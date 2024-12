InnovUp, la nuova presidente è Chiara Petrioli

ÈChiara Petrioli la nuova presidente di InnovUp, l’Associazione no profit e super partes che dal 2012 rappresenta e unisce la filiera dell’innovazione italiana,

L’Assemblea dei Soci 2024 ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che ha nominato la Petrioli alla guida dell’Associazione nel mandato 2025-2027 e Stefano Soliano Vice Presidente.

Siederanno nel Consiglio Direttivo dell’Associazione 17 membri, insieme ai Past President Angelo Coletta, Ceo e Founder di Zakeke, e Cristina Angelillo, CEO e Co-Founder di Marshmallow Games.

Chi è Chiara Petrioli

Affermata scienziata informatica, docente e imprenditrice italiana, Petrioli è CEO di WSENSE, società pioniera nel campo dell’Internet of Underwater Things (IoUT), Membro del Board del Consiglio Europeo dell’Innovazione (EIC) e professoressa ordinaria del dipartimento DIAG (Ingegneria informatica, automatica e gestionale) “Antonio Ruberti” dell’Università Sapienza di Roma, dove, in passato, è stata prorettrice per l’area Trasferimento Tecnologico. Riconosciuta a livello internazionale per le sue ricerche nei campi delle reti wireless, della comunicazione acustica subacquea e dell’informatica mobile, ha ricevuto prestigiosi premi, tra cui il riconoscimento IEEE Fellow nel 2021 e il Premio GammaDonna 2022 per l’imprenditoria femminile innovativa. La sua WSENSE si è inoltre distinta vincendo premi come il BlueInvest Award della Commissione Europea e il World Economic Forum Ocean Data Challenge.

Chi è Stefano Soliano

Stefano Soliano, Vice Presidente di InnovUp dal 2021 e il cui ruolo è stato riconfermato durante l’ultima Assemblea dei Soci, è General Manager di ComoNExT – Innovation hub, polo scientifico e tecnologico, e CEO di C.NEXT.

Gli Ambassador

Il Consiglio rinnova la fiducia a Giorgio Ciron, confermandolo nel ruolo di Direttore Generale dell’Associazione. Inoltre, procede alla nomina di 6 Ambassador territoriali, incaricati di promuovere e sostenere la missione dell’Associazione nei rispettivi territori di riferimento. Vengono altresì indicati 5 Ambassador tematici, che avranno il compito di perseguire gli obiettivi di InnovUp nelle specifiche aree tematiche di competenza.



“Sono orgogliosa della nomina conferitami dal Consiglio Direttivo di InnovUp, composto da stakeholder che incarnano appieno i valori di innovazione su cui si fonda questa Associazione. Come ha sottolineato Mario Draghi nel suo recente report sulla competitività europea, l’innovazione deve essere al centro delle politiche europee, e ancor più italiane, se vogliamo recuperare quel gap di crescita e produttività che scontiamo rispetto ai nostri principali competitors. Solo così potremo garantire la creazione dei posti di lavoro del futuro, rendere l’Italia un Paese dove rimanere e non da cui fuggire e garantirne la sostenibilità nel medio-lungo periodo. Il lavoro svolto finora da InnovUp è stato fondamentale nel perseguire questa visione e sono fiera di raccogliere questo testimone per promuovere ancor di più un framework normativo favorevole all’innovazione, al fine di rendere l’Italia una vera Startup Nation” ha dichiarato Chiara Petrioli, Presidente designato di InnovUp.



“Ringrazio il Consiglio Direttivo e tutti i Soci di InnovUp per l’incarico conferitomi: con il loro contributo e quello delle eccellenze che rappresentano in Italia e all’estero, siamo pronti a trasformare le sfide della filiera industriale dell’innovazione in opportunità, promuovendo una crescita inclusiva e sostenibile che rafforzi la competitività dell’Italia a livello globale”, ha dichiarato Stefano Soliano, neo Vice Presidente di InnovUp.

Il nuovo Consiglio Direttivo di InnovUp si distingue per un equilibrio unico di competenze, visione strategica ed esperienze maturate in contesti di eccellenza, motore propulsivo per l’ulteriore crescita e posizionamento autorevole dell’Associazione, la quale già negli ultimi tre anni ha visto incrementare la propria base associativa di oltre 300 realtà imprenditoriali, superando oggi il numero di 500 soci.

Il nuovo Consiglio Direttivo di InnovUp

Composto da 17 membri, il Consiglio Direttivo di InnovUp riunisce operatori di spicco provenienti da realtà di eccellenza che rappresenteranno tutte le categorie di Soci presenti in Associazione e che ne detteranno le linee strategiche future. Dalle startup seed, capaci di intercettare le sfide del futuro, alle scaleup e PMI innovative, che stanno consolidando la propria posizione sui mercati nazionali e internazionali, fino ai principali Centri di innovazione e Parchi scientifici e tecnologici, gli startup studio, gli abilitatori e gli studi professionali, oltre che le piattaforme di crowdfunding e le grandi corporate italiane e internazionali, interessate ai temi dell’innovazione. Tutti attori della filiera innovativa italiana, fondamentali per alimentare un ecosistema imprenditoriale sempre più connesso e competitivo.

Questa sinergia di competenze garantisce una governance solida e orientata a obiettivi ambiziosi, mirata a valorizzare ogni segmento della filiera dell’innovazione

e a rafforzare il ruolo di InnovUp come punto di riferimento per il settore, sia in Italia che in Europa.



Il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:



Alberto Fioravanti – Zest (Centri di Innovazione)

Alessandro Nasi – Djungle Studio (Centri di Innovazione – Startup Studio)

Andrea Zuanetti – Up2You (Scaleup)

Chiara Petrioli – WSENSE (Scaleup)

Giovanni Iozzia – Digital360 (Abilitatori)

Giovanni Toffoletto – LexDo.it (Scaleup)

Matteo Masserdotti – Viceversa (Scaleup)

Maurizio De Gregorio – Mamacrowd (Abilitatori)

Nico Valenti Gatto – B4i – Bocconi for innovation (Centri di Innovazione)

Paola Mogliotti – I3P (Centri di Innovazione)

Pierluigi Paracchi – Genenta Science (Scaleup)

Renato Panesi – D-Orbit (Scaleup)

Riccardo Porro – Cariplo Factory (Centri di Innovazione)

Salvatore Majorana – Kilometro Rosso (Centri di Innovazione)

Shiva Loccisano – Almacube (Centri di Innovazione)

Stefano Giannone Codiglione – LCA Studio Legale (Abilitatori)

Stefano Soliano – ComoNExT e C.NEXT (Centri di Innovazione)

Nominati Ambassador territoriali:

Luca Capra – Trentino Sviluppo (Nord-Est)

Francesco Maria Senatore – Bio4Dreams (Nord-Ovest)

Andrea Di Benedetto – Polo Tecnologico di Navacchio (Centro)

Andrea Solimene – Seedble (Centro)

Vanessa Coppola – The Qube (Sud-Est)

Paolo Ciaccio – Entopan (Sud-Ovest)

Nominati Ambassador Tematici:

Luciano De Propris – Elis (Corporate)

Francesco Maria Senatore – Bio4Dreams (Life Science)

Paolo Giolito – Business Angels Golf Association (Business Angels)

Simone Martinelli – H!Founders (Startup Seed)

Marco D’Angelo – Beeco (Agri-food Tech)