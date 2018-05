Open innovation, Lottomatica lancia il suo primo contest | Economyup

Lottomatica è una di quelle aziende molto note per i suoi prodotti, ma meno per il lavoro di ricerca e studio dietro le quinte. Un lavoro particolarmente delicato, costantemente orientato a trovare un bilanciamento tra il miglioramento dei prodotti e l’impegno verso il gioco responsabile. Il miglioramento è arrivato anche attraverso il digitale, per esempio, di cui la società è stata una pioniera in Italia, introducendo modalità innovative nel comparto dei giochi a partire dall’automazione della gestione del Gioco del Lotto fino al lancio del Gratta e Vinci Online, che è stato il primo sito italiano certificato per il gioco responsabile dal Global Gambling Guidance Group (G4). L’impegno ‘etico’ è confermato dal fatto che Lottomatica è la prima società italiana a dotarsi nel 2007 di un Programma di Gioco Responsabile. Un dato molto importante oggi, in un contesto digitale che ha visto una forte crescita del gioco d’azzardo e delle scommesse online.

Adesso Lottomatica si mette in gioco con l’open innovation e il crowdsourcing, lanciando il suo primo contest per chiedere idee e soluzioni in grado di innovare e seguire le nuove frontiere dell’open innovation per la versione online del suo prodotto di punta, il ‘Gratta e Vinci’. La competizione, organizzata in partnership con il Gruppo Digital360 (di cui anche EconomyUp fa parte), è già aperta e si chiuderà il 31 maggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere per partecipare.

L’obiettivo della call Lottomatica

Il Gratta e Vinci è un gioco in cui si tenta la fortuna: ma anche se in palio ci sono soldi, è prima di tutto un ‘gioco’ volto all’intrattenimento, che negli anni si è evoluto, entrando anche nel mondo digitale, e che oggi può ancora trasformarsi per diventare più divertente, tecnologico, innovativo, etico.

Lottomatica, 1° sito italiano certificato per il gioco responsabile dalla Global Gambling Guidance Group (G4), si mette in discussione aprendosi alle proposte innovative di sviluppatori, provider tecnologici, agenzie, professionisti della creatività e della comunicazione, studenti pronti a supportare le idee e le soluzioni più disruptive nel mondo delle lotterie scratch and win online – di cui il Gratta e Vinci è protagonista.

La sfida

Il terreno di sfida è abbastanza ampio e lascia quindi libera la creatività delle partecipanti, ecco alcuni esempi di cosa si cerca:

nuovi concept del servizio

nuove funzionalità

nuove esperienze d’uso (UX), che si declinino sui diversi canali digitali (web, mobile app, smartTv) –

soluzioni che utilizzino tecnologie innovative – interfacce avanzate, realtà aumentata, blockchain, intelligenza artificiale, ecc.

soluzioni che interpretino creativamente i principali trend di cambiamento nelle abitudini di entertainment dei consumatori

Non si cercano progetti di restyling grafico o campagne di promozione sul gioco già esistente, ma qualcosa di davvero innovativo!

Può essere un concept di innovazione radicale delle lotterie scratch and win online che metta in discussione il prodotto, il modo in cui viene venduto o la meccanica di gioco, trovando nuovi ambiti di applicabilità, nuove modalità di gioco o di vendita per trasformare l’esperienza di intrattenimento associata al Gratta e Vinci online in qualcosa di diverso e interessante per un ampio bacino di consumatori.

Su questa pagina puoi trovare indicazioni preziose su come è attualmente proposto il gioco Gratta e Vinci, alcune statistiche sui suoi utenti.

Che cosa si vince

In palio la possibilità di contribuire potenzialmente al rinnovo del Gratta e Vinci e un viaggio premio nell’avamposto Lottomatica in US. Lottomatica valuterà la fattibilità concreta dei progetti finalisti e si riserverà la facoltà di avviare in una fase successiva un percorso di ulteriore sviluppo e realizzazione degli stessi.

Il viaggio porterà i finalisti per 3 giorni a Boston e Providence, dove sarà possibile visitare la sede statunitense di IGT (International Game Technology, il Gruppo internazionale di cui fa parte Lottomatica) dove si potrà incontrare il team dedicato all’innovazione digitale di IGT e immergersi nella cornice della prestigiosa Brown University per vedere in anteprima alcuni esempi di progetti in sviluppo.

Come partecipare

Il contest sarà aperto dal 27 aprile al 31 maggio, prendi visione del regolamento qui. Al termine di questo periodo, tra le candidature verranno selezionati 10 progetti (5 per categoria utenti cioè persone fisiche, 5 per categoria utenti professionali cioè aziende) che avranno la possibilità di accedere alla fase di pitching&valuation, ovvero potranno essere esposti davanti a un’apposita Giuria che selezionerà due vincitori (1° classificato per persone fisiche e 1° classificato tra aziende). I finalisti saranno indicati entro il 22 giugno.

Puoi candidarti compilando l’apposito form di registrazione e inviare la candidatura online.