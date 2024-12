Open innovation, è NVIDIA l’azienda campione del mondo 2024. Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della nona edizione dei premi Corporate Startup Stars (CSS), tenutasi presso la sede globale della Camera di Commercio Internazionale (ICC) a Parigi. Organizzato dall’ICC e da Mind the Bridge, l’evento ha riconosciuto Nvidia, pioniere nel computing accelerato da GPU, come la Top Corporate Startup Star del 2024.

I premi 2024 hanno presentato una rappresentanza da 30 Paesi in tutto il mondo (Europa 55%, Asia 21%, Nord America 12%, America Latina 5%, Medio Oriente e Africa 3% e Oceania 1%).

“L’open innovation è finalmente diventata un pilastro della strategia aziendale, con il 95% delle aziende che la adotta. Questo cambiamento riflette la crescente necessità per le aziende di rimanere agili e competitive di fronte alle interruzioni. Gli attori consolidati sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti del mercato – solo il 41% delle aziende presenti nell’attuale lista Fortune Global 500 erano presenti nel 2000, evidenziando il continuo ricambio e l’imperativo di innovare”, ricorda Alberto Onetti, Presidente di Mind the Bridge.

Open innovation, l’approccio di NVIDIA

NVIDIA ha guidato la classifica delle 100 migliori aziende del 2024 riconosciute per le loro esemplari pratiche di open innovation, seguendo le orme di vincitori passati come Microsoft, Pfizer, Siemens e Mastercard.

L’approccio di NVIDIA all’open innovation si è rivelato un fattore chiave del progresso tecnologico, soprattutto nel computing accelerato e nell’intelligenza artificiale. L’azienda supporta l’ecosistema globale delle startup attraverso NVIDIA Inception, un programma gratuito progettato per coltivare startup all’avanguardia.

Chi partecipa a Inception ha vantaggi importanti, come risorse tecniche e di formazione, accesso agli esperti di NVIDIA, eventi e co-marketing, e opportunità di connessione con venture capitalist. La piattaforma tecnologica di NVIDIA viene utilizzata per accelerare la ricerca scientifica e l’innovazione, e l’azienda collabora anche con ricercatori, accademici e imprese per promuovere progressi nell’AI, nella sanità, robotica e altri campi.

“Stiamo lavorando con oltre 22mila startup e 5 milioni di sviluppatori in tutto il mondo per avanzare e democratizzare l’AI a beneficio della società”, dice Howard Wright, VP di NVIDIA Inception presso NVIDIA. “Il riconoscimento di NVIDIA come top Corporate Startup Star del 2024 sottolinea il nostro impegno continuo nel costruire e coltivare l’ecosistema AI”,

Open Innovation, le 100 aziende premiate

Le 100 aziende premiate quest’anno sono (in grassetto quelle italiane): 3M, AB InBev, ABB, Acciona, Allianz, ArcelorMittal, ASML, AXA, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Bosch, Caterpillar, Cemex, Citigroup, CocaCola, Commonwealth Bank Australia, Credicorp, Crédit Agricole, Danone, DB Schenker, Ecobank, E.ON, EDF Group, EDP Group, Enagás, EnBW, Enel, Engie, ENI, Equinor, Ericsson, Etisalat, ExxonMobil, Falabella, HDFC bank, Hitachi, Holcim, Honda Motor, HSBC, Huawei, Hyundai Motor, Industrial Bank of Korea, Intel, Itaú Unibanco, Japan Airlines, KDDI, KPN, L’Oréal, Lenovo Group, LG Electronics, Logitech, Lufthansa, Maersk Growth, Mahindra Group, Marks & Spencer, Mercedes-Benz, Michelin, MTN Group, Munich Re (ERGO), Nestlé, Novo Nordisk, NTT Group, Nvidia, Olam, Orange, PepsiCo, Petrobras, Petronas, POSCO, PTT Global Chemical Group, Repsol, SAIC Motor, Samsung, Saudi Aramco, Saudi Telecom Company, Schneider Electric, Shinhan Financial Group, SK, Sodexo, Sony, Standard Bank, Stellantis, Swiss Post, Swiss Re, TDK, Telefónica, Terna, Thales Alenia Space, Toshiba, TotalEnergies, UBS, Unilever, Vale, Vinci, Visa, Volkswagen Group, Volvo Group, Xiaomi e Zurich Insurance Group.

Gli altri premi

I premi speciali hanno anche riconosciuto aziende che stanno padroneggiando modelli specifici e innovando nuovi approcci di open innovation. Tra queste ci sono 3M, Acciona, Bosch, EDF Group, Japan Airlines, Maersk, Olam, Repsol, Sodexo, Stellantis, TDK, Unilever e Volvo Group.

Il Comitato di Giuria ha nominato cinque aziende “Rising Stars” al di fuori del gruppo Fortune 500. Si tratta di A2A, Fluidra, Rehau, Sicredi e Vusion Group.