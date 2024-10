La nuova legge europea sulla cybersecurity (la cosiddetta NIS2) ha riportato l’attenzione sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informatici. Ma l’esperienza mi dice che la sicurezza, che non è solo cyber, non è una questione che si può affrontare solo come l’adempimento a obblighi di legge.

Ci sono molti aspetti da considerare quando si affronta il tema della sicurezza e della cybersicurezza: il primo è attraverso la lente della Gestione del Rischio d’Impresa (ERM). La Gestione del Rischio d’Impresa offre un quadro chiaro per valutare l’impatto di qualsiasi rischio all’interno di un’organizzazione, concentrandosi su due variabili chiave: la probabilità e l’impatto.

Sicurezza e cybersecurity, non è una questione burocratica

Sebbene gli incidenti di sicurezza e cybersecurity possano non verificarsi quotidianamente, il loro potenziale impatto può essere catastrofico, al punto da portare alla chiusura della vostra azienda da un giorno all’altro o di produrre una pesante perdita di valore con danni irreversibili per gli azionisti.

La sicurezza e la cybersicurezza dovrebbero essere affrontate con una combinazione di vigilanza, consapevolezza, formazione e un team dedicato ed esperto. Come leader, non avete bisogno di qualcuno che gestisca la sicurezza solo sulla carta o che presuma che avere una certificazione SOC2 o ISO27001 renda l’azienda completamente sicura. Questi burocrati sono utili quando si tratta di confrontarsi con gli auditor, ma una sicurezza efficace richiede un’esperienza proattiva e pratica.

Una sicurezza efficace, alcune azioni possibili

Alcune iniziative che abbiamo implementato e che ho trovato particolarmente preziose includono:

Invitare un detective (come il mitico Angelo Galluzzi) a condividere storie reali di sicurezza durante un’epica sessione Docebo Lunch & Learn.

Adottare KnowBe4, un’azienda straordinaria per la formazione sulla consapevolezza della cybersicurezza.

Mantenere un canale aperto sulla sicurezza su Slack, dove le discussioni aumentano la consapevolezza e sono altamente educative.

Collaborare con i team di cybersicurezza di alcuni dei nostri clienti, che sono tra i migliori al mondo.

La sicurezza non è solo cybersecurity

Siate preparati—viviamo in tempi difficili. E ricordate, la sicurezza non riguarda solo la cybersicurezza. Evitate di fare telefonate in sale d’attesa degli aeroporti, di esporre adesivi aziendali sul vostro laptop o di trascurare di proteggere il monitor del laptop con uno schermo privacy anti-spia. Rimanete vigili!