velivolo bilanciando l’aerodinamica, l’installazione dei pannelli solari e un adeguato spazio di contenimento dell’elio in grado di assicurare la corretta spinta aerostatica. A questo ha contribuito l’utilizzo delle applicazioni SOLIDWORKS sulla piattaforma 3DEXPERIENCE, che ha permesso la massima collaborazione, flessibilità e accessibilità ai dati in cloud, agevolando il lavoro congiunto su un progetto estremamente complesso e garantendo la tracciabilità delle revisioni.

I vantaggi della soluzione

Avendo la possibilità di sviluppare e testare molteplici modelli 3D in ambiente virtuale, grazie alla soluzione 3DEXPERIENCE FloFleet ha abbattuto l’emissione di CO2 durante la progettazione e tagliato i costi della prototipazione arrivando a definire la forma attuale del dirigibile con un solo prototipo intermedio.

Grazie alla semplicità e alla velocità di simulazione consentite da SOLIDWORKS, FloFleet ha inoltre ridotto il costo computazionale e quindi il consumo energetico, con conseguenti vantaggi dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale.