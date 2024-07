ES Mobility (Renault) si allea con la startup hlpy per un’esperienza digitale nell’assistenza stradale

Novità in casa hlpy: è stata siglata una partnership strategica con ES Mobility, società di noleggio del Gruppo Renault. Grazie a questo accordo hlpy, startup dell’insurtech che vuole rivoluzionare il primo soccorso di auto, moto e mezzi pesanti con il digitale, punta a diventare partner strategico nell’ecosistema di servizi alla mobilità che ES Mobility sta portando sul mercato.

Come è nata e cosa fa hlpy

Fondata a maggio 2020 a Milano da Valerio Chiaronzi, Graziano Cavallo ed Enrico Noseda (nel 2022 è entrato nel founding team anche Stefano Sarti), la startup è operativa dal primo febbraio 2021.

hlpy può contare su una piattaforma proprietaria che sfrutta intelligenza artificiale e machine learning per superare limiti e inefficienze del settore. Offre infatti un’esperienza interamente digitalizzata: con un semplice sms ricevuto sul proprio cellulare, è possibile accedere ad una web app che consente al cliente, in pochissimi tap, di comunicare la propria posizione, i propri dati e inoltrare quindi la richiesta di assistenza. Inoltre, tramite un processo di tracciamento in tempo reale, il cliente può monitorare il percorso del mezzo di assistenza ed essere costantemente aggiornato sui tempi di attesa.

Il round da 7,5 milioni nel 2022

A novembre 2022 hlpy ha raccolto il sostegno di investitori come Synergo (lead investor), Cdp Venture Capital e The Techshop in qualità di co­ investor che hanno a sottoscritto un investimento di serie A di 5,1 milioni, completando un round di raccolta che con altri strumenti di debito è arrivato fino a quasi 7,5 milioni. Questa operazione di rafforzamento finanziario e patrimoniale intendeva consentire a hlpy di accelerare il piano di sviluppo internazionale e di incrementare i servizi offerti dalla piattaforma digitale.

Cos’è ES Mobility

ES Mobility è una società commerciale di proprietà 100% di Rci Banque S.A, nata con l’idea di gestire l’attività di noleggio ed i servizi legati alla mobilità del Gruppo Renault e Nissan. Il suo obiettivo è figurare tra i leader nella gestione del noleggio a lungo termine. E’ presente sul mercato dal 2011 a supporto del business del veicolo elettrico del Gruppo Renault e Nissan, con la gestione diretta del Noleggio della Batteria.

Perché la partnership hlpy – ES Mobility

hlpy ha avviato una collaborazione con ES Mobility per arricchire i servizi di assistenza al veicolo erogati in modalità full digital.

Attraverso la propria piattaforma digitale, la giovane realtà offre ai clienti di ES Mobility una innovativa esperienza di fruizione dell’assistenza stradale e dei servizi di prosecuzione della mobilità, improntata alla facilità di uso e alla capacità di ridurre i tempi di attesa del soccorso stradale. Permette così un accesso immediato ai servizi di mobilità e una condivisione delle informazioni in real time e senza tempi di attesa.

Grazie all’accesso alla piattaforma hlpy, ES Mobility potrà avere visione in real-time di tutti i servizi richiesti ed erogati ai propri clienti e monitorarne le evoluzioni, i KPI e i relativi costi. hlpy punta a diventare un partner di riferimento nell’ecosistema Es Mobility attraverso l’erogazione con un approccio olistico dei servizi di mobilità.

“Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti per la partenza di questo accordo con ES Mobility” ha commentato Valerio Chiaronzi, fondatore e CEO di hlpy. “La nostra collaborazione si basa su una visione comune dell’evoluzione della mobilità e dei relativi servizi connessi: fruibili da tutti, tecnologicamente evoluti, che creino valore per il consumatore e con una particolare attenzione alle tematiche ambientali. Attraverso la nostra piattaforma tecnologica metteremo a disposizione dei clienti ES Mobility e dei centri di destinazione di Renault Group sempre più servizi protesi a soddisfare i bisogni dei clienti più esigenti”.

L’intesa con Arval nel 2022

A febbraio 2022, hlpy aveva siglato un’intesa con un’altra azienda, Arval. La partnership permetteva di integrare la rete di oltre 7.000 officine e carrozzerie di Arval con la piattaforma proprietaria di hlpy. Obiettivo: gestire la rete di soccorso, l’accesso alle officine del network e la prenotazione della vettura sostitutiva in modalità “nativamente” digitale.