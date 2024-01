Le auto elettriche sono considerate la tecnologia di mobilità del futuro. In Asia esse sono già leader di mercato nelle vendite di auto nuove. Tuttavia, molti automobilisti europei sono ancora restii a questa nuova tecnologia sconosciuta o la utilizzano solo per brevi tragitti. L’ultima generazione di auto elettriche ha superato da tempo i problemi iniziali di autonomia dei modelli precedenti. Oggi, un’auto elettrica come la nuova Smart #3 offre molti vantaggi anche quando si percorrono lunghe distanze.

Il principale vantaggio di viaggiare con un’auto elettrica è, ovviamente, il rispetto dell’ambiente. I motori elettrici non producono fumi di scarico dannosi per l’ambiente e hanno emissioni di CO2 pari a 0,00 g/kg. L’impronta di CO2 è notevolmente inferiore a quella dei veicoli a benzina o diesel. I combustibili fossili vengono utilizzati solo in parte per la produzione di elettricità. Questo può essere evitato utilizzando l’elettricità verde.

Quando si viaggia, naturalmente, a volte è ancora necessario affidarsi all’elettricità convenzionale. Tuttavia, la rete di ricarica in Europa è ormai ben sviluppata e, grazie all’uso standardizzato del Combined- Charging- System (CCS), qualsiasi modello di auto elettrica può essere collegato a qualsiasi stazione di ricarica.

Quando si viaggia in Scandinavia, non ci si deve preoccupare dell’alimentazione, perché la rete è più fitta che in Germania e l’alimentazione è buona anche nei Paesi vicini. Nei Paesi con reti più rade, come la Croazia e l’Italia, è opportuno pianificare in anticipo il percorso da una stazione di ricarica all’altra. A questo scopo, possono essere utili le pratiche applicazioni per cellulari che visualizzano tutte le stazioni di ricarica e le distanze. I modelli Smart #3 possono anche essere collegati direttamente alle app grazie alle loro pratiche funzioni di connettività. In questo modo è possibile controllare lo stato di carica in qualsiasi momento mentre si è in viaggio ed essere rapidamente indirizzati alla stazione di ricarica più vicina.

Le moderne auto elettriche consumano poca energia e possono coprire lunghe distanze tra due stazioni di ricarica. Grazie al suo design aerodinamico, la Smart #3, ad esempio, se la cava con soli 16,3 kWh/1 km per la Premium e la 25th Anniversary Edition e 17,6 kWh/1 km per la BRABUS, a seconda del modello. L’autonomia elettrica ufficiale è di 325 km per la Smart #3 Pro, 435 km per la Pro+, 415 km per la BRABUS e 455 km per le top performer Premium e 25th Anniversary Edition.

Tuttavia, poiché l’autonomia effettiva dipende da molti fattori, come le condizioni atmosferiche, il terreno e lo stile di guida, è necessario pianificare tappe leggermente più brevi. Questo è in realtà un vantaggio, soprattutto nei viaggi più lunghi, perché è bene fare una pausa dopo un viaggio così lungo. Il tempo di ricarica, che per la Smart #3 è comunque di soli 30 minuti, è una buona occasione per sgranchirsi le gambe, bere o mangiare dopo essere stati fermi a lungo. I bambini più energici hanno l’opportunità di sfogarsi e sono meno irrequieti durante il viaggio. L’autista può rilassarsi e ritrovare la concentrazione.

Naturalmente, chi ha scelto una Smart #3 difficilmente si sentirà stretto dopo il viaggio. L’ampio tetto panoramico dell’auto elettrica garantisce un’atmosfera piacevolmente luminosa e spaziosa nell’abitacolo, già di per sé ampio, e non permette al contempo l’accumulo di calore dovuto all’eccessiva radiazione UV. I sedili con elementi di design unici offrono un elevato livello di comfort di seduta e, se i bambini si appisolano durante il viaggio, il loro sonno può essere aumentato in pochi semplici passaggi regolando l’illuminazione ambientale.

Viaggiare in una moderna auto elettrica come la Smart #3 offre quindi un elevato livello di comfort e comodità. Inoltre, si ha la sensazione di viaggiare nel rispetto dell’ambiente.