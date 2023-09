Drivalia, come la società di mobilità di CA Auto Bank vuole espandersi in Europa

Entro fine anno, Drivalia, la società di mobilità di CA Auto Bank, esordirà in Germania e Polonia, portando a 15 il numero di Paesi in cui è presente. L’annuncio ufficiale è arrivato all’IAA Mobility di Monaco, una delle più importanti fiere automobilistiche al mondo, dove il Gruppo ha presentato i propri piani di crescita a inizio settembre.

Come è nata e cosa fa Drivalia

Drivalia S.p.A, è un player di mobilità di livello europeo, controllato da CA Auto Bank (e, dal 2023, parte del gruppo Crédit Agricole Consumer Finance). Ricordiamo che da aprile 2023, CA Auto Bank ha raccolto il testimone di FCA Bank. CA Auto Bank è un attore indipendente nel settore del finanziamento auto, del noleggio e della mobilità. Il suo raggio d’azione si estende dall’automotive ai motoveicoli, dal leisure alla nautica, dall’agricoltura ai veicoli commerciali leggeri e pesanti, con grande attenzione per la mobilità green.

La controllata Drivalia vuole rappresentare il “Pianeta della Mobilità” del futuro, si legge nel sito aziendale, fornendo ai propri clienti la più ampia gamma di soluzioni di mobilità: dal car sharing elettrico agli innovativi abbonamenti alle auto, passando per il noleggio a breve, medio e lungo termine.

Al centro del grande progetto di Drivalia c’è lo sviluppo di formule di mobilità innovative basate su flessibilità, fruizione digitale, approccio on demand e sostenibilità.

La società è presente in diversi Paesi europei (Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda, Norvegia, Repubblica Ceca e Finlandia), con oltre 650 Drivalia Mobility Store, 1.600 punti di ricarica sul territorio e un’estesa flotta di veicoli green.

Come Drivalia intende espandersi in Europa

La Germania, Paese in cui le immatricolazioni di veicoli elettrici stanno facendo registrare cifre importanti (con una crescita per le BEV, nel primo semestre 2023, del 31,7% rispetto all’anno precedente)1, è un mercato strategico per la crescita di Drivalia. La società punta a sviluppare qui una flotta di almeno 15.000 veicoli entro i prossimi 3 anni, partendo con il noleggio a medio e lungo termine e ampliando gradualmente i propri servizi fino a includere tutte le soluzioni del “Planet Mobility” di Drivalia, come il car sharing elettrico e gli innovativi abbonamenti all’auto.

L’espansione di Drivalia proseguirà ancora nel 2024, andando a coprire Austria, Svezia e Svizzera, per un totale di 18 Paesi. Il perimetro europeo della società andrà così a coincidere con quello di CA Auto Bank, la Banca della mobilità controllata da Crédit Agricole Consumer Finance.

CA Auto Bank e Drivalia, si legge in un comunicato, lavoreranno in modo sinergico per sviluppare un’offerta finanziaria e di mobilità paneuropea, con l’obiettivo di diventare un operatore leader nei settori del finanziamento e leasing di veicoli e della mobilità.

“Un attore nuovo con una storia alle spalle”

“Siamo un attore nuovo, proiettato verso il futuro, ma con una grande storia e un importante know-how alle spalle: queste sono le basi su cui vogliamo costruire la nostra espansione in Europa”, ha affermato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Chairman di Drivalia. “CA Auto Bank sta crescendo velocemente dopo la sua trasformazione in player indipendente e Drivalia è quasi arrivata a 165.000 unità di flotta in leasing e a noleggio in 13 Paesi, a cui a breve si aggiungeranno anche Germania e Polonia, avvicinandoci sempre più al nostro obiettivo: diventare leader paneuropei della mobilità del domani”.

CA Auto Bank: come sta andando dopo Fiat Chrysler Automobiles

A seguito della trasformazione in operatore indipendente nell’aprile 2023 (dopo esser stata la captive, cioè la compagnia per l’auto-assicurazione del gruppo, di Fiat Chrysler Automobiles), CA Auto Bank ha già guadagnato la fiducia di nuovi partner, tra cui 45 marchi automobilistici e circa 10.000 rivenditori. A così raggiunto, secondo le cifre fornite dall’azienda stessa, 3,7 miliardi di euro di volumi retail a livello europeo già nel primo trimestre di attività e 24,7 miliardi di euro di impieghi di fine periodo, ovvero il 20% in più rispetto all’anno precedente, quando operava come captive.

Sul piano internazionale, CA Auto Bank ha l’ambizione di avere, entro il 2030, l’80% del portfolio di veicoli nuovi composto da modelli green (elettrici e ibridi). Non meno ambiziosi i piani di sviluppo della Banca sul mercato tedesco, che punta entro il 2024 a raggiungere i 2 miliardi di euro di produzione retail (+30%). La crescita di CA Auto Bank intende far leva sullo sviluppo del network dei dealer e sulle nuove partnership che verranno siglate con prestigiosi marchi internazionali, a partire da quella ormai imminente con Lucid, casa statunitense produttrice di auto elettriche di lusso.