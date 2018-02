EYCapri, inizia il viaggio verso il Digital Summit 2018 (partendo dai contenuti del 2017) | Economyup

L’appuntamento è già fissato: l’11esima edizione dell’EY Capri Digital Summit si svolgerà il 3, 4 e 5 ottobre prossimi. Lo ha annunciato –EY lanciando, per l’occasione, un sito completamente rinnovato che mette a disposizione tutti i contenuti dell’edizione 2017.

L’EY Capri Digital Summit è un vertice che si svolge ogni anno nell’isola campana e che ospita i principali protagonisti dell’innovazione e della trasformazione digitale del nostro Paese (e non solo) per discutere di temi economici, finanziari e tecnologici al centro dell’attualità in Italia e nel mondo. Ma per EY il Summit deve diventare qualcosa di più di un evento annuale: una vera e propria piattaforma di incontro, dialogo e confronto attiva tutto l’anno. Le precedenti dieci edizioni hanno visto la partecipazione di 4600 persone, hanno accolto 630 relatori e ospitato 240 giornalisti.

Con questo obiettivo diventa centrale il percorso che viene realizzato per arrivare alle date del Summit: un viaggio preparatorio di diversi mesi per cominciare a riflettere, avviare il dibattito e fare il punto sui principali temi che saliranno sulla ribalta di Capri.

Per cominciare il viaggio verso il Digital Summit, EY ha raccolto nel sito eycapri.it i contenuti della passata edizione, che si è svolta dal 4 al 6 ottobre 2017: contenuti che consentono di avere una visione approfondita e complessiva di quanto detto in quell’occasione, per prepararsi all’appuntamento del prossimo ottobre.

È possibile scaricare il paper della X edizione, che ha visto salire sul palco oltre 90 attori della trasformazione digitale italiana e non italiana, davanti a circa 550 partecipanti. Il documento, che riporta le idee e gli spunti emersi durante l’evento, diventa così il punto di partenza del viaggio verso il Digital Summit 2018. Sul sito èy inoltre possibile reperire i contributi di alcuni dei relatori che hanno portato la propria testimonianza al Summit 2017.

La piattaforma è aperta a suggerimenti e indicazioni: nella sezione Contatti è infatti possibile inserire un personale contributo suggerendo idee e proposte per la prossima edizione.

Contenuti di vario tipo sull’edizione dell’EY Capri Digital Summit 2017 – video-interviste, interviste, resoconti giornalieri e approfondimenti – sono reperibili anche su EconomyUp, che l’anno scorso ha lanciato un canale dedicato .