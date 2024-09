InspiringFifty Italy 2024: chi sono le 50 campionesse italiane di innovazione e tecnologia

L’edizione italiana 2024 di InspiringFifty Italy ha raggiunto un record di candidature, segnando un importante traguardo per l’iniziativa globale lanciata nel 2013 dalle imprenditrici digitali Janneke Niessen e Joelle Frijters, ora guidata dal network Eql:Her. Dopo le edizioni del 2018 e 2021, questa terza edizione ha visto una giuria composta da 24 esperti del mondo imprenditoriale, economico e accademico valutare i profili delle candidate. Le vincitrici sono state selezionate per la loro capacità di ispirare, guidare e fare una differenza significativa nel panorama tecnologico e dell’innovazione.

L’obiettivo del progetto è promuovere la diversità di genere nel settore tecnologico, supportando donne che si sono distinte come imprenditrici, manager, influencer, ricercatrici e rappresentanti istituzionali. Queste donne non sono solo eccellenze nel mondo del tech e dell’innovazione, ma sono anche impegnate nella promozione dell’uguaglianza di genere.

La premiazione delle 50 Inspiring fifty italiane del 2024

Le nuove Inspiring fifty italiane, che serviranno da role model per le giovani generazioni con l’obiettivo di avvicinarle al mondo STEM, verranno premiate a Milano il prossimo 7 settembre 2024 presso gli studi di Sky Italia.

Le Inspiring Fifty 2024, composte da 31 manager, 13 imprenditrici e 6 docenti universitarie e ricercatrici, coprono un ampio spettro di discipline e specializzazioni: dall’informatica e telecomunicazioni, piattaforme digitali, fisica delle particelle, comunicazione quantistica, aerospazio, sanità, healthtech, farmaceutica, chimica, automazione industriale, ingegneria energetica, trasporti e logistica, smart mobility, sostenibilità, fintech, finanza, venture capital, edutech, media, publishing, moda, design, fino al non-profit e alle istituzioni europee.

L’edizione italiana 2024 è realizzata in collaborazione con partner come Corriere della Sera, Klecha & Co., Sky Italia e Startupbusiness, con il supporto tecnico di Assist Digital e il patrocinio di FederManager. In particolare, Klecha & Co. sostiene InspiringFifty Italy dal 2018 e l’edizione europea dal 2020, con l’obiettivo di promuovere l’uguaglianza di genere nel settore tecnologico, un traguardo già raggiunto dalla banca d’affari nel 2023 e superato nel 2024.

Chi sono le 50 vincitrici

Alessandra Michelini chief transformation officer di Tim, Angela Sara Cacciapuoti docente Università di Napoli Federico II, Anna di Silverio presidente Europa di Avanade, Anna Russo global AI e data science director di Gucci, Annamaria Nassisi manager space economy observation and navigation di Thales Alenia Space, Antonella Ambriola chief transition officer di WindTre, Aram Chantal Mbow fondatrice di Innovamey, Arianna Trainito business strategy director di Google, Barbara Poli chief information and technology officer di GNV, Beatrice Riva co-fondatrice e CEO di ChemiCare, Carla Masperi amministratore delegato SAP Italia, Chiara Brughera managing director di SheTech, Cristina Vicini fondatrice Vicini Strategy, Danila De Stefano CEO e fondatrice di Unobravo, Danila Di Nicola digital marketing director di Docusign, Diva Tommei chief innovation and education e chief marketing di EIT Digital, Elena Lanati fondatrice e CEO Lionhealth, Elena Lavezzi c-level manager di tech company, Eliana Salvi fondatrice e CEO di Cosmic, Elisa Giaccardi docente Politecnico di Milano, Elisa Piscitelli CEO e co-fondatrice di Futurely, Federica Ferretto director worldwide operation di Amazon, Federica Tremolada general manager Europa di Spotify, Filomena Floriana Ferrara CSR manager di IBM, Francesca Carlesi CEO Revolut UK, Francesca Scire-Scappuzzo corporate VP science and technology QuinetiQ, Francesca Tagliani EMEA sales director TE Connectivity, Gabriella Vacca CIO e CTO di Sky, Gaia Roncalli fondatrice e COO di Ecosmic, Glenda Grazioli partner di P101 Ventures, Irene Boni CEO di Talent Garden, Irene Nutini scientific researcher Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Irene Sardellitti national technology officer di Microsoft, Karen Nahum direttore generale area publishing e digital Il Sole 24 Ore, Luigia Tauro CEO di KnowAndBe.live, Mara Tanelli docente e delegata del Rettore per diversity e inclusion Politecnico di Milano, Maria Cristina Ferradini managing director Amplifon Group Foundation, Maria Giuseppina Cerè chief information officer and head of TDI Italy di Deutsche Bank Italia, Marta Marsilio docente Università degli Studi di Milano e presidente IRCCS Besta, Maria Ubiali docente University of Cambridge, Matilde Giglio co-fondatrice Even.in, Milena Lerario amministratore delegato Airbus Italia, Mirta Michilli general director Fondazione Mondo Digitale, Morena Ferrario director cloud and AI business practice head e chief product officer di Avanseus, Rand Nezha head of data e AI architecture EMEA di Google Cloud Consulting, Silvia Cerolini CEO e fondatrice di Eyes on the Future, Silvia Pepino CEO di GlobeEye, Simona Onori professoressa associata Stanford University, Tiziana Musacchio medical director spasticity and movement disorder e global medical affairs di Abbvie Pharmaceuticals, Vanessa Fortarezza senior vice president e country general manager di Salesforce Italy.