Così L’Oréal Paris, Walmart e Snapchat usano la realtà aumentata per far provare le tinture alle clienti

L’Oréal Paris, Walmart e Snapchat hanno unito le forze per una nuova integrazione phygital progettata per portare nei negozi la colorazione per capelli della linea Féria.

Provare colorazioni per capelli con la realtà aumentata

Nei negozi Walmart degli Stati Uniti, le confezioni di tintura per capelli Féria sono state dotate di codici QR che i clienti possono scansionare per provare i colori tramite la realtà aumentata su Snapchat. L’esperienza sfrutta alcune delle tecnologie di realtà aumentata più avanzate di Snapchat, permettendo agli acquirenti di vedersi con 15 diversi colori di capelli con pochi tocchi sul loro telefono.

Gli utenti di Snapchat che non si trovano in un negozio Walmart possono comunque divertirsi provando lo strumento (e alcuni nuovi colori di capelli) tramite il profilo Snapchat di L’Oréal Paris, o cercando la lente Féria Blush nello Snapchat Lens Explorer. Gli utenti possono poi condividere una foto delle loro prove di colore dei capelli con gli amici per ricevere feedback in tempo reale.

Il precedente esperimento di Walmart con la realtà aumentata

Già Walmart, la prima catena di GDo al mondo e campione di innovazione nel retail, aveva deciso all’inizio dell’anno di sperimentare la realtà aumentata per vendere occhiali. Il sistema si chiama Optical Virtual Try-On e consente ai clienti di provare virtualmente montature e acquistare occhiali da vista online tramite l’app Walmart o direttamente sul sito web del colosso della vendita al dettaglio. A differenza di altre piattaforme, Walmart utilizza dati 3D e algoritmi avanzati per creare un gemello digitale delle montature degli occhiali.

Realtà aumentata per lo shopping: il 66% degli utenti è interessato

Una recente ricerca di Deloitte ha rilevato che il 66% dei consumatori è interessato a utilizzare la tecnologia AR durante lo shopping. Snap, che si è fatta un nome grazie al suo avanzato utilizzo della realtà aumentata, sta cercando di raggiungere i consumatori al di fuori della sua piattaforma di social media tramite partnership con marchi e rivenditori come questa. Tuttavia, L’Oréal è il primo marchio di cura dei capelli a collaborare con Snapchat per un’attivazione nazionale in negozio.