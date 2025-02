Gli ARR, o Annual Recurring Revenue, rappresentano uno degli indicatori più importanti per le startup, soprattutto quando hanno modelli di business basati su abbonamenti. E ancora di più quando si opera nel mercato delle app.

“Il mercato delle applicazioni è altamente competitivo, e solo una piccola percentuale di app raggiunge ricavi significativi. Consultando i report App Store report di Apple e State of subscription apps di RevenueCat, solo lo 0,5% delle app raggiunge livelli elevati di entrate ricorrenti annuali”, spiega Cristina Angelillo, founder e CEO di Marshmallow, startup di Bari diventata PMI innovativa, che ha raggiunto il milione di euro di ricavi ricorrenti, rappresentando quindi un caso interessante per vedere l’impatto degli ARR sulla vita di una giovane impresa, al di là del valore finanziario.

Gli ARR costituiscono un indicatore essenziale per il successo e la sostenibilità delle startup. Nel caso di Marshmallow, confermano la validità di un prodotto (l’app Smart Tales) e aprono nuove opportunità di crescita e sviluppo.

ARR, cosa sono e perché sono importanti per una startup

Il termine ARR si usa per indicare il totale delle entrate ricorrenti che un’azienda si aspetta di generare su base annuale.

Gli ARR permettono alle startup di avere una visione chiara e precisa della posizione finanziaria, consentendo una pianificazione strategica più efficace e una gestione ottimale delle risorse finanziarie.

Non solo. In un contesto di mercato competitivo, gli ARR aiutano a stabilire la fiducia degli investitori, poiché dimostrano la capacità dell’azienda di generare entrate stabili e prevedibili.

Le startup che riescono a “investire” al meglio gli ARR possono costruire basi solide per la crescita e la leadership nei loro settori di riferimento.

ARR, il traguardo del milione di euro

Per molte startup, raggiungere il milione di ARR è visto come un traguardo fondamentale che segna la transizione da una fase di incertezza a una fase di crescita sostenibile.

Superare questa soglia non solo attesta la validità del modello di business, ma consente anche all’azienda di espandere le proprie operazioni, investire in nuove tecnologie e rafforzare il proprio team.

Inoltre, il milione di ARR è spesso un punto di riferimento per gli investitori, che vedono in questo traguardo un segnale di successo e di affidabilità.

Il caso di Smart Tales

Marshmallow Games ha raggiunto quota un milione di euro di ARR con Smart Tales e rappresentano circa il 70% del fatturato della PMI innovativa. “Raggiungere questo obiettivo nel mondo delle app è un chiaro segnale che il prodotto è market fit”, spiega Cristina Angelillo. “Questo permette alla società di incrementare lo spending e accelerare sulla crescita, con la confidenza che il prodotto è effettivamente richiesto dal mercato”

Il raggiungimento di questo obiettivo è allo stesso tempo il risultato di un lavoro di espansione ne la base per una nuova fase di sviluppo. Decisiva è stata la crescita negli Stati Uniti, dopo una serie di attività di networking e formazione per entrare nel mercato. “La crescita negli Stati Uniti è avvenuta con importanti investimenti in digital marketing e campagne di advertising, ma non abbiamo una sede fisica lì”, precisa Angelillo, che segnala anche il ruolo avuto da una partnership.

Quindi, investimenti in campagne pubblicitarie mirate, che hanno incrementato la visibilità del brand e attratto un numero crescente di utenti, ma anche l’accordo con Miko, il robot creato dalla startup emotix. “Così abbiamo portato l’app educativa Smart Tales sulla piattaforma Miko Max, il servizio premium dei robot Miko. Grazie a questa collaborazione, i bambini potranno accedere a Smart Tales direttamente dai robot Miko 3 e altri dispositivi compatibili, combinando apprendimento interattivo, storytelling e tecnologia AI per un’esperienza educativa coinvolgente e sicura.”, racconta Angelillo, che aggiunge come l’accordo abbia permesso di mettersi accanto a brand prestigiosi: “Miko Max offre una libreria di contenuti premium con titoli di marchi come Disney, Paramount e Da Vinci Kids, permettendo alle famiglie di scegliere tra storie, giochi e attività educative di alta qualità. Questo ci ha permesso di consolidare la nostra presenza in un mercato altamente competitivo, ponendo le basi per una crescita sostenibile”

I ricavi ricorrenti annuali che permettono la crescita

Un valore significativo di ARR è la base per uno sviluppo del progetto imprenditoriale “Nel 2025, Marshmallow Games prevede di ampliare il proprio team con nuove competenze in ambito AI, data analytics, marketing con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e affinare le strategie di crescita”, conclude Angelillo. “Parallelamente, intende collaborare con consulenti strategici a livello globale, rafforzando il proprio posizionamento internazionale”

Un obiettivo fondamentale per la PMI innovativa sarà l’ampliamento dell’offerta formativa e delle features (come ad esempio l’integrazione dell’intelligenza artificiale), migliorando i contenuti e le funzionalità della piattaforma Smart Tales per offrire un’esperienza educativa ancora più personalizzata e coinvolgente. *

Superare il milione di ARR, quindi, è un traguardo che va oltre il semplice successo finanziario. Per una startup, significa aver raggiunto una stabilità che consente di esplorare nuove opportunità di mercato, attrarre investimenti significativi e continuare a innovare. Gli ARR forniscono la sicurezza necessaria per pianificare il futuro con fiducia, consentendo alle startup di investire in ricerca e sviluppo, espandere il loro team e migliorare i loro prodotti e servizi.