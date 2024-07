Crowdfunding: perché Indiegogo lancia un eCommerce

La piattaforma di crowdfunding Indiegogo ha lanciato una serie di nuovi servizi per “supportare l’intero percorso dell’innovazione”, inclusa una nuova offerta di eCommerce, IndieShop, che permette agli utenti di acquistare prodotti sviluppati tramite crowdfunding. Dovrebbe arrivare presto l’annuncio di una partnership per portare “i progetti di maggior successo nei negozi fisici”.

Come è nata e cosa fa Indiegogo

Indiegogo è una piattaforma di crowdfunding fondata nel 2008 a San Francisco, California, da Slava Rubin, Danae Ringelmann e Eric Schell. Nata con l’obiettivo di democratizzare l’accesso ai finanziamenti, Indiegogo permette a imprenditori, creativi e innovatori di raccogliere fondi per i loro progetti direttamente dal pubblico. A differenza di altre piattaforme di crowdfunding, Indiegogo offre opzioni sia per campagne di finanziamento flessibile, dove gli organizzatori possono mantenere i fondi raccolti anche se non raggiungono l’obiettivo prefissato, sia per campagne di finanziamento fisso, dove i fondi vengono restituiti ai backers se l’obiettivo non viene raggiunto.

La piattaforma copre una vasta gamma di categorie, tra cui tecnologia, film, musica, arte e cause sociali. Con il tempo, Indiegogo ha ampliato i suoi servizi, introducendo strumenti di marketing e analisi per supportare i creatori di progetti lungo tutto il percorso dall’idea alla realizzazione. Oggi, Indiegogo è una delle principali piattaforme di crowdfunding a livello globale, avendo aiutato a finanziare migliaia di progetti in tutto il mondo.

Dall’Italia è possibile partecipare a campagne su Indiegogo sia come sostenitori che come innovatori. Gli innovatori italiani possono creare campagne per raccogliere fondi per i loro progetti, che siano tecnologici, artistici, sociali o di altro tipo, e possono accedere agli strumenti e ai servizi offerti dalla piattaforma per promuovere e gestire le loro campagne.

Come funziona IndieShop

IndieShop è ora attivo sul sito di Indiegogo, dopo essere stato lanciato in beta a maggio, e attualmente presenta più di 40 prodotti. L’esperienza di vendita al dettaglio in negozio, scrive The Retail Touchpoints Network, consisterà in una piccola selezione di prodotti curati con un evento di unboxing live: per la prima volta sarà consentito ai sostenitori interessati di provare e testare i prodotti delle campagne Indiegogo nella vita reale prima di investire.

“Il nuovo Indiegogo è pensato per portare più clienti alle nostre campagne, portando allo stesso tempo il concetto di crowdfunding a una nuova base di pubblico”, ha dichiarato Becky Center, CEO di Indiegogo.

Nuovi servizi e commissioni più basse

La piattaforma ha anche lanciato una serie di nuovi servizi per aiutare sia gli inventori sia coloro che vogliono supportarli. Ha così incluso approfondimenti sui clienti per gli innovatori che preparano la loro richiesta di crowdfunding e una funzione di pagamento a rate per i sostenitori. Per promuovere il suo nuovo servizio ampliato, Indiegogo sta anche abbassando le sue commissioni di piattaforma al 4% per le campagne di crowdfunding fino alla fine del 2024.

“Negli ultimi 16 anni – ha aggiunto Center – Indiegogo ha aiutato quasi un milione di imprenditori e aziende a costruire i loro brand, creare strategie di go-to-market, coinvolgere le loro comunità e ampliare la portata del pubblico a livello globale. Da quando ho preso il timone di Indiegogo due anni fa, il mio obiettivo è stato non solo far rimanere Indiegogo la piattaforma di crowdfunding di migliore qualità, ma anche espandere il supporto al percorso dell’innovatore oltre il tradizionale ciclo di campagna di crowdfunding di 30-60 giorni”.