Zcube – Zambon Research Venture investe in Hyivy Health, startup canadese contro il dolore pelvico

Zcube, il research venture del gruppo Zambon nato nel 2003 per esplorare il mondo dell’innovazione e della ricerca nel campo delle scienze della vita, ha guidato un round di investimento da 2 milioni di dollari canadesi, pari a circa 1,3 milioni di euro, in Hyivy Health, startup femtech canadese che ha sviluppato il sistema di riabilitazione della salute pelvica Hyivy, con cui punta a rivoluzionare l’attuale standard di cura per il dolore pelvico.

L’incontro tra Zcube e Hyivy Health, si legge in un comunicato aziendale, è avvenuto nel 2020 durante Open Accelerator, il programma internazionale di accelerazione per startup life science creato da Zambon all’interno del campus scientifico OpenZone. Grazie a questo programma la startup canadese ha vinto il Distinction Award. E’ nata così la collaborazione che permette tuttora a Hyivy Health di usufruire delle conoscenze del research venture del gruppo Zambon nello sviluppo di soluzioni innovative nel mondo delle scienze della vita.

Gli investitori che hanno preso parte al round guidato da Zcube sono Beresford Ventures, Equation Angels, FACIT, mHub, Women’s Equity Lab e Chia Ventures.

Cosa fa Hyivy Health

A seguito della recente approvazione per uso sperimentale da parte di Health Canada, l’autorità regolatoria canadese, Hyivy Health ha avviato due studi clinici innovativi con ricercatori di fama mondiale, aggiornando lo standard globale di cura, vecchio di 84 anni, per i pazienti affetti da cancro ed endometriosi.

La prima sperimentazione è stata condotta con il Grand River Hospital Regional Cancer Centre per individuare soluzioni in risposta alle esigenze di un’ampia popolazione di pazienti ginecologici e colorettali affetti da patologie complesse che, per quasi un secolo, non erano state studiate o non avevano ricevuto trattamenti aggiornati. La seconda sperimentazione è stata guidata dal chirurgo e ginecologo di fama mondiale e specialista in endometriosi Dott. Mathew Leonardi della McMaster University, con l’obiettivo di impiegare la tecnologia Hyivy per rilevare l’impatto, la misurazione e i fattori che contribuiscono al dolore pelvico nelle pazienti affette da endometriosi. Lo studio è stato il primo nel suo genere ad utilizzare uno strumento nuovo e collaudato per la gestione del dolore in grado di fornire soluzioni che mettono al primo posto l’efficacia e la sicurezza a beneficio di questa popolazione di pazienti.

“Quando ho fondato Hyivy Health quattro anni fa – ha dichiarato Rachel Bartholomew, CEO e fondatrice di Hyivy Health – ero consapevole di affrontare un bisogno insoddisfatto delle donne affette da dolore pelvico cronico, ma non avrei mai potuto immaginare il riscontro straordinariamente positivo da parte dei ricercatori clinici ai quali l’utilizzo della nostra tecnologia offre una moltitudine di opportunità”.

Come funziona Hyivy Health

I dati raccolti dal sistema di Hyivy Health mostrano risultati promettenti ed entusiasmanti non solo per il trattamento del dolore pelvico, ma anche per potenziali capacità diagnostiche in oltre 51 condizioni associate al dolore pelvico che colpiscono le donne in ogni fase della vita. L’approccio di Hyivy si propone di mettere in collegamento paziente e professionista sanitario con l’obiettivo di arrivare a fornire il primo benchmarking/baselining pelvico e ginecologico. Attraverso il semplice utilizzo del dispositivo Hyivy e dell’app per pazienti, i pazienti effettuano un monitoraggio in tempo reale e ricevono delle indicazioni terapeutiche dal professionista collegato al portale medico, comodamente da casa.

Dopo aver dedicato l’ultimo anno e mezzo alla ricerca di finanziamenti per fornire cure efficaci e accessibili, è previsto il lancio alpha di Hyivy Health negli Stati Uniti. Con oltre 25 cliniche in pipeline in California, Hyivy Health sta continuando ad espandere la rete di realtà dedicate alla ginecologia e alla riabilitazione del pavimento pelvico a cui proporre la sua soluzione.

Zcube – Zambon Research Venture: come è nato e cosa fa

Zcube è il research venture del gruppo Zambon, nato nel 2003 per esplorare il mondo dell’innovazione e della ricerca nel campo delle scienze della vita a livello globale, specializzato nel supportare la crescita e accelerazione di startup innovative.

Zcube si occupa di identificare e sviluppare soluzioni moderne che rendano migliore la vita dei pazienti ed ha investito in diversi fondi di Venture Capital nel settore Life Sciences negli Stati Uniti, in Spagna, in Lussemburgo e in Italia.

Questa attività è stata affiancata, nel corso degli anni, da due importanti progetti: Open Accelerator, il programma di accelerazione per startup Life Sciences nato nel 2016, e la startup Careapt, dedicata allo sviluppo di soluzioni integrate Hi-Tech/Hi-Touch per trasformare la cura delle malattie croniche in un’esperienza di relazione e attenzione alla persona, nata nel 2018.

Perché Zcube ha investito in Hyivy Health

“Il potenziale innovativo di questa startup è stato per noi molto interessante fin da subito. Crediamo fortemente in Hyivy Health e siamo lieti che Zcube – Zambon Research Venture faccia parte di questo entusiasmante percorso che continua ad essere segnato da importanti traguardi clinici e finanziari – ha affermato Andrea D’Alessandro, Presidente di Zcube e di OpenZone – Continueremo a supportare Rachel Bartholomew e l’intera squadra nella loro missione di migliorare la salute delle donne”.