Un parco scientifico e tecnologico è un’infrastruttura dedicata alla promozione della ricerca, dell‘innovazione e dello sviluppo economico, attraverso il supporto e l’incubazione di imprese ad alto contenuto tecnologico. Si tratta di ambienti fisici pensati per ospitare startup, spin-off universitari, centri di ricerca e aziende consolidate, che favoriscono la collaborazione tra il mondo accademico e quello industriale. Oltre a spazi e infrastrutture, offrono servizi come consulenze legali, supporto per la brevettazione, networking e accesso a finanziamenti. L’obiettivo è creare un ecosistema virtuoso in cui le idee innovative possano tradursi in soluzioni commercializzabili.