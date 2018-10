Premio APP4Sud, ecco la call di FPA per progetti sul Mezzogiorno | Economyup

C’è tempo fino al 26 ottobre per candidarsi a APP4Sud, contest per individuare e promuovere applicazioni che valorizzino i territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. La premiazione avverrà in occasione di “Porte aperte all’innovazione”, festival che si svolgerà a Palermo il 14 e 15 novembre