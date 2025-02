Cosa fa LimoLane, la piattaforma italiana di NCC per aziende e vip

LimoLane, piattaforma digitale che offre servizi di mobilità premium per business e grandi eventi, ha acquisito a febbraio 2025 Asia Car Service (ACS), tra i principali player di servizi di mobilità nato per supportare le aziende che da Stati Uniti ed Europa vogliono viaggiare in Asia senza le difficoltà di selezionare e validare operatori locali.

Ma cos’è, come è nata e cosa fa Limolane?

Che cosa fa LimoLane

LimoLane è un servizio di noleggio auto con conducente che offre un’ampia gamma di auto premium.

Nata nel 2021 in Lombardia a seguito di un venture building tra la innovation factory Gellify e una realtà tradizionale operante nel mondo Ncc, LimoLane permette di prenotare una corsa in maniera rapida attraverso un’app sullo smartphone o via web e offre uno strumento di gestione attraverso un’unica dashboard dedicata.

Chi è Francesco Righetti

Il suo CEO Francesco Righetti ha una Laurea in International Management conseguita tra Dublino e Vienna e ha fatto studi di Business Administration a Bologna. Righetti in precedenza aveva lavorato in Gellify, prima come Investment Analyst e poi come Investment Manager, acquisendo esperienza in realtà di fondi di Venture Capital, come Digitech Fund, nel mondo delle startup e scaleup digitali.

Come funziona la piattaforma di Limolane

La sua piattaforma digitale opera nel mercato della mobilità premium luxury unendo domanda e offerta. Ad oggi LimoLane è presente in 3 continenti (Europa, USA e ASIA) e in oltre 500 città ed è il punto di riferimento di una community globale di oltre 10.000 conducenti. Attraverso l’applicazione, LimoLane permette all’utente di prenotare un servizio conforme alle proprie esigenze. Per clienti business, LimoLane offre una piattaforma user friendly per la gestione completa della mobilità aziendale, dalla prenotazione alla rendicontazione delle spese. Inoltre fornisce un supporto costante e permette agli operatori del settore di innovare i flussi di prenotazione.

2025: l’acquisizione di ACS

ACS è una realtà fondata da americani con ottimi collegamenti in tutta l’Asia. L’acquisizione comunicata a febbraio 2025, si legge in un comunicato aziendale, rientra nella strategia LimoLane di sviluppare un’ampia offerta per i propri clienti rafforzando la presenza globale.

Dopo l’acquisizione di First Travel e Service Vill, e a seguito di quest’ultima operazione, Limolane punta a raggiungere i 250 milioni di fatturato consolidato di gruppo entro il 2027. Ad oggi la società è attiva su tre continenti, con sedi in Italia, UK, Francia, USA e ora in APAC. Nel 2024, LimoLane ha coordinato i servizi di mobilità per oltre 350 eventi a livello globale, registrando ricavi per 5 milioni di euro sul mercato estero (+66% rispetto al 2023).

“L’acquisizione di ACS rappresenta una pietra miliare per una piattaforma digitale che opera a livello globale” – afferma Fabio Nalucci, Founder di Limolane. “Questa operazione si unisce all’apertura nel 2024 della sede di New York e rientra in un preciso percorso di espansione a medio termine volto a consolidare leadership di mercato della società. Il 2024 è stato un anno altamente positivo per LimoLane che si è chiuso con 42 milioni di fatturato a livello gruppo e una crescita rispetto al 2023 del +150%. L’acquisizione di ACS va in continuità con il progetto di espansione di LimoLane, che continuerà nel 2025 grazie ad ulteriori operazioni sul capitale in fase di studio”.

Febbraio 2023: il round per potenziare la tecnologia

A febbraio 2023 la piattaforma digitale di mobilità premium aveva annunciato un round di investimento da 4 milioni di euro guidato dall’imprenditore Fabio Nalucci, Ceo e Founder di Gellify, innovation factory globale, e il veicolo equity venture club. Al round avevano partecipato anche investitori italiani e internazionali come Riccardo Martinelli, ex Chief Investment Officer di Partners Group in Italia.

L’obiettivo era aumentare la presenza in piattaforma degli chauffeur services, categoria frammentata. Solo in Italia si contava in quell’anno oltre 34mila micro-attività ben radicate sul territorio, ma sprovviste di mezzi tecnologicamente innovativi in grado di ottimizzare il servizio offerto. Inoltre LimoLane intendeva soddisfare una nuova e crescente richiesta di mobilità urbana non di linea da parte di categorie di utenza sia business sia consumer Vip.

“La chiusura di questa operazione ci rende molto soddisfatti e ci permetterà di continuare a implementare il nostro ambizioso piano, ovvero digitalizzare ed innovare il settore della mobilità business”, dichiarò in quell’occasione Righetti. “Ricevere il supporto di imprenditori, investitori, dirigenti e professionisti del mondo moda e lusso d’Italia è per noi un forte incentivo per diventare il punto di riferimento per il servizio premium di mobilità urbana non di linea. Continueremo a potenziare la nostra tecnologia integrando nuove funzionalità, supportando la nostra community di autisti e società specializzate, rafforzando la nostra presenza locale ed internazionale, con uno sguardo rivolto anche oltreoceano”, conclude Righetti.

La LiMO Academy

All’insegna dell’innovazione è stato anche il programma formativo della startup: la LiMO Academy, percorso di formazione mirato a creare una nuova figura professionale certificata che sia in grado di distinguersi per la qualità del servizio. Obiettivo: supportare la crescita economica della categoria, con la realizzazione di nuove opportunità di lavoro in un contesto fortemente indebolito dalla pandemia e da nuovi modelli di mobilità poco professionalizzati. La prima edizione dell’Academy si è svolta dal 28 al 29 Gennaio 2023. Il programma didattico intensivo della durata di un weekend ha previsto un focus sulla professione del driver: infatti, oltre all’aspetto relazionale i partecipanti hanno analizzato gli elementi gestionali, burocratici, amministrativi e normativi relativi a questo ruolo.

(Articolo originariamente pubblicato il 27/02/2023 e aggiornato al 12/02/2025)