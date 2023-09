Shop Circle: cosa fa la startup fondata da italiani che ha preso 120 milioni

La società innovativa inglese fondata solo un anno fa dagli italiani Luca Cartechini e Gian Maria Gramondi come operatore di software per l’eCommerce, ha chiuso un round serie A da 120 milioni di dollari comprensivo di equity e di debito. Ecco cosa fa Shop Circle, chi l’ha finanziata, i progetti per il futuro

Ha visto la luce solo un anno fa, ma l’impressionante crescita di Shop Circle ha attirato consistenti capitali. La società innovativa inglese fondata dagli italiani Luca Cartechini e Gian Maria Gramondi, nata come operatore di software per l’eCommerce, ha chiuso un round serie A da 120 milioni di dollari comprensivo di equity e di debito. Il round è stato guidato dai fondi di Venture Capital 645 Ventures e 3VC, con la partecipazione rilevante dei precedenti investitori istituzionali americani QED Investors e NfX.

I VC italiani CDP Venture Capital (attraverso il Fondo Corporate Partners 1– Comparto Service Tech), Primo Ventures (Fondo Primo Digital), BlackSheep Madtech Fund (gestito da Eureka! Venture) e The Techshop (Fondo Techshop Primo) entrano anche nel capitale di Shop Circle. Il fondo statunitense i80Group è stato scelto come partner per il debito.

Fondata a Londra, Shop Circle è cresciuta del 360% anno su anno dal suo lancio, grazie all’integrazione e all’espansione della sua vasta gamma di applicazioni tecnologiche a supporto dei merchant online.

Che cosa fa Shop Circle

Shop Circle ha fatto il suo debutto ufficiale nel giugno 2022, svelando un insieme di strumenti tecnologici in costante crescita, progettati per dare ai commercianti e ai brand di e-commerce la possibilità di espandersi con facilità. In questo breve lasso di tempo, l’impatto è già stato significativo: può contare su una base di clienti che supera i 100.000 brand di e-commerce in tutto il mondo e su una straordinaria crescita del 360% su base annua.

Shop Circle sta lavorando attivamente allo sviluppo di strumenti e processi proprietari basati sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di potenziare la scalabilità delle sue operazioni fondamentali in tutte le fasi. Oltre alla sua piattaforma completa, Shop Circle ha avviato un programma di consulenza incentrato sull’ottimizzazione del ‘tech stack’, ovvero l’insieme di tecnologie, software e strumenti che un’azienda utilizza per le sue operazioni online. Sfruttando l’intelligenza artificiale e informazioni estremamente personalizzate derivanti dai dati, l’azienda punta a migliorare l’efficienza dei ‘tech stack’ dei brand, riducendo i costi e incrementando le conversioni per garantire un’eccezionale esperienza al cliente.”

Il team

Sin dall’inizio, l’impegno nel fornire ai brand online gli strumenti e le competenze necessarie per primeggiare nel mercato odierno ha motivato il team di professionisti dell’e-commerce di Shop Circle, dislocato in tutto il mondo.

Il gruppo dei dirigenti può vantare un’ampia esperienza maturata in alcune delle compagnie più importanti nel settore dell’eCommerce e della tecnologia, incluse Amazon, Shopify, Uber e altri noti brand di e-commerce.

Il programma di revisione del “tech stack”

“Dal nostro esordio, abbiamo abbracciato la rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale e abbiamo prontamente sviluppato diverse applicazioni per supportare e automatizzare la maggior parte dei nostri processi, offrendo un vantaggio distintivo nella gestione e crescita della nostra suite di software. Il nostro obiettivo è fornire agli imprenditori di e-commerce gli strumenti ad alte prestazioni e l’esperienza di cui hanno bisogno per scalare il loro business senza sforzo,” afferma Gian Maria Gramondi, Co-Fondatore e COO di Shop Circle. “Con il nostro programma di revisione del tech stack, siamo in grado di aiutare le aziende di e-commerce a sfruttare il loro vero potenziale eliminando tecnologie e costi superflui, favorendo il successo e la scalabilità a lungo termine.”

Cosa farà Shop Circle con i nuovi finanziamenti

“Siamo entusiasti di annunciare la chiusura del nostro round di finanziamento Serie A, che ci permetterà di continuare a costruire ed espandere la nostra suite di apps per l’e-commerce – dichiara in una nota il CEO Luca Cartechini. “La nostra visione è sempre stata quella di creare un sistema operativo completo per i brand dell’e-commerce, fornendo loro la tecnologia necessaria per eccellere nel mercato competitivo di oggi”.

Shop Circle sta anche attivamente sviluppando tool proprietari di intelligenza artificiale per migliorare la scalabilità delle operazioni e processi di business principali.

Verso la consulenza tecnologica

Oltre alla suite di app, Shop Circle annuncia anche il lancio di un nuovo programma di consulenza tecnologica finalizzata a supportare i brand online nell’identificare le più adatte soluzioni tecnologiche allineate con le loro specifiche necessità. Sfruttando l’intelligenza artificiale e insights iper-personalizzati basati su dati, l’azienda mira a ottimizzare lo stack tecnologico dei brand, riducendo i costi e aumentando la conversione per offrire esperienze online uniche ai clienti finali.