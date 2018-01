Intelligenza artificiale, vuoi parlare con un robot? Iscriviti a questo concorso | Economyup

Sono in molti a temere che l’avvento della robotica possa avere un impatto negativo sugli esseri umani: all’ultima edizione del World Economic Forum di Davos, il vertice internazionale dedicato a temi finanziari, economici e sociali, si sono levati allarmi di questo tipo, lanciati addirittura da un protagonista dell’innovazione digitale come Jack Ma, il fondatore di Alibaba, e dal capo della cristianità Papa Francesco. Eppure i robot possono essere, per esempio, un valido strumento di aiuto alle persone autistiche. Ne è convinta LorF, BCorp focalizzata sul tema dell’autismo, che ha lanciato il contest “#IncontraUnRobot!”: loveorfriends sarà la prima app che permette ai suoi utenti di incontrare un robot umanoide e interagire.

Per partecipare sarà sufficiente, fino al 14 febbraio, iscriversi compilando il form presente sul sito www.loveorfriends.com e scaricare l’app loveorfriends, disponibile su GooglePlay e AppStore. A vincere il contest per poter incontrare il “LorF Robot” saranno i primi 3 utenti che, alla data del 14 febbraio 2018, avranno il maggior numero di amici di Facebook ad aver scaricato l’app.

Chi vince potrà intervistare “LorF Robot” il 15 marzo 2018 alle ore 18:00 a Milano: la location e l’identità del robot saranno annunciate alla chiusura del contest.

La diffusione della robotica riguarda vari settori, dalla salute ai trasporti fino alla logistica. L’utilizzo dei robot avrà un impatto significativo anche su tutto ciò che riguarda la manutenzione della casa e i servizi ai consumatori. Le previsioni per gli “Household Robots”, che nel 2015 hanno registrato vendite per 1,2 miliardi di dollari, sono di vendite cumulate per 13,2 miliardi di dollari nel quadriennio 2016-2019. Anche per gli “Entertainment and Leisure Robots” i numeri sono importanti: 9,1 miliardi di vendite cumulate nel quadriennio 2016-2019 contro 1 miliardo di vendite nel 2015. Un mercato, quello dei robot per uso domestico/personale, che globalmente nel quadriennio 2016-2019 dovrebbe garantire vendite cumulate pari a 22,4 miliardi di dollari contro i 23,1 miliardi attese nello stesso periodo dai robot di tipo professionale. Si tratterà quindi, quasi certamente, di un cambiamento epocale che porterà ad un ripensamento del concetto di lavoro: la tecnologia, infatti, innalzerà i livelli di produttività liberando tempo che potremo dedicare alla famiglia e agli amici. Sul tema dell’occupazione i pareri però rimangono divisi. Da una parte chi pensa che le macchine e i programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche gli impiegati. Secondo questa visione, si creeranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e secondo qualcuno un rischio di rottura dell’ordine sociale. I più ottimisti sostengono invece che la tecnologia e l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti.

“Premesso che è sempre difficile fare delle previsioni – spiega Andrea Buragina – con questo contest vogliamo sdrammatizzare i termini della questione offrendo la possibilità agli utenti della nostra App di incontrare e interagire con un Robot umanoide, così da potersi fare una propria idea sull’argomento. Ma lo scopo principale del nostro contest è quello di far conoscere le potenzialità in termini di socializzazione di un robot umanoide e quelli che potrebbero essere i suoi utilizzi a servizio della persona e della comunità, con particolare riferimento all’Autismo, visto che proprio la mancanza di socializzazione è alla base della sindrome autistica”

La stessa loveorfriends nasce come un’app che promuove la socializzazione spingendo le persone a giocare e divertirsi con i propri amici di Facebook, favorendo incontri reali in locali legati al mondo del food; con il Contest “#IncontraUnRobot!” ha pensato di estendere gli incontri anche ad un robot umanoide sulla scia del forte interesse legato all’impatto che la robotica avrà nei prossimi anni nella vita di ognuno di noi.

LORF ha ottenuto lo status di Pending Certified B Corporation, il più alto standard per le società socialmente responsabili. L’App loveorfriends facilita l’interazione sociale incoraggiando le persone ad uscire dal mondo virtuale per incontrarsi in quello reale: questo obiettivo è strategicamente correlato all’obiettivo Benefit poiché è proprio la mancanza di interazione sociale che sta alla base della sindrome autistica. Anche alcune delle persone con autismo, come quelle con la sindrome di Asperger, potrebbero essere tra gli utilizzatori dell’app loveorfriends. LORF ha ideato e promosso il progetto HomeMate, che utilizza la tecnologia per offrire alle persone con Autismo una maggiore autonomia e ha realizzato, a supporto, il video, “Did you know Autistics Change the World?”, che parte da elementi di positività legati all’Autismo per illustrare non solo cosa è l’Autismo, ma anche il potenziale onere finanziario a carico della comunità in futuro, un problema che il progetto di autonomia assistita HomeMate potrebbe aiutare a risolvere.