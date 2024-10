Business intelligence, così Conad collabora con Circana per migliorare la gestione dei dati

Circana e Conad hanno unito le forze per creare Liquid Data Collaborate, piattaforma di business intelligence.

Come funziona Liquid Data Collaborate di Conad

Il servizio Liquid Data Collaborate, si legge in un comunicato aziendale, è stato implementato da Circana per Conad, ampliando la soluzione Private Cloud di Circana già utilizzata dal Distributore. Grazie alla piattaforma tecnologica di business intelligence, le informazioni relative agli acquisti dei clienti di Conad, in forma anonima ed aggregata con viste sul totale Conad o per area geografica, saranno condivise con i fornitori interessati ad aumentare la collaborazione grazie ad un’unica vista condivisa. In questo modo sarà possibile, costruire piani di azione commerciali e di marketing volti ad affinare le scelte assortimentali e migliorare le performance delle proprie merceologie.

Le analisi disponibili grazie al nuovo Liquid Data Collaborate powered by Circana, realizzato per Conad, restituiscono un punto di vista inedito sui consumi nei diversi canali distributivi su tutto il territorio nazionale. Da non dimenticare che Conad opera in Italia con oltre 3.300 punti vendita e rappresenta una quota di mercato del 18,9% (fonte TopTrade Circana Giugno 2024) nella distribuzione moderna.

L’analisi dei dati come strumento di business

“Oggi è fondamentale che l’industria lavori a stretto contatto con i distributori per definire obiettivi misurabili e KPI condivisi. Liquid Data Collaborate powered by Circana trasforma l’analisi dei dati in un potente strumento di business, generando azioni strategiche che intensificano e valorizzano il rapporto con il cliente” ha commentato Angelo Massaro, Amministratore Delegato di Circana.

“Negli ultimi due anni i clienti hanno accelerato il processo di cambiamento delle loro scelte ed è diventato molto più importante leggere con precisione e tempismo i loro comportamenti di acquisto – ha dichiarato Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad – La nostra lunga collaborazione con Circana trova in Liquid Data Collaborate una felice sintesi, che ci consente di guardare con ottimismo a una sempre più efficace collaborazione con le imprese industriali, sia per le marche nazionali sia per la nostra marca commerciale.”

“La possibilità di sfruttare le informazioni sui consumi in Conad si rivela un’opportunità straordinaria per i rappresentanti dell’industria che desiderano cogliere le opportunità nascoste nella complessità del mercato attuale, ottenendo risultati concreti e un vantaggio competitivo senza pari” ha concluso Angelo Massaro.

Piattaforme di business intelligence per la GDO

Nel contesto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), l’adozione di piattaforme di business intelligence (BI) sta rivoluzionando il modo in cui le aziende operano e competono. Queste piattaforme consentono ai retailer di raccogliere, analizzare e interpretare vasti volumi di dati provenienti da diverse fonti, come vendite, inventari e comportamenti dei consumatori. Utilizzando strumenti avanzati di analisi e visualizzazione, le aziende possono ottenere insight dettagliati che guidano decisioni strategiche, migliorano l’efficienza operativa e personalizzano l’esperienza del cliente. Inoltre, la BI permette una previsione più accurata delle tendenze di mercato e una risposta più rapida alle dinamiche competitive, trasformando i dati in un vantaggio competitivo significativo nel settore della GDO.