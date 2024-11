Toyota Open Labs, open call per startup dell’energia e dell’economia circolare

Toyota Motor Europe e i suoi partner lanciano un’open call per il secondo programma della piattaforma di innovazione Toyota Open Labs. L’iniziativa vuole mettere in contatto le startup con le unità di business del gruppo Toyota e supportare le loro ambizioni di crescita con l’obiettivo finale di contribuire a un futuro sostenibile. Le candidature saranno aperte fino al 20 dicembre. Le aziende selezionate saranno informate a febbraio 2025 e il Demo Day è previsto per settembre/ottobre 2025.

Cos’è Toyota Open Labs

Toyota Open Labs è una piattaforma di open innovation che unisce le startup con le unità di business dell’ecosistema Toyota per scalare l’innovazione e guidare il mercato verso la prossima fase della mobilità. Il programma punta a supportare la trasformazione di Toyota in una mobility company, rafforzando la sua competenza in settori come l’energia, l’economia circolare, le tecnologie a zero emissioni di carbonio, le comunità intelligenti e le iniziative di mobilità per tutti. Le aziende partner includono Toyota Motor Europe, Toyota Tsusho Europe, KINTO Europe, Toyota Mobility Foundation e Woven Capital.

Come funziona il secondo programma di Toyota Open Labs

Le aziende selezionate collaboreranno con le principali unità di business di Toyota su 6 categorie strategiche:

· Ecosistema BEV (Veicoli Elettrici a Batteria): tecnologie e sistemi per facilitare la transizione energetica, inclusi bilanciamento della rete, gestione dell’energia, ricarica intelligente e trasferimenti di energia veicolo-rete.

· Ecosistema dell’Idrogeno: soluzioni a supporto dello sviluppo di un’economia basata sull’idrogeno.

· Cattura e Riduzione del Carbonio: tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio.

· Economia Circolare: sistemi per il recupero, il riciclo e il riutilizzo di veicoli e componenti.

· Comunità Intelligenti: soluzioni per il car sharing, abbonamenti e hub di mobilità.

· Mobilità per Tutti: soluzioni per superare le barriere della mobilità e affrontare le esigenze di una società che invecchia.

Attraverso ciascuna di queste categorie, temi critici come l’IA, l’educazione e l’inclusività amplificheranno i nostri sforzi in questi ambiti.

Le startup selezionate avranno l’opportunità di entrare in contatto con una rete diversificata di consulenti e mentori, percorrendo nuove vie di crescita. Potranno migliorare la loro strategia aziendale e le opportunità di investimento, effettuare miglioramenti informati sui prodotti e costruire relazioni per avere un impatto globale.

I partecipanti svilupperanno Proof of Concept, esploreranno percorsi di mercato e collaboreranno con l’ecosistema Toyota. Ognuno riceverà supporto per lo sviluppo e avrà la possibilità di presentare la propria tecnologia al Demo Day del 2025.

Chi sono i partner di Toyota Open Labs

I partner di Toyota Open Labs includono Toyota Tsusho Europe, la divisione commerciale e della supply chain del gruppo Toyota, KINTO Europe, il brand di mobilità del gruppo Toyota, Woven Capital, il fondo di venture capital di Toyota per aziende in fase di crescita, e la Toyota Mobility Foundation, una fondazione non profit di Toyota.

Leon Van Der Merwe, Vicepresidente della Circular Economy & Energy Business di Toyota Motor Europe, ha dichiarato: “Per risolvere le sfide che la società sta affrontando, stiamo trasformando i nostri metodi di gestione dell’energia in modo più sostenibile e sviluppando un vero modello di business circolare. Non possiamo farlo da soli; abbiamo bisogno che le migliori menti e tecnologie disponibili per collaborare con noi.”

Nicole LeBlanc, Partner di Woven Capital, ha aggiunto: “Grazie a un processo ben strutturato e unico, Toyota Open Labs consente sia alla business unit che alla startup di avere aspettative e risultati chiari, per raggiungere i rispettivi obiettivi e idealmente catalizzare una collaborazione e una relazione commerciale a lungo termine. Sono entusiasta di lavorare a stretto contatto con le startup di Open Labs mentre continuiamo a plasmare insieme il futuro della mobilità.”

Per candidarsi al programma, si può visitare il sito toyotaopenlabs.com.