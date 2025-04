Settimana scorsa sono stato invitato a parlare all’EIC Summit 2025, il momento annuale di confronto di quello che è oggi il principale veicolo di investimento in startup della Commissione Europea.

EIC Summit 2025, gli investimenti della Commissione Europea sulle startup

Il Summit è stato un momento di confronto sui sostanziali progressi che l’European Innovation Council ha fatto negli ultimi anni.

Nato da una intuizione (o “misbehaviour” come lui la definisce) di Carlos Moedas (ai tempi Commissario Europeo, oggi Sindaco di Lisbona), ha di fatto smontato il monopolio dell’European Innovation Fund sul tema del finanziamento alle startup e ha avviato (cosa mai successa fino ad allora) la fase degli investimenti diretti da parte della Commissione.

Dal 2020 l’EIC Fund ha effettuato 150 investimenti in startup diventando il principale early-stage tech investor in Europa (e mobilitando oltre 2,6 miliardi di euro di co-investimenti). Oltre 70 tra le EIC-backed startup hanno raggiunto la valutazioni di 100 milioni, con 6 oltre 500 milioni.

La Commissaria Zaharieva ha detto a chiare lettere (ho imparato ad apprezzare la sua risolutezza e il suo essere diretta) che non è il momento di prendersi pause. Ma che bisogna rilanciare sui fronti dell’armonizzazione e del supporto a Startup e Scaleup (chiuse le consultazioni, sono in fase di affinamento il progetto del 28esimo Regime e l’Innovation Act) e immettere più capitale a sostegno dell’innovazione, in particolare sul late stage che resta l’anello debole della catena del Venture Capital europeo (qui ha annunciato novità che coinvolgeranno l’European Investment Bank).

EIC Summit 2025, una nuova narrativa

“Smettiamo di parlare di innovazione, parliamo di posti di lavoro. Anche perchè l’unico modo per crearli è attraverso l’innovazione”.

È questo il messaggio di Carlos Moedas che ha sottolineato quando la narrativa dell’innovazione resti troppo distante dalla pancia della gente. Perché? Per un motivo semplice: non è stata connessa al tema del lavoro.

Moedas in occasione dell’ EIC Summit 2025 ha anche ribadito il ruolo delle città nel plasmare la piramide dell’innovazione: la Unicorn Factory che ha lanciato nel 2022 a Lisbona è un modello replicabile.

Che cosa manca al Mercato Unico? Gli intangibles

Europa: “non siamo un unico Paese: siamo 27 Stati”. Che, presi singolarmente, sono tutti piuttosto irrilevanti. Come ha ricordato Enrico Letta: “In Europa ci sono due gruppi di Paesi: quelli piccoli e quelli che non sanno di esserlo”.



Negli anni Ottanta, quando è nato il Mercato Unico, i principali Stati europei avevano ancora un peso rilevante a livello globale. Ma oggi la situazione è cambiata radicalmente. All’epoca, la sola Italia aveva un peso economico comparabile a quello di Cina e India messe insieme.

Oggi, a distanza di trent’anni, ci sono i BRICS, con paesi come Cina, India e presto anche l’Indonesia che, individualmente, hanno un’economia tre volte più grande di quella europea.

Nel frattempo è cambiata anche la natura stessa dell’economia. Le quattro libertà alla base del Mercato Unico non includono ciò che oggi fa realmente la differenza: gli intangibles, ossia innovazione, know-how, competenze. La strada praticabile per l’Unione Europea (non dimentichiamoci che la maggioranza delle leve restano in mano ai paesi membri, ne avevamo discusso qui) secondo Letta è quella dell’ampliamento del Mercato Unico per una semplice ragione: in quell’ambito le decisioni si prendono a maggioranza e non all’unanimità.

È quindi possibile introdurre una “Quinta Libertà” all’interno dell’attuale quadro dei Trattati. Anche perché questo non è il momento storico per aprire una complessa riforma istituzionale.

Tuttavia – ammonisce Letta – se entro la fine del prossimo anno non si riuscirà a definire un nuovo metodo per finanziare a livello europeo le grandi sfide comuni – come sicurezza, innovazione, cambiamento climatico – rischiamo di tornare al budget pre-Covid. Ossia game over per le ambizioni europee. In questo contesto, l’introduzione della Fifth Freedom potrebbe essere lo strumento per mobilitare risorse significative e affrontare queste sfide in modo efficace.

La sfida: andare oltre frammentazione e burocrazia

L’idea del 28th regime è quella di introdurre un fast track, una sorta di passpartout europeo, che consenta di operare ovunque nella UE senza dover cancellare le legislazioni nazionali — un obiettivo, questo, irrealistico.

Chi sceglie di aderire a questo regime potrà muoversi liberamente in tutta Europa, trattandola finalmente come un level playing field.

Forse il nome andrebbe rivisto. Enrico Letta preferisce definirlo il “Virtual State” dell’UE che potrebbe essere lo spazio dell’innovazione e delle startups.

Nel frattempo, gli strumenti esistenti (EIC incluso) vanno semplificati nell’uso. E’ uno degli obiettivi del mandato della Commissaria Zaharieva.

la sfida la ricorda Carlos Moedas: “Noi eravamo i tech leaders nella prima fase di Internet. Ma non lo siamo più. La domanda è come possiamo cambiare la storia e tornare ad esserlo”.

Il momento è di quelli importanti. Esistenziali, aggiungo.